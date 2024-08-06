06 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:27

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:27

SAKARYA ilinde 06 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAĞLAYAN, ÇELEBILER, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, HACIRAMAZANLAR, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU/5, 1902. SK., 5404. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU SK., 5501 NOLU SK., 5541 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU SK., 5566 NOLU, 5577 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5743 NOLU SK., ÇELEBILER, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KURTDOGAN, KURTDOGAN/2, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1 CD., KURTDOĞAN CD., ORTA CD., SELANIK, SELANİK CD., SET ÜSTÜ CD., SOLAKLAR SK., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 870 NOLU SK., 905 NOLU, AHMET YESEVİ CD., AK SK., ARACI SK., BELLI, BELLİ SK., ÇELİK SK., DARALI, EGEMEN, EGEMEN SK., KADER, KADER SK., KIRGIN SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TANIŞ SK., ZEYTIN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1. SK., 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 5. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Ağustos Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1448 KÜME EVLER, 1449 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 3010. SK., 3015 NOLU SK., SAHRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN, ŞEHREN mahallelerinde 2206, 2206., 2207., 2209., 2210., 2551., 2556., 2557., 3104., 3304., 3305, 4101., 4153., 4155., 4162., 4553., ASLANLAR, CUMALI, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, ELMADERE SK., EMIRLER, ERCEK, ERCEK SK., ESKICILER, HACIOSMANLAR, HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, KADIRLER-, KADIRLER- SK., KADIRLER_1, KADİRLER SK., KARABEYLER, KAYADİBİ SK., KAYIPLAR, KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., MERKEZ_2, OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEHREN, SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHREN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK., YARASLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: POYDULAR, SABIRLAR, SÜTALAN mahallelerinde 4106., 4161., 4501., 4502., 4504., 4507., ELMADERE, İsimsiz121, POYDULAR, POYDULAR SK., SÜTALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2669., 2873.-, 3803., DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME, EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTA, ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ÇINE, ÇİNE, GÜNHOSLAR mahallelerinde 2353., 2356., AKDOGAN SK., ARPASLAR, ÇİNE, ÇİNE SK., GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, GÜLDİBİ mahallelerinde ESENLER CD., GÜLDİBİ CD., KİRAZ SK., MERKEZ SK., SIRMA SK., TAŞLIK SK., VANİLYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜŞOLUK, KARALAR mahallelerinde ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOBANSAYVANT/13, ÇOBANSAYVANT/7, GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEKKOCAALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLAR, HACIYAKUP mahallelerinde 1751., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, BAYIR SK., BAYIRKÖY, FEYZULLAH BEY, HABIBLER, KABAKLAR, KABAKLAR SK, MEZARLIK İÇİ YOLU, PAŞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1010 KÜME EVLER, 1010 SK., 1013, 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1024 SK., 1404 NOLU, ADIVAR SK., AHMEDIYE MERKEZ, AKSU, AKSU SK., ALEMDAR SK., ARAS, ARAS SK., ARZU, ATATÜRK, ATATÜRK CD., AYDINLAR, BARBAROS, BÖLGE SK., BURÇAK, CAMILI SK., CEYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAĞLAYAN CD., ÇAKIR, ÇAMLIK SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMİRYOLU CD., DEVRAN, DICLE, DİCLE SK., EKİM, EMİN SK., ERMIS, GEDİZ SK., GİDER SK., GÖÇMEN SK., GÖKSU SK., GUSER SK., GÜLBAHAR, GÜLERYÜZ, GÜMÜS, GÜR SK., GÜVEN CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HAYAT, KALE SK., KAPI, KARAYEMİŞ SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, LODOS SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MESALE SK., MEVLANA CD., MİMARSİNAN CD., OK, ÖZGÜR SK., PARKE SK., PELIN, PINAR SK., SADİYE, SANCAK, SANCAK SK., SEVEN SK., SEVİM SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SOLMAZ SK., SULTAN SK., SUSAM SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TOPRAK SK., TOPRAK/1, TUNA CD., TÜRKER SK., YAKUT SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YUVAM SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde 286, SK., AKIN, AKIN SK., BILGIN, BİLGİN SK., ÇAKIR SK., ELVAN, ESEN SK., GAMZE, GEÇIT, GEÇİT SK., GÜLİSTAN SK., HAKAN, HUZUR SK., KABİL SK., METİN, METİN SK., MİLLET SK., NARİN SK., SAKARYA CD., SAYGIN SK., SIRIN, TANK, TANK SK., TANYELI, TEKIN SK., TEKİN SK., TEPE, TEPE SK., TUĞBA, TUNA, TÜRKAN, ULUS, ULUS CD., USLU SK., YASAM SK., YAŞAM SK., YÜCEL, YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Ağustos Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1008, 1012 SK., 1013 SK., 1014 SK., 1020, 1020 SK., 1024, ADALET, ADALET SK., ADNAN MENDERES CD., ALTAY SK., ARZU SK., ATA, ATA SK., AYDINLAR SK., AZIZE, BALKAN SK., BARBAROS CD., BİÇİM SK., BİSMİL SK., BÖLGE, ÇAGLAYAN, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇETİN CD., DAMLA, DEMIRYOLU, DICLE SK., DISLI, DİYAR SK., EKREM SK., GEDIZ, GEDIZ SK., GIDER, GÖÇMEN, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLBAHÇE SK., GÜLDESTE, GÜMÜŞ SK., GÜVEN, HABIL, HABİL SK., HAKAN CD., HASAT, IRMAK, KALE, KILIÇ SK., LODOS, MADEN SK., MELEK, MELEN SK., MEŞALE SK., MUTLU SK., OK SK., ÖZGÜR, PARKE, PELIN SK., PIRLANTA SK., SADIYE, SEHIT MUTLU SAYDAM, SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRAN SK., SHT.ERDOGAN YENI, SUSAM, ŞANLI SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., TAMER, TOPRAK, UYGUN, UYGUN SK., VOLKAN SK., YAY SK., YAYLA SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI KİRAZCA CD., YÜCE, ZAFER CD., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 06 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZILI mahallelerinde ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.