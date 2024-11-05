05 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:22

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:22

İZMİR ilinde 05 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.074-2024-11-05 15:00:00.401 saatleri arasında Ürkütler; Ürkütler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.135-2024-11-05 15:00:00.388 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8862. Sk., , 8703. Sk., 8704. Sk., 8704/1. Sk., 8710. Sk., 8711. Sk., 8712. Sk., 8713. Sk., 8861. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.238-2024-11-05 15:00:00.464 saatleri arasında Nergiz; 1775/2. Sk., Berrin Taşan Sk., 1828. Sk., Girne Blv., , 1775/6. Sk., 1775/5. Sk., 1775/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 10:00:00.294-2024-11-05 16:00:00.263 saatleri arasında Bahriye Üçok; Rüştü Sardağ Cd., Latife Hanım Sk., Girne Blv., Berrin Taşan Sk., 1854. Sk., 1824. Sk., 1822. Sk., 1769. Sk., 1766. Sk., 1764. Sk., 1763. Sk., 1762/2. Sk., 1762/1. Sk., 1762. Sk., 1671. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 10:00:00.789-2024-11-05 16:00:00.499 saatleri arasında Bahriye Üçok; 1763. Sk., 1671. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, 1778. Sk., 1766. Sk., 1762. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.429-2024-11-05 14:00:00.465 saatleri arasında Atatürk; , 5540. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.448-2024-11-05 16:00:00.872 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; , 9267. Sk., 9267/1 Sk., Kocatepe Caddesi, Şehit Mustafa Akmansoy Cd., 9255. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.741-2024-11-05 16:00:00.237 saatleri arasında Çambel; EVRANGÜRÜ, ANKARA CADDESİ, ANKARA CADDESİ, ÇAMBEL MAH. YOLU, Ankara, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.46-2024-11-05 15:00:00.577 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; 7076/1, 7076/1, 7076, 7073 sokak, 7076/1, Oğlananası-Kısık Sanayi Yolu, , BATAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.481-2024-11-05 16:00:00.997 saatleri arasında Yeşildere; İsimsiz3, ARPADERESİ, İsimsiz2, KAPLAN, Kaplan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.481-2024-11-05 16:00:00.997 saatleri arasında Saçlı; ARPADERESİ, ARPADERESİ, İsimsiz45, , İsimsiz21, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:30:00.8-2024-11-05 16:30:00.664 saatleri arasında Veliler; İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:30:00.8-2024-11-05 16:30:00.664 saatleri arasında Ceritler; YÖRÜKLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:30:00.8-2024-11-05 16:30:00.664 saatleri arasında Karabağ; , İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, YÖRÜKLER, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz111, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:30:00.8-2024-11-05 16:30:00.664 saatleri arasında Saçlı; İsimsiz3, SAÇLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.489-2024-11-05 15:00:00.065 saatleri arasında Torasan; 519. Sk., 587. Sk., 577. Sk., 575. Sk., 571. Sk., 558. Sk., 527 Sk., 524. Sk., 522. Sk., 521. Sk., 507. Sk., 599, 505, 566, 516, 560, KEMAL ERTAN, , 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., Kemal Ertan Cd., 572, 569, 514, 571/1, 607, 601 Sk., 600. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.855-2024-11-05 17:00:00.601 saatleri arasında Çırpı Cami; İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.855-2024-11-05 17:00:00.601 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz35, , İsimsiz6, İsimsiz27, İsimsiz39, İsimsiz11, İsimsiz47, İsimsiz52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.855-2024-11-05 17:00:00.601 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.855-2024-11-05 17:00:00.601 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 10:00:00.045-2024-11-05 16:00:00.255 saatleri arasında Ergenli; Ergenli Köyü İç Yolu, Dereköy Yolu, İsimsiz17, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 10:00:00.712-2024-11-05 16:00:00.147 saatleri arasında Ergenli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.855-2024-11-05 17:00:00.601 saatleri arasında Arslanlar; İsimsiz197, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:00:00.855-2024-11-05 17:00:00.601 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:05.244-2024-11-05 15:00:11.303 saatleri arasında Cumhuriyet; 4305. Sk., 4300. Sk., 4505/1 SK., 4217. Sk., İsimsiz1, 4508/1, , 4525. Sk., 4516. Sk., 4531. Sk., 4533. Sk., 4534. Sk., 4535. Sk., 4536. Sk., 4537 Sk., Zümrüt Sitesi, 4315. Sk., 4316. Sk., 4317. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4320. Sk., 4320/1. Sk., 4314. Sk., 4313. Sk., 4312. Sk., 4311. Sk., 4310. Sk., 4309. Sk., 4320/2 Sk., 4321. Sk., 4321/1. Sk., 4322. Sk., 4324. Sk., 4513. Sk., 4334. Sk., 4337. Sk., 4500, 4501. Sk., 4503. Sk., 4504. Sk., 4505. Sk., 4506. Sk., 4511. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4510. Sk., 4306. Sk., 4304. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4510/1. Sk., 4303. Sk., 4302/1. Sk., 4302. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:00:05.244-2024-11-05 15:00:11.303 saatleri arasında Dalyan; 4202. Sk., 4206. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4210. Sk., 4211. Sk., 4212. Sk., 4214. Sk., 4215. Sk., 4216. Sk., 4217. Sk., 4500 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:30:17.822-2024-11-05 14:30:25.136 saatleri arasında Cumhuriyet; 4512. Sk., 4511. Sk., 4202. Sk., , 4527. Sk., 4517. Sk., 4516. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:30:17.822-2024-11-05 14:30:25.136 saatleri arasında Dalyan; 4023. Sk., 4202. Sk., 4201. Sk., 4027. Sk., 4025. Sk., 4020. Sk., 4018. Sk., 4000. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:30:38.266-2024-11-05 14:30:45.503 saatleri arasında Dalyan; 4023. Sk., 4032. Sk., 4032/1. Sk., 4071. Sk., 4169. Sk., 4170. Sk., 4173. Sk., 4172. Sk., 4025. Sk., 4171. Sk., 4026. Sk., 4027. Sk., 4028. Sk., 4029. Sk., , 4000. Sk., 4004. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:00:10.334-2024-11-05 15:00:34.413 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; Mustafa Kemal Atatürk Cd., Talat Bilgin Cd., , 208. Sk., 2207. Sk., 2207/1. Sk., 2222. Sk., 2227. Sk., Fevzi Çakmak Cd., 2206. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-05 2024-11-05 09:00:10.334-2024-11-05 15:00:34.413 saatleri arasında Fatih; 406. Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 09:15:00.117-2024-11-05 16:00:00.032 saatleri arasında Yeşiltepe; İsimsiz4, Yeşiltepe Köyü İç Yol, Patika, , İsimsiz12, Yonuç, İsimsiz16, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-05 2024-11-05 15:30:16.57-2024-11-05 18:30:54.511 saatleri arasında Hacıveli; 412/2, 438, 39/1. Sk., 409. Sk., 411, 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd., İsimsiz28, 412/1, İsimsiz24, , 39/1, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.