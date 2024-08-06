06 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:28

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:28

İZMİR ilinde 06 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:04.87-2024-08-06 15:00:13.895 saatleri arasında Gölcük; 14000. Sk., Gölcük Yolu, Gölcük Köyü Cd., 4001. Sk., 14005. Sk., 14003. Sk., 14002. Sk., 14001. Sk., 14006, İsimsiz18, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:00:04.87-2024-08-06 15:00:13.895 saatleri arasında Ulamış; Kuruçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:00:04.87-2024-08-06 15:00:13.895 saatleri arasında Gödence; 4025, 4024. Sk., 4023, 4022. Sk., 4022 Sk., 4021. Sk., 4020. Sk., 4019 Sk., 4018. Sk., 4017. Sk., 4016 Sk., 4015. Sk., 4014. Sk., 4013. Küme Sk., 4012. Küme Sk., 4011. Küme Sk., 4010/1. Küme Sk., 4010. Küme Sk., 4008. Sk., 4007, 4006. Sk., 4004. Sk., 4002. Küme Sk., 4001. Sk., 4002, 4002, 4007, 4002, TURŞU GEDİĞİ, 4025, 4022, 4022, 4013, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:00:04.87-2024-08-06 15:00:13.895 saatleri arasında Çamtepe; çamtepe köyü iç yolu, Çamtepe Köyü İç Yolu, Çamtepe Köyü, Efem Çukuru Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:00:04.87-2024-08-06 15:00:13.895 saatleri arasında Beyler; Kuruçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:00:04.87-2024-08-06 15:00:13.895 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:04.87-2024-08-06 15:00:13.895 saatleri arasında Kavacık; 10016, 10018, 10014, 10015, 10011, 10008, 10007, Kavacık Konak Asfaltı Cd., 10024. Sk., 10022. Sk., 10021. Sk., 10017. Sk., 10013. Sk., 10012. Sk., 10010. Sk., 10009. Sk., 10006. Sk., 10005. Sk., 10004. Sk., 10003. Sk., 10002. Sk., 10001. Sk., , payamlı cad., KONAK KAVACIK ASFALTI , KONAK KAVACIK ASFALTI, 10029, 10023, 10020, 10019 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 11:00:29.588-2024-08-06 16:00:23.896 saatleri arasında Yurdoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:04.87-2024-08-06 15:00:13.895 saatleri arasında Payamlı; ELMABELEN, TARIMSAL ABONE , DALYAN, ARIKDAMI, SEYRAN, Çınar, Çelebi, Vali Kazım Dirik, Uzunca Harman, OKUL, Kısıklar, Küçükkaya, Kuzey, Kuyu Üstü Çıkmazı, Kuyu, Kaya Pınarı, Kaya, Gülsüm Pınarı, Gazi, Dede Mezarı, Bayram, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:04.87-2024-08-06 15:00:13.895 saatleri arasında Efemçukuru; Efemçukuru Köyü İç Yolu, Efem Çukuru Köyü Yolu, İsimsiz221, İsimsiz220, EFEMÇUKURU, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz174, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:04.87-2024-08-06 15:00:13.895 saatleri arasında Bademler; Gödence Yolu Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:17.399-2024-08-06 16:00:26.792 saatleri arasında Ovacık; İsimsiz18, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz13, İsimsiz14, , , İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz31, İsimsiz31, İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz87, İsimsiz87, İsimsiz82, İsimsiz82, İsimsiz35, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:42.123-2024-08-06 17:00:52.321 saatleri arasında Taşlıyatak; , DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz161, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:42.123-2024-08-06 17:00:52.321 saatleri arasında Olgunlar; Avgan Sk., İsimsiz67, İsimsiz43, AVGAN, İsimsiz4, AVGAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:42.123-2024-08-06 17:00:52.321 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz159, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:43.866-2024-08-06 15:00:55.433 saatleri arasında Zafer; Gaffar Okkan Sk., 2366. Sk., 2359 Sk., 2360, 2359. Sk., 2358. Sk., 2357. Sk., 2350, , Çiftlik Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:47.725-2024-08-06 15:00:55.396 saatleri arasında Zafer; , İsimsiz27, İsimsiz27, Evka 7 Yolu Sk., Evka 7 Yolu Sk., 804. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 803. Sk., 802. Sk., 802. Sk., 801. Sk., 801. Sk., 800. Sk., 800. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:00:47.725-2024-08-06 15:00:55.396 saatleri arasında Irmak; Gaziemir Yeni Mezarlığı, Gaziemir Yeni Mezarlığı, 38/1 Sk., 38/1 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:00:57.176-2024-08-06 14:00:12.068 saatleri arasında Bahçelievler; İZMİR AYDIN, 422, 423. Sk., 424. Sk., 8102.Sk., Adalet Cd., Bağımsızlık Cd., Ceylan Sk., Karaca Sk., ZAFER, Çilek Sk., , adalet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:00:57.176-2024-08-06 14:00:12.068 saatleri arasında Fevzi Çakmak; 8108 Sk., 22/3, 8102.Sk., 8104 Sk., 8151, 8153 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:30:28.567-2024-08-06 15:30:37.644 saatleri arasında Çayır; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy, İsimsiz176, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:30:28.567-2024-08-06 15:30:37.644 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:30:28.567-2024-08-06 15:30:37.644 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:30:28.567-2024-08-06 15:30:37.644 saatleri arasında Küre; KÜRE, Küre Köyü, Köşk Ödemiş Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:30:28.567-2024-08-06 15:30:37.644 saatleri arasında Hamam; , mendegüme küme evler, melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:30:28.567-2024-08-06 15:30:37.644 saatleri arasında Güney; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Güney Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:30:28.567-2024-08-06 15:30:37.644 saatleri arasında Küçükören; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:30:28.567-2024-08-06 15:30:37.644 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz1, Sarılar Köyü, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, , İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:30:28.567-2024-08-06 15:30:37.644 saatleri arasında Kocaaliler; Kocaaliler Yolu, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz30, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 09:30:28.567-2024-08-06 15:30:37.644 saatleri arasında Çobanköy; ÇİMENLİK KÜMEEVLER, SARILAR KÖY YOLU, çobanköy merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 09:30:56.835-2024-08-06 15:30:24.642 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; Mısırlı Sk., Meltem, Kumru, Kumru, Kahyalar, Kahyalar, Hasan Tahsin, Hasan Tahsin, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Gardelya, Gardelya, Emin Erol Cd., Emin Erol Cd., Doğan, Doğan, Değirmencioğlu Sk., Değirmencioğlu Sk., Demirci Mehmet Sk., Demirci Mehmet Sk., Bahçelievler Sk., Bahçelievler Sk., 8 EYLÜL KURTULUŞ, 8 EYLÜL KURTULUŞ, BAĞYURDU İZMİR, BAĞYURDU İZMİR, Ünveren, Ünveren, Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, Mısırlı, Mısırlı, Bağyurdu İzmir, Bağyurdu İzmir, 8 Eylül Kurtuluş, 8 Eylül Kurtuluş, 7000. Sk., 7000. Sk., , , Kestaneli Bağlar, Kestaneli Bağlar, Selçuk, Selçuk, Saraçoğlu Sk., Saraçoğlu Sk., Saraçoğlu Cd., Saraçoğlu Cd., Saka Sk., Saka Sk., Saka, Saka, Parsa, Parsa, Ova, Ova, Mısırlı Sk., Mimoza Sk., Mimoza Sk., Menderes Cd., Menderes Cd., Meltem elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 10:00:08.511-2024-08-06 16:00:28.511 saatleri arasında Dağıstan; İsimsiz36, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz41, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz88, İsimsiz1, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz106, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz114, İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz131, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz137, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz149, DAĞISTAN, 3089, 3088, 3092/2, 3090, Dağıstan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:08.511-2024-08-06 16:00:28.511 saatleri arasında Ahmetbeyler; , İsimsiz1, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz69, İsimsiz72, İsimsiz74, İSİMSİZ, 3090, CEVİZLİ GARAJ, AHMETBEYLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:08.511-2024-08-06 16:00:28.511 saatleri arasında Çitköy; İsimsiz3, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:08.511-2024-08-06 16:00:28.511 saatleri arasında Ferizler; 3075, İsimsiz26, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz28, İsimsiz17, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:08.511-2024-08-06 16:00:28.511 saatleri arasında Kurtuluş; , İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz90, İsimsiz91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 10:00:08.511-2024-08-06 16:00:28.511 saatleri arasında Dündarlı; İsimsiz31, Dağıstan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:08.511-2024-08-06 16:00:28.511 saatleri arasında Poyracık; İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:08.511-2024-08-06 16:00:28.511 saatleri arasında Yayakent; , İsimsiz61, İsimsiz65, İsimsiz68, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz81, İsimsiz85, YAYAKENT CUMHURİYET, ESKİ DAĞISTAN, ARAPLI, BEŞİRLİ, OSMANAĞA ÇİFTLİK, araplı, yayakent, cumhuriyet, İsimsiz212, CEVİZLİ GARAJ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 10:00:09.728-2024-08-06 16:00:19.235 saatleri arasında Yenişakran; 238. Sk., 3235 Sk. , 3179, 3220, 3221, 3204, 159. Sk., 166. Sk., 170. Sk., 171. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 3180, 185. Sk., 186. Sk., 189. Sk., 191. Sk., 204. Sk., 208. Sk., 3269. Sk., 375. Sk., Atatürk Cd., YALI, Çeşme Önü Cd., 3254/1, 209. Sk., 3376, İsimsiz79, 3277, 3184, 3210, , 3267, 263. Sk., 259. Sk., 3255, 252. Sk., 254. Sk., 3253, 211. Sk., 213. Sk., 3242. Sk., 3212. Sk., 214. Sk., 3247, 230. Sk., 234. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 239. Sk., 240/1. Sk., 3261, 243. Sk., 244. Sk., 246. Sk., 2. ÇEVRE YOLU, İsimsiz97, İsimsiz98, 3265, İsimsiz120, İsimsiz124, 3207, 2. Çevre Yolu, 3203. Sk., 3194. Sk., 3188. Sk., 3183/1. Sk., 3275, 161. Sk., 3161, 3238 Sk., İsimsiz130, 3199 Sk., 2. Çevre Yolu, 3195, 2. Çevre Yolu, 177 Sk., 2. ÇEVRE YOLU , 2. Çevre Yolu, İsimsiz151, 2. Çevre Yolu, 2. Çevre Yolu, 3273, 3222/1, 3248/1 Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 10:00:50.715-2024-08-06 12:00:59.828 saatleri arasında Arıkbaşı; ŞEHİTLİK, OKUL, HUZUR, İsimsiz74, İsimsiz62, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz49, İsimsiz13, , Çırpı İstasyon Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:50.715-2024-08-06 12:00:59.828 saatleri arasında Mektep; Çırpı İstasyon Sk., Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., OKUL, Yaşar Doğu Cd., Vidin Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Toplu Konut Sk., MİTHAT PAŞA, Konut Sk., ÇIRPI HAVUZBAŞI, İsimsiz17, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-06 2024-08-06 10:00:50.715-2024-08-06 12:00:59.828 saatleri arasında Çiftçigediği; İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-06 2024-08-06 13:00:16.743-2024-08-06 16:00:27.368 saatleri arasında Fevzi Çakmak; MESUT, Değirmendere Cd., KIRLAR, Rüya Sk., Soğuksu Sk., Çamlık Sk., SEMERCİ, Balcı Hafız Sk., Aycan Sk., Akar Sk., Cumhuriyet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.