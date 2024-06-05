05 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:08

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:08

KOCAELİ ilinde 05 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde ANAYOL, ARDEŞEN SK., ASIRLIK SK., AYASOFYA SK., AYAZMA CD., AYTAÇ, AYTAÇ SK., BALSU, BALSU SK, BÜYÜK SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DUYARLI SK., EBEDİ SK., EKOL SK., EMSAL, ERIKLI, ERİKLİ SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., EVLIYAHAN, EVLİYAHAN SK., FENER SK., GÜL GAZİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ARİF SK., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI ZÜLKÜF SK., HALKÇI SK., HATTAT SK., KARANFİL CD., KEMERALTI SK., KESMIR, KIZILCA SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA, MUHTAR MUSTAFA SK., REFORM SK, REYHAN SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SELIMIYE, SELİMOĞLU SK., SERIM, SERİM SK., YAZICIOGLU, YETENEKLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALSANCAK, ALSANCAK CD., BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BEREKETLİ., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇAYBAŞI SK., ÇINARCIK SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DEREBOYU, DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CD., DURMUŞ SK., ENGIN, ENGİN SK., GEYLANİ SK., HACI HÜSAMETTİN SK., HACI HÜSEYİN SK., HACI İHSAN SK., HACI İSMET SK., HACI MAHMUT AĞA SK., HACI MOLLA SK., HACI MUHAMMED SK., HACI MUSTAFA SK., HACI NECATI, HACI NECATİ SK., HAYME ANA CD., IZMIT., İNÖNÜ CD., İZMİT.., İZMİT.. CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KURS SK., ÖNER SK., ÖZDEMİR SK., ÖZTONGA, ÖZTONGA SK., SARITAŞ SK., SELMAN SK., SERVET SK., SOYDAL, ŞAHİNLER SK., ŞEHİT HÜSEYİN DURMUŞ SK., TIKTIK MEVKİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIL, ASİL SK., AYAZ SK., EMEL SK., ESLEM SK., FEVZIOGLU, HARMANLIK CD., NESİL SK., PELİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, ÖRCÜN, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3036. SK., 3037. SK., 3038. SK., 3039. SK., 3040., 3040. SK., 3043. SK., 3045. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3126., 3126. SK., 3138. SK., 3142., 3142. SK., 3144. SK., 3149. SK., 3150. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., AKYÜZ SK., AMİRAL SAVAŞ ONUR, ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATATÜRK BULVAR, ATMACA SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAG YOLU SK., BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU CD., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., ÇAM SK., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DOGAN, DOĞAN SK., DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., ESENTEPE, FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., GARİPLER SK., GAZI, GAZİ CD., HACI HALİT ERKUT CD., HARBIS, HARBİŞ CD., HARMANTARLA CD., HATİPOĞLU SK., HILMI ÖZKÖK CD., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., INCE, İNCE SK., İYİSOY SK., KADEMDERE SK., KARINCA SK., KARŞI SK., KESTANELİK SK., KILIÇ SK., KÖROĞLU CD., KUYU ÖNÜ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MERCAN SK., MEŞE SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUZAFFER SK., MÜREN SK., NECİP FAZIL CD., ORMAN YOLU SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZBAĞ SK., ÖZKANLI SK., PLEVNE, PLEVNE CD., PROF.NUSRET FİŞEK CD., RIFAT ILGAZ CD., SABAHATTIN ZAIM, SABİHA GÖKÇEN CD., SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SEMİH ÇELİKKOL SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., TEPE SK., TURNA SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., VELİOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAZICI SK., YUKARI DEGIRMENDERE, YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUSUF DEDE SK., YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 00:30-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 1., 1. SK., 31., 31. SK., 33. SK., 39. SK., ALBAY BURAK, ALBAY BURAK CD., AMIRAL SAGLAM, ATATÜRK, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUSUFÇA mahallelerinde GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUCUALI, SUCUALİ mahallelerinde SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICAALI, SARICAALİ mahallelerinde ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 13:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., BALIM SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., TANZİMAT SK., TURAN SK., VILLA, VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÖSEKÖY mahallelerinde AKDENİZ SK., AVSAR, AVŞAR SK., BEGEÇ SK., BOZKIR SK., DICLE, DİCLE CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., KAVAL SK., KELEBEK SK., LEYLEK SK., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., SADIK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARAY SK., SARAYKENT, SARAYKENT SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., ŞENER SK., TOKATLI, TOPRAK SK., ULUIŞIK CD., USTA SK., ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YATAĞAN SK., YENİ DEMİRYOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BAHARLI, BAHARLI SK., BEYAZ LALE SK., ÇINAR CD., ÇULHA CD., HİDAYET SK., MEYAN SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİSVAK SK., PAPATYA SK., PEMBEGÜL SK., PORTAKAL SK., SARIGÜL SK., SÖĞÜT SK., YENİBAHAR SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021 mahallelerinde 105., 105. CD., 111. CD., 1124. SK., 1127. SK., 1128. SK., 1129. SK., 1130. SK., 1131. SK., 1132. SK., 114. CD., 115. CD., 116., 116. CD., 117. CD., 1172. SK., 1174. SK., 1178. SK., 1179. SK., 118., 118. CD., 1180. SK., 1181. SK., 1182. SK., 1184., 1184. SK., 119., 119. CD., AHMET EROL SK., ALI OSMAN ALGÜZEY, ALİ OSMAN ALGÜZEY CD., AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, FUAT BALKAN SK., FULYA SK., HACI ADEMBEY SK., HACI ALİ DEMİR SK., HELVACIOĞLU SK., MUAZZEZ ARUOBA, MUAZZEZ ARUOBA SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., TÜFEKCI ALI, TÜFEKCİ ALİ SK., UYGAR SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR mahallelerinde AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, NÜZHETİYE mahallelerinde 14., 14. SK., 16. SK., 17., 17. SK., 18. SK., 20., 20. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI SK., HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNI, LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENI, YENİ mahallelerinde ERDİL SK., KÖROĞLU SK., RADAR, RADAR CD., SAMET SK., SIIR, ŞİİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA FATIH, ALİKAHYA FATİH, YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKARCA, HANLI SK., KAHVE SK., SEYMEN, SEYMEN CD., SULTAN MURAT, SULTAN MURAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: , AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN, BULDUK, ÇAGIRGAN, ÇAĞIRGAN, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUSLU, FETHIYE, FETHİYE, HAKANİYE, KAYNARCA, KULMAHMUT, SÜVERLER, ŞAHİNLER, TAHTALI, TATARAHMET, TERZİLER, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, BÖĞÜRGEN SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAGIRGAN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ, ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, FETHIYE MERKEZ MEVKII, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCALAR MEVKII, HOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, SAHPAZLAR MEVKII, SARANLAR MEVKII, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHPAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, ULUPINAR MEVKII, ULUPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK., YUKARI HORZUM MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖGÜRGEN, GEREDELI, GEREDELİ, HAKANIYE, KAYNARCA, KULMAHMUT, SÜVERLER mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANIYE MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 632/1. SK., 633. SK., ISTASYON sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, KIRAZPINAR, MİMAR SİNAN, PELİTLİ, TAVSANLI, TAVŞANLI, YAVUZ SELİM mahallelerinde 10. SK., 12. SK., 13. SK., 4505. SK, 4508., 4510., 4512, 4513, 4513., 4513. SK., 4514, 4516., 4519. SK., 4521. SK., 4522., 4525, 4526., 4529., 4536., 4538., 4542., 4546., 4548., 4550., 4551., 4552, 4552., 4553., 6. SK., 622. SK., 623. MYD, AKŞEMSEDDİN SK., ARI SK., ATATÜRK CD., AYVALIK SK., BAHÇE SK., BALLIKAYALAR, BALLIKAYALAR CD., BARIŞ SK., BÜLBÜL SK., CAN SK., ÇEŞMELER SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD, D-100 KARAYOLU CD., DEĞİRMEN ALTI SK., DEĞİRMEN BAYIRI SK., ELMACIK DERE YOLU SK., FESLİHAN SK., FUNDA SK., GONCA SK., GÜNDOĞAN CD., ISSIKGÖL CD., İNÖNÜ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KANARYA SK., KARABIYIK SK., KARTAL SK., KASIMPATI SK., KİRAZ SK., KOVALIK SK., KÖMÜRCÜOGLU, KÖMÜRCÜOGLU CD., KÖMÜRCÜOĞLU CD., KUĞU SK., LALE SK., ÖMER COŞKUN SK., SANİYE SK., SEZER SK., SÜMBÜL SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT AYHAN ÜLGER SK., TAVSANLI ATATÜRK, TAVŞANLI ATATÜRK CD., VADİ SK., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD., YONCA SK., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1816/3. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1. SK., 1819/3., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1824. SK., 1824/1. SK., 1827. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ATATÜRK, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR, YENI, YENİ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 138. SK., 140. SK., 142., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 170. SK., 172., 210/1., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1., 222/1. SK., 224. SK., 224/1., 224/1. SK., 229. SK., 229/1., 229/1. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 240., 240. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 247., 247. SK., 247/1., 247/1. SK., 247/2., 247/2. SK., 247/3., 247/3. SK., 247/4. SK., 248. SK., 248/1., 248/1. SK., 248/2. SK., 249., 249. SK., 250., 250. SK., 250/1. SK., 250/2. SK., 250/3., 250/3. SK., 251., 251. SK., 253., 253. SK., 253/1., 253/1. SK., 253/2. SK., 253/3., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 260., 260. SK., 261. SK., 261/1., 261/1. SK., 261/2., 261/2. SK., 261/3., 261/3. SK., 265., 265. SK., 265/1. SK., 265/2., 265/2. SK., 265/3., 265/3. SK., 267., 267. SK., 267/1., 267/1. SK., 267/2. SK., 267/3., 267/3. SK., 267/5. SK., 270. SK., 274. SK., 275., 275. SK., 276. SK., 307., 308. SK., 311. SK., 312., 312. SK, 312. SK., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313., 313. SK., 313/1. SK., 314. SK., 315., 315. SK, 316. SK., 316/1. SK., 318., 318. SK., 319. SK., 319/1., 319/1. SK., 319/2. SK., 321., 321. SK., 323., 323. SK., 325., 325. SK., 326. SK., 327. SK., 328. SK., 329., 329. SK., 329/1. SK., 330. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 334. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 337., 337/1. SK., 337/2., 339. SK., 340., 340. SK., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 342. SK., 344. SK., 344/1. SK., 344/2., 344/2. SK., 344/3. SK., 346. SK., 346/1., 346/1. SK., 347., 347. SK., 348. SK., 348/1. SK., 349., 349. SK., 350., 350. SK., 351. SK., 352., 352. SK., 353., 353. SK., 354., 354. SK., 354/1., 354/1. SK., 355. SK., 356. SK., 357., 357. SK., 358., 358. SK., 359., 359. SK., 359/1., 359/1. SK., 360. SK., 361., 361. SK., 362. SK., 363., 363. SK., 364. SK., 364/1., 364/2., 364/2. SK., 364/3., 364/3. SK., 364/4., 365., 365. SK., 366., 366. SK., 367., 368., 368. SK., 369., 369. SK., 369/1. SK., 369/2. SK., 369/3., 369/3. SK., 370. SK., 370/1. SK., 370/2. SK., 371. SK., 371/1., 371/1. SK., 373., 373. SK., 374. SK., 374/1. SK., 374/2., 374/2. SK., 374/3., 375., 375. SK., 376., 376. SK., 376/1. SK., 376/2. SK., 377. SK., 378., 378. SK., 379., 379. SK., 381., 381. SK, 381. SK., 381/1. SK., 381/2. SK., 383. SK., 383/1. SK., 383/2. SK., 383/3., 383/3. SK., 385., 385. SK., 387., 387. SK., 388., 388. SK., 389., 389. SK., 391., 391. SK., 395., 395. SK., 401. SK., 401/1., 401/1. SK., 402. SK., 403., 403. SK., 405. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 416/2. SK., 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/5., 422/5. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 448. SK., 458., 458. SK., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 504., 510. SK., 5108. SK., 5108/1. SK., 5108/2. SK., 5108/3., 5108/3. SK., 5108/4. SK., 5108/5. SK., 5108/6. SK., 5108/7. SK., 5114. SK., 5114/10., 5114/10. SK, 5114/10. SK., 5114/11. SK., 5114/2., 5114/2. SK., 5114/4., 5114/4. SK., 5114/5. SK., 5114/6. SK., 5114/7. SK., 5114/8., 5114/8. SK., 5114/9. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3., 5118/3. SK., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5118/6. SK., 514. SK, 515. SK., 516. SK., 517., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523., 523. SK, 524. SK., 525., 525. SK., 529. SK., 530., 530. SK., 531. SK., 532. SK., 534. SK., 538. SK., 559., 559. SK., 58. SK., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66/1., 66/1. SK., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 83., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 86. SK., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 92. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., ABDURRAHMAN KORHAN, ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., CUMHURIYET CD., CUMHURİYET CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ERTUGRUL GAZI, MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., NAZIM HİKMET CD., ÖRNEK SK., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., UGUR MUMCU, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 202. SK., 202/1. SK., 202/2., 202/2. SK., 202/3., 202/3. SK., 202/6. SK., 203., 203. SK., 203/2. SK., 204. SK., 204/1., 204/1. SK., 204/2. SK., 204/3. SK., 205., 205. SK., 205/1., 205/1. SK., 205/2. SK., 206. SK., 212., 212. SK., 214. SK., 216., 216. SK., 216/2. SK., 218., 218. SK., 220/2., 220/2. SK., 222/2. SK., 224., 226. SK., 228. SK., 232. SK., 267/5., 268. SK., 269. SK., ERTUĞRUL GAZİ CD., FATİH CD., UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, YENIKENT mahallelerinde 62/2., 62/3. SK., 62/4., 62/4. SK., 62/5. SK., 62/6., 62/6. SK., 63., 63. SK., 70., 71., 71. SK., 72., 72. SK., 73., 73. SK., 74., 74. SK., 79., 80., 80. SK., 84. SK., ISSIKGÖL, VEYSEL KARANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 05 Haziran Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., ATILLA, ATİLLA SK., AZİM SK., BAĞLAR SK., BARBAROS CD., BATI PINAR SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BEHLÜL SK., BERFU SK., BERKE SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BORAN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEREN, CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZMİ SK., CEZVECİ SK., ÇIKMAZ SK., DALGA SK., DALYAN SK., DORUK SK., ELZEM SK., ERDAL, ERDAL SK., FERRUH SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKÇE SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., HAKKI SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARANİ SK., KESKİN SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KUDRETLI, KUDRETLİ SK., LODOS, LODOS SK., MEMNUN, MESUT SK., MUALLIM, MUALLİM SK., MUHLİSE SK., NAMIK KEMAL CD., NARİN SK., NAZAR, NECLA, NECLA SK., NERMİN SK., NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NUR SK., NURCAN, NUROL, ÖMÜR SK., ÖZBEK SK., ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., PERTEV SK., PIRI REIS, SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SERPİL SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞELALE SK., ŞENNUR SK., ŞENOL SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YANIK SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.