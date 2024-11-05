05 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:22

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:22

SAKARYA ilinde 05 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMERCAN, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/5, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLIK 1, HARMANLIK 1 SK., HARMANLIK SK., İTÜ 54 LÜLER SİTESİ İÇİ YOLU, OKUL 1/1, ORTA 1, YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde 26025, FABRIKA, FABRİKA, KANSU, KUZULUK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1023 SK., ADA CD., Ş.AYDIN ŞİŞMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde AKHISAR, AYDINLIK, BEREKET SK., BUHARA, BUHARA SK., CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CİHADİYE SK., ERGENEKON CD., ETI, ETİ SK., FATMA HANIM SK., FATMACIK SK., GÖREDENLER KÜME EVLER, HÜR SK., HÜRRIYET, IRMAK/1, ISTASYON, ISTASYON CD., İSTASYON CD., KAAN SK., KANTAR SK., KOCATEPE SK., LOJMANLAR SK., MORU, MURADİYE CAMİ, NEHİR SK., ORHUN SK., ÖZLEM SK., PETEK SK., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, SELANIK SK., SELANİK SK., SEMA SK., SÜMER SK., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde BAYIR, BAYIR SK., DURAK SK., FATIH CD., FATMA HANIM, HATİP SK., MOTEL SK., NIGBOLU SK., NİĞBOLU SK., SANTRAL SK., VARNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde DR. SERDAR SERDAROGLU, EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., GEDİZ SK., HASAN ÇAVUŞ SK., KAZIM KARABEKİR SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MÜEZZİNZADE SK., NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., PARK İÇİ YOLU, YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZIYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde 5. SK., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, ALADDİN SEZER CD., DOLAMAÇBASI, EMEK, GÜLÜMSER, IMREN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., KARDEŞ SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., NAR AGACI-, ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., BOTANİK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FOTO SK., GELİŞİM SK., GÖNÜL SK., İMAR SK., METEHAN CD., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, KANTAR, LEVENT, ORTA, TOKMAKLIDERE mahallelerinde ACIÇEŞME SK., ADA, BELEN CD., BELEN/1, BELEN/3, FINDIKLI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLI/1, FINDIKLI/4, HALIT MOLLA, HALIT MOLLA CD., HALIT MOLLA/9, HALİT MOLLA CD., INCIRLIK, KUSBURNU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., OFLAK SK., SELANIK, SELANIK/1, SELANIK/2, TOKMAKLIDERE/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, INCILLI, İNCİLLİ, KUZULUK mahallelerinde 1003 SK., 1004 SK., 1016, 1018 KÜME EVLER, 1020 KÜME EVLER, 1021-, 1021 KÜME EVLER, 1024, 1025 KÜME EVLER, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027 KÜME EVLER, 1027 KÜME EVLERİ, 1032, 1032 KÜME EVLER, 1034, ADAPAZARI KARASU YOLU, ESKİ ADAPAZARI CD., KARANLIKDERE MERKEZ SK., KIZILCIK CD., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., TASPINAR, TAŞPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 5020, 5024, 5034, ACARLAR, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALT, ALT SK., AŞAĞI, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ SK., MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, TEPETARLA mahallelerinde ABBAS HOCA, AŞAĞI SK., DEGIRMEN, HENDEN, HENDEN SK., NEHİRBOYU, SAKARBOYU, SAKARBOYU SK., SAZ, SAZ SK., TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ İÇ YOLU, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., VATAN CD., YAZLIK CD., YUKARI 9, YUKARI., YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 05 Kasım Salı 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 155, 155 SK., 155/1 SK., 270, 275 SK., 276 SK., 278, 300, 300 SK., 301/1, 301/1 SK., 372 SK., 372/1 SK., 383, 383 SK., 384, 388, 388 SK., 389 SK., 390, 390 SK., 627/1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCIKSUYU, İNCİKSUYU, SARIGAZI, SARIGAZİ, UMURBEY mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1002., 1004. SK., 1006., 1007., 1008., 1024., 4301., 4718., 4722., 4727., AYVAZ, BARBAROS SK., ÇEVRE, DURSUN FAKIH, ERTUGRUL GAZI, ERTUGRUL GAZI SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNERLER, GÜNERLER SK., KEPEKLİ CD., KIGIZ SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., SOĞANLIK SK., UMUR BEY SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY_1, YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 05 Kasım Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 10., 103. SK., 14., 14. SK., 18., 19., 21. SK., 26., 260., 260. SK., 27., 4., 455., 478., 50., 53., 53. SK., 9., 92., 94., 95., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, BILECIK, BİLECİK CD., DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR CD., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, PASA_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, EPÇELER, ESME, EŞME mahallelerinde 2851., 2861., 2870., 2874., ANKARA_1, EPÇELER, EPÇELER SK., ESME-, ESME- SK., EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK., GÜL, MEZARLIK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., IHSANIYE, IHSANIYE SK., SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, NEVIYE, NEVİYE, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1010 KÜME EVLER, 1016 SK., 1018, ADALET, ADIVAR SK., AKSU, AKSU SK., BARBAROS, CAMİLİ SK., ÇAVUŞOĞLU SK., DEMET SK., DEMİRYOLU CD., DEVRAN SK., EMIN, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLİSTAN SK., HAKAN CD., KABİL SK., KILIÇ SK., METİN SK., ORTA CD., ORTA/4, SADIYE, SADİYE, SANCAK SK., SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVİ SK., SEVIM, SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.ERDOGAN YENI, SOLMAZ SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., TAMER, TASLIÇAY, TUĞBA, TUNA, USLU SK., UYGUN SK., YASAM SK., YAYLA SK., YUDUM, ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 05 Kasım Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AHMEDIYE, AKÇAY, BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, KIRAZCA, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1005, 1005 SK., 1006 KÜME EVLER, 1009, 1011, 1012 SK., 1020 SK., 1404 NOLU, 1503. SK., 21008, 216. SK., 6. SK., ALEMDAR SK., ALTAY SK., ARAS, ATA SK., AYDINLAR SK., AZIZE, BALKAN SK., BILGIN, BİLGİN SK., BURÇAK, CAMI, CAMİ, CEYHAN SK., CİHANGİR, ÇAĞLAYAN CD., ÇIMEN, DAGDIBI, DEMIRYOLU, DEMIRYOLU CD., DISLI, ELMAS SK., ELVAN, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., FAHRI, FUAT SK., GÖKSU SK., GÜLDESTE, GÜMÜS, GÜVEN, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HUZUR, IRMAK SK., İL ORMAN MESİRE YERİ, KADER/1, KAPI, KAVAKLI, KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KIRLANGIÇ SK., KISA SK., KISMET, KISMET SK., KÖYDISI/1, KUDÜS CD., LODOS SK., MADEN, MELEN SK., MERİÇ SK., MESTAN SK., METİN, MİMARSİNAN CD., NASİP SK., OK, OK SK., OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/6, PARKE, PARKE SK., PINAR, PIRLANTA SK., POYRAZ, S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SAFAK, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SEHIT MUTLU SAYDAM, SEYHAN SK., SEYRAN SK., SULTAN SK., ŞAFAK SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TANK SK., TOPRAK, TUNA CD., TÜRKER SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YAKUT SK., YAŞAM SK., YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI SK., YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 533 NOLU, 533 NOLU SK., 541 NOLU SK., 545 NOLU SK., 546 NOLU, 548 NOLU SK., 550 NOLU, 554 NOLU, 554 NOLU SK., BATUR SK., EFE SK., MÜRSEL, MÜRSEL SK., ÖNER, ÖNER SK., SERHAT SK., ULUDAG sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Kasım Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 3040., 3040. SK., 3043., 3043. SK., 3044. SK., 3046., 3051., 3053. SK., 3060., 3060. SK., 3143., 3174. SK., 32 EVLER CD., 44., 511 NOLU, 511 NOLU SK., 512 NOLU SK., 513 NOLU SK., 514 NOLU SK., 521 NOLU, 521 NOLU SK., 523 NOLU SK., 524 NOLU SK., 525 NOLU, 526 NOLU, 526 NOLU SK., 527 NOLU SK., 528 NOLU, 528 NOLU SK., 529 NOLU, 529 NOLU SK., 530 NOLU SK., 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 535 NOLU SK., 536 NOLU SK., 542 NOLU SK., 543 NOLU SK., 544 NOLU SK., 547 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 550 NOLU SK., 551 NOLU SK., 553 NOLU SK., 577 NOLU SK., 578 NOLU SK., 579 NOLU SK., 821. SK., 829., 835. SK., 837. SK., 841., 848., 848. SK., 850., 850. SK., 865., 865. SK., 866. SK., 868. SK., ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ANIL SK., AYIRAN SK., BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BESKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ SK., CİHANGİR SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., DAMLA, DAMLA SK., DOĞUŞ SK., DOST SK., DURU SK., EFE, ESKI BESKÖPRÜ, ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., EVRİM SK., FABRİKA CD., FERAH 2 SK., FIDAN, FIRTINA, FIRTINA SK., FİDAN SK., GIRNE, GIRNE CD., GİRNE CD., GOOD YEAR, GÜNDÜZ, GÜNDÜZ SK., IDIL, İDİL SK., KARABAYIR SK., KARABIYIK, KEREM, KEREM SK., KUDÜS, MALTEPE, MALTEPE CD., NEZİH SK., OGUZ., OĞUZ. SK., ORBAY SK., ORHANGAZİ CD., ÖNDEREVLERI, ÖNDEREVLERİ SK., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, SALKIM 2 SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SERVIS, SERVİS, SÜKRAN, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞÜKRAN SK., TANER SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K, ULUDAĞ SK., UYGAR SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YAMAÇ, YARGIÇ SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IKIZCE OSMANIYE, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, KARAMAN mahallelerinde 13. SK., 1401 KÜME EVLER, 1402 KÜME EVLER, 1403 KÜME EVLER, 1404 KÜME EVLER, 1405 KÜME EVLER, 1406 KÜME EVLER, 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1409 KÜME EVLER, 1412 KÜME EVLER, 1414 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1424 KÜME EVLER, 1425 KÜME EVLER, 1426 KÜME EVLER, 1430 KÜME EVLER, 1432 KÜME EVLER, 1433-, 1435 KÜME EVLER, 1436 KÜME EVLER, 1438-, 1438 KÜME EVLER, 1440 KÜME EVLER, 1441 KÜME EVLER, 1442 KÜME EVLER, 1444 KÜME EVLER, 1445 KÜME EVLER, 1446 KÜME EVLER, 1447 KÜME EVLER, 1448 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1453 KÜME EVLER, 1455 KÜME EVLER, 1457 KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1459 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 1462 KÜME EVLER, 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 1466 KÜME EVLER, 1477 KÜME EVLER, 1478 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 1491 KÜME EVLER, 1492 KÜME EVLER, 1493 KÜME EVLER, 1494 KÜME EVLER, 1495 KÜME EVLER, 1496 KÜME EVLER, 17. SK., 1775 KÜME EVLER, 1776 KÜME EVLER, 1777 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3010. SK., 3016 NOLU SK., 3027. SK., 3028. SK., 3037 NOLU SK., 3047 NOLU, 3047 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3051 NOLU SK., 3055 NOLU, 3056 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU, 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 3069 NOLU, 3069 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 308 NOLU CD., 318 NOLU CD., 319 CD., 32. SK., 35. SK., 36. SK., 44. SK., 8. SK., ADAPAZARI KAYNARCA, ASIR, ASIR CD., CANSU SK., IREM, IREM SK., İREM SK., KAHRAMAN CD., M.CAHIT KIRAÇ, M.CAHİT KIRAÇ CD., MEVLANA, SAHRA, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., UÇAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY, KARAMAN mahallelerinde 1. SK., 1468 KÜME EVLER, 1469 KÜME EVLER, 1471 KÜME EVLER, 1472 KÜME EVLER, 1473 KÜME EVLER, 1474 KÜME EVLER, 1475 KÜME EVLER, 1476 KÜME EVLER, 3002 NOLU SK., 311 NOLU CD., ADASU ARITMA TESİSİ İÇ YOLU, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIYER mahallelerinde HENDEK ALTINDERE YOLU, MERKEZ_184, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_250, MERKEZ_52, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, SÜMBÜLLÜ, YARICA mahallelerinde AKINCILAR, AKINCILAR SK., HENDEK KARADERE YOLU, MERKEZ_26, YENI_2, YESILLER_3, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1534 SK., 1534. SK., 2000, 2000 SK., 2002 SK., 2003, 2003 SK., 2004 SK., 2005, 2005 SK., 2006 SK., 2007 SK., 2012 SK., 2014 SK., 2015, 2015 SK., 2028, 2028 SK., 2038, 2038 SK., 2039 SK., 2041 SK., 2057, 2057 SK., 2058 SK., 2059, 2059 SK., 2060 SK., 2061 SK., 2066, 2068, 2069 SK., 2070, 2070 SK., 2084 SK., 2105, 2105 SK., 2106 SK., 2156, 2156 SK., 2157 SK., 2161 SK., 2163 SK., 2164 SK., 6523 SK., BESTEPELER, BESTEPELER CD., BEŞTEPELER CD., KUNDAKÇIOĞLU PARKI İÇİ YOLU, ORHAN GAZİ CD., SERVETIYE, SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.