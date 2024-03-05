05 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 05 Mart Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 05 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-05 2024-03-05 10:00:13.16-2024-03-05 15:00:25.838 saatleri arasında Osmancalı; 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz75, ARAZİ, İsimsiz77, 307, İsimsiz81, İsimsiz83, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz92, ARAZİ, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, 307, 307, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz113, İsimsiz116, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz126, İsimsiz127, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, büyüksümbüller, 307, 307, 307, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, , Osmancalı Yolu, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, Osmancalı Yolu, İsimsiz54 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-05 2024-03-05 10:00:13.16-2024-03-05 15:00:25.838 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-05 2024-03-05 10:00:29.751-2024-03-05 16:00:39.823 saatleri arasında Ortaköy; ORTAKÖY, ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-05 2024-03-05 10:00:30.017-2024-03-05 16:00:43.256 saatleri arasında Büyüksümbüller; büyüksümbüller, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, İsimsiz3, İsimsiz3, BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, , Büyüksümbüller, İsimsiz2, büyüksümbüller, İsimsiz2, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, , BÜYÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-05 2024-03-05 10:00:30.017-2024-03-05 16:00:43.256 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-05 2024-03-05 11:00:44.552-2024-03-05 17:00:52.596 saatleri arasında Yağcılar; yagcılar, , uyanık, uyanık sokak, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, atlıata, atsızata sk, FATİH, çiftlik, Uyanık Cd., Çayırlar Sk., Çiftlik Sk., İsmetpaşa Cd., çiftlik, yozgatlı sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-05 2024-03-05 11:00:44.552-2024-03-05 17:00:52.596 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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