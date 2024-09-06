06 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:27

Güncelleme: 06.09.2024 - 09:27

MANİSA ilinde 06 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.03-2024-09-06 12:00:00.076 saatleri arasında Akselendi; , İsimsiz112, İsimsiz13, Akhisar Salihli Yolu, İsimsiz76, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz52, İsimsiz17, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.099-2024-09-06 15:00:00.664 saatleri arasında İnönü; 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), İsimsiz5, 233. Sk., 234. Sk., 148/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.099-2024-09-06 15:00:00.664 saatleri arasında Hacı İshak; 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), 148/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.358-2024-09-06 15:00:00.925 saatleri arasında Seyit Ahmet; 309. Sk., İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz101, 716 Sk., 699. Sk., 673. Sk., 314. Sk., 312. Sk., 311. Sk., 301, 308. Sk., 311, 304. Sk., 303. Sk., 302. Sk., 301. Sk., 300. Sk., 298. Sk., İsimsiz163, İsimsiz102, İsimsiz32, 298, İsimsiz95, İsimsiz96, 716, İsimsiz98, İsimsiz99, 717 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.399-2024-09-06 15:00:00.347 saatleri arasında Hacı İshak; 147. Sk., 146. Sk., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), 204. Sk., 150. Sk., 149. Sk., 148. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.399-2024-09-06 15:00:00.347 saatleri arasında İnönü; 234. Sk., 232. Sk., 227. Sk., 226. Sk., 148/3. Sk., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.03-2024-09-06 12:00:00.076 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:20.187-2024-09-06 15:00:29.146 saatleri arasında Aşağıçobanisa; Feslihan Sk., Ardıç Çk., CUMHURİYET CAD, Enginar Çk., Fabrika Sk., Zambak Çk., Zambak Sk., Toros Sk., Nergis Sk., Menekşe Sk., Manolya Sk., Fındık Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Ayvacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:46.499-2024-09-06 15:00:05.778 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:46.499-2024-09-06 15:00:05.778 saatleri arasında Çavdır; , Çavdır Köyü Yolu, İsimsiz13, Musahoca Köyü Yolu, Çavdır Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:51.55-2024-09-06 15:00:14.831 saatleri arasında Gökeyüp; İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, , GÖKEYÜP KÖY İÇ YOLU, İsimsiz51 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:58.955-2024-09-06 15:00:07.744 saatleri arasında Kürekçi; Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:58.955-2024-09-06 15:00:07.744 saatleri arasında Tüpüler; Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, , Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, KEPEZ, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:58.955-2024-09-06 15:00:07.744 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:58.955-2024-09-06 15:00:07.744 saatleri arasında Hüseyni Baba; köy içi, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Patıka, ALAN, kalabak, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, İsimsiz213, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, KALABAK, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Patika, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:58.955-2024-09-06 15:00:07.744 saatleri arasında Bayat; Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, , ALAN, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:58.955-2024-09-06 15:00:07.744 saatleri arasında Beşeylül; Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:58.955-2024-09-06 15:00:07.744 saatleri arasında Kılcanlar; Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, DEDELER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.