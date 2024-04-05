05 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:27

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:27

DÜZCE ilinde 05 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde ATIK, ATİK SK., BAHADIR YALÇIN CD., BELEN SK., BERRAK SK., ÇIKMAZ 2, ÇIKMAZ 2 SK., ÇİVİ SK., ELİF SK., FAN DERESİ SK., GELINCIK, HASAN KAHYA SK., HÜSEYIN YANMAZ, HÜSEYİN YANMAZ CD., HÜSEYİN YILMAZ CD., İŞ GÖREN CD., KAYA, KAYA SK., KESKIN, KESKİN SK., KETMENLİ CD., LALE, M.SERVET BİLGE SK., MIRAY, MİRAY SK., OKTAY SK., OSMANIYE, OSMANİYE CD., ÖNDER SK., PAZARCIK, ŞAHİNKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SELİN SK., SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Nisan Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde AKAY SK., ÇERÇILER, ÇERÇİLER SK., KOKURDAN CD., SADIK REIS, TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde BARTIN SK., GENERAL SAMİ SK., İNANIR SK., POYRAZ, POYRAZ SK., ULUS SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, CUMHURİYET, GÖKÇE, KİRAZLI, N KENDISI, YENI mahallelerinde 1 SK., 10., 13., 2 SK., 3 SK., 5 SK., 6., 7 SK., 7., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., 7580./1, 7700., 8036., BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, AKÇALAR, ÇAY, GICIR, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, ORTA mahallelerinde 1003. CD., 1011. SK., 19050., 19110., 19111., 19116., 19117., 19120., 19170., 19180., 19225., 19240., 19250., 19307., 1950., 1953. SK., 1955. SK., 1956. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1960., 1961. SK., 1962., 1962. SK., 1963. SK., 1967. SK., 1973. SK., 1974. SK., 1975., 1975. SK., 1976. SK., 1977. SK., 1979., 1979. SK., 1980. SK., 1981. SK., 1982., 1982. SK., 1983. SK., 1984. SK., 1985. SK., 1987., 1988. SK., 1989. SK., 1990., 1990. SK., 1991. SK., 1992. SK., 1995. SK., 1997. SK., 1998. SK., 2000. SK., 2001. SK., 2002. SK., 2004., 2005., 2006. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2015., 2015. SK., 2016. SK., 2017. SK., 605., 623. SK., 634. SK., 635. SK., 640. SK., 645. SK., 646. SK., 701. SK., AGALAR, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERİCİ SK., TURAPLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 02:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, ÇAY, DARICI, GICIR, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, MERKEZ, ORTA, OTLUOĞLU, TURAPLAR mahallelerinde 1010. SK., 1018. SK., 19010., 19011., 19100, 19150., 19155., 19157. SK., 19158., 19172., 19200., 19215., 19330. SK., 1951. SK., 1955., 1960. SK., 1971. SK., 1974., 1978. SK., 1986. SK., 1987. SK., 1988., 1994. SK., 1995., 1996. SK., 1998., 1999. SK., 2001., 2004. SK., 2005. SK., 2008., 2008. SK., 2014., 2014. SK., 2018., 2018. SK., 2019., 2019. SK., 2049., 2049. SK., 49. SK., 5796. SK., 5799. SK., 5800. SK., 583. CD., 606., 608., 614. SK., 615. SK., 693. SK., 696. SK., 701., 972., AYDINPINAR CD., HAMİT KAPLAN SK., NARİN SK., OTLUOĞLU KÖYÜ YOLU, TABAK SK., URAL SK., YOL GIRISI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY, DARICI mahallelerinde 2103. SK., 2104. SK., 549. SK., 5700., 575., 579., 579. SK., 580. SK., 581. SK., 585. SK., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599. SK., 601. SK., 602., 611., 616., 616. SK., 619. SK., 644., 644. SK., 650. SK., ARABACI, AYDINPINAR, BAKIR SK., BOZKURT SK., ÇELİK SK., DAR SK., ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, ELMA SK., GÜNDÜZ, KİREMİT SK., MESİRE SK., NEMLİ SK., ÖNER SK., SAATÇİGİL CD., SAİM TUT SK., ŞEHİT MAHMUT NEDİM SK., YAPRAK SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde 1950. CD., 560. SK., 561. SK., 565. SK., 575. SK., 577., 598., 598. SK., 600. SK., 601., 603. SK., 615., 624. SK., 626. SK., 648. SK., AYDIN GÜNEY SK., BEZMEN SK., DUT SK., HALE SK., KUZEY SK., NURI ÖZKASAP, NURİ ÖZKASAP CD., OCAK SK., SAIM TUT, ŞAİR NEDİM SK., YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, ÇAY, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1951., 1952. SK., 1964., 1964. SK., 1966., 1966. SK., 1972. SK., 1991., 612., 613. SK., 618., 618. SK., 634., 972. SK., AĞALAR SK., KAZIM ORBAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKUŞLAR mahallelerinde ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞ, MERKEZ, PINARLAR, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde GERİŞ KÖYÜ YOLU, MERKEZ, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN, KAZAKLAR, SABAN, SABANLAR, ŞABAN, ŞABANLAR, YÖRÜKLER mahallelerinde BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KAZAKLAR, REDİFLER KÖYÜ YOLU, SABAN, SABANLAR, şaban, şaban mh.yolu, ŞABANLAR MH., YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 05 Nisan Cuma 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KUSOGLU, KUŞOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, BAKACAK, BALKAYA, N KENDISI mahallelerinde AKÇAALAN MAHALLE YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, balkaya, CIRCIR, KOVANCI, MUSA AÇMA, MUSA AÇMA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.