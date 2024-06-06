06 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:32

Güncelleme: 06.06.2024 - 09:32

SAKARYA ilinde 06 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR/1, FEVZIYE/10, MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, POLAT CD., YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1530. SK., BAYIR, CAMI, CAMİ, CAMİ SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MKS, ORMAN YOLU, ORTA/1, ORTA/12, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 110., 19., 21. SK., 26., 92., 94., 95., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DÜZAKÇAŞEHİR CD., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., AYDINLAR, CAMILI, CAMİLİ SK., KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., ÖNDER SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELTIKLER mahallelerinde SOGANLIK, SOĞANLIK, SOĞANLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1003 SK., 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 16, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., EFLATUN SK., ERIKLIK, ESEN, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, FATİH SK., GAZİ SK., GONCA, GÜL, GÜL SK., GÜNES, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, HUZUR SK., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İSTİKLAL CD., KANSU, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MADEN, MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENEKŞE SK., MERKEZ SK., MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA, ORTA SK., ORTA_23, PINAR, SANCAK, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ, YENİ SK., Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, ABDULLAH ATEŞ SK., BALABAN, BALABAN SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., ÇARDAK, ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, ESTERGON SK., FATMA HANIM, FATMACIK SK., FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, GÜNER SK., GÜNEŞ SK., İsimsiz139, KIREMITLIK, KOZAN SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., ÖZBEK, ÖZBEK/8, SALİH SK., UZUN, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, GÖLKENT mahallelerinde GÖLKENT/2, MENDERES, NEHIRBOYU, SAKARYA/GÖLKENT, SELANIK CD., TEPE1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKENT mahallelerinde BAYRAKTAR ÇIKMAZI SK., ÇESME SK., ÇEŞME SK., GÖLKEN BELEDİYESİ AÇIK PAZARI, GÖLKENT KÖYÜ YOLU, INÖNÜ, KARANFİL SK., KIRIM, SAKARYA CD., SAKARYA/GÖLKENT/1, SHT.REMZI YILMAZ, ŞEHİT REMZİ YILMAZ CD., VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI) CD., VATAN KOYUNAGILI/2, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK, DOGANCI, DOĞANCI, HOCAOĞLU, KIZILCAALI, KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA, SARIAHMETLER, SIRAKÖY, TOKAT mahallelerinde 1351/1, 1354, ABDÜRREZZAK 1, ÇİFTLİK, DIRILIS, FATIH, HOCAOĞLU SK., KIZILCAALI MERKEZ/1, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, KONUKLU, KONUKLU 14, KONUKLU CD., KONUKLU SK., KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/40, ORHANGAZI, SARIAHMETLER, SARIAHMETLER SK., SARIAHMETLER/2, SEBILLER, SEBILLER SK., SEBILLER/18, SEBİLLER SK., TAHIRAGA, TEPEKÖY, TOKAT, TOKAT SK., YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, KAVAKLIORMAN mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, BILECILER/2, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNADERE mahallelerinde TURNA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNADERE mahallelerinde KUL SK., TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTBEYLER, SOLAKLAR mahallelerinde 5481. SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/2, KURTDOGAN/3, SOLAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 4140 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Haziran Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde ADAPINAR, ADAPINAR SK., BARÇIN, BARÇIN SK., BERAT SK., ÖBEK SK., TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 813. SK., AŞIK VEYSEL SK., BUĞDAY SK., SUAT SK., TAŞKIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 824. SK., 825. SK., 826., 840., 842., 842. SK., 849. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 859 SK., 861. SK., 863. SK., AKARSU SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., FINDIK SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KENAN SOFUOGLU, MEHMET ZAHIT KOTKU, UZAY SK., YAHYA KEMAL SK., ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 130. SK., 32., 34. SK., 35. SK., 37. SK., 46., 48., 48. SK., 52. SK., 61., 69. SK., 70. SK., 76., 77. SK., 82. SK., 93. SK., AKASYA SK., ALİ KOÇ SK., BAŞLIK SK., BELEDİYE CD., ÇARDAK SK., DİBEK SK., DOGRU, DOĞRU SK., ERGUN SK., GÜNDOĞAN SK., KANUNI SK., KISIKGEÇİT SK., MEDENIYET, OKUL SK., ORKİDE SK., PAŞA SK., SIVRITEPE, TARABYA SK., YEMISLI, YEŞİL SK., YUVA SK., ZAKKUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2131., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2213, 2219., 2225., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4600. SK., 924., ALANDÜZÜ, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, EVREN, EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOGLU SK., HALDIZOĞLU SK., HASAN TAHSİN SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KADI, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, STADYUM, STADYUM CD., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRBE, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Haziran Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 809. SK., 815. SK., 864. SK., AYDIN SK., BUGDAY, GÖNÜL SK., IHLAMUR SK., LALE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, YAZLIK mahallelerinde 20. CD., 4600., 4601. SK., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ERİŞ SK., FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., ISMET OCAKLI, İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT M KARABAŞOĞLU CD., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Haziran Perşembe 10:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2., 2. CD., 337. SK., 383., 409., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAGLAR, BAĞLAR CD., BAS, BAŞ SK., BİRLEŞİK SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK, FILIZ, FİLİZ SK., KERVAN SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR 2 SİTESİ İÇİ YOLU, SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36005, ASARLI, DURAKLI KÖYÜ YOLU, KISTAFAN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, ARİFİYE FİDANCILIK, DURU, EMEK, FIRAT SK., GÖLBAŞI, KUDÜS CD., MIDYAT, MİDYAT SK., SEHER SK., TAS, TAŞ, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.