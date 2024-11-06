06 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:08

Güncelleme: 06.11.2024 - 11:08

SAKARYA ilinde 06 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ERSİN CD., ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATIH 1, FIRIN SK., FIRIN Y.SELIM, GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET (İZMİT) SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KANARYA 1, KAVLANLIK, KAVLANLIK/1, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PINAR 2, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN, ŞEHREN mahallelerinde 2201., 2206, 2206., 2207., 2210., 2251., 2252., 2253., 3104., 3105., 3304., 3305, 4101., 4106., 4155., 4161., 4501., 4502., 4504., 4505., 4507., 4551., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ASLANLAR, CUMALI, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLIK SK., ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., EMIRLER, EMİRLER SK., ERCEK, ERCEK SK., GÜNDÜZLER, HACIOSMANLAR, HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KADIRLER-, KADIRLER- SK., KADIRLER_1, KADİRLER SK., KARABEYLER, KAYADIBI, KAYADİBİ SK., KAYIPLAR, KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., MERKEZ-, MERKEZ_2, OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SEHREN, SEHREN SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., ŞEHREN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK., YARASLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2503., 2506., 2901., 2902., 3601., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4054., 4061., 4064., 4066., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK, SAÇLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCIL, DOĞANCIL mahallelerinde 2551., 2556., 2557., DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde AÇMALAR SK., ANAOKULU SK., HALIT PASA- SK., HALİT PAŞA SK., HEDİYE SK., KENAN EVREN SK., MUSTAFA KEMAL SK., SEHIT RASIT AYDIN, TARLA ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3210., 3352., 930., 932., 948., 955., 957., AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., ATİLLA SK., AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAGLAR, BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEY SK., HAFIZ HASAN, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HEDIYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR- SK., KAVAKLAR_1, KIRIM SK., KUTSİ BEY SK., LEYLAK, MANAS SK., MESKEN, MESKEN SK., NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CD., PLEVNE SK., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SİNAN BEY SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TASKENT, TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN SK., UMURBEY CD., YAMAN SK., YENİ SK., YILDIZ SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., IHSANIYE, IHSANIYE SK., SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, KIRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1009, 1011, 1011 SK., 1503. SK., 1516. SK., 218, ESKİŞEHİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDİYE, AKÇAY, BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, KIRAZCA, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1007 SK., 1009 SK., 1013, 1016 SK., 1020 SK., 1031, 130 SK., 1501., 1501. SK., 1502., 1503., 1516., 21008, 216. SK., 387 SK., 9001, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, AKIN SK., AKSU SK., ALEMDAR SK., ALTAY SK., ARAS, ARAS SK., ATLAS SK., AYBALA SK., AYVAZ SK., BARBAROS, BILGIN, BİLECİK CD., CAMI, CEVHER SK., CEYHAN SK., CİHANGİR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇIMEN, ÇİÇEK SK., DAĞDİBİ SK., DAMLA, DEMIRYOLU, DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., EKİM, EMİN SK., ESEN SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., FAHRI, GEÇIT, GEÇİT SK., GEDIZ, GEDIZ SK., GIDER, GÖÇMEN, GÖKSU SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HANIMELI, HİSAR SK., HUZUR, IRMAK, İL ORMAN MESİRE YERİ, KADER/1, KALE, KALE SK., KEHRIBAR, KEHRIBAR SK., KILIÇ SK., KIRLANGIÇ SK., KISA SK., KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KUDÜS CD., MADEN SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERHUM HASAN ÖZCAN, MERHUM HASAN ÖZCAN SK., METİN SK., MEVLANA CD., MILLET, NASİP SK., ORTA CD., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, ÖZLEM SK., PELİN SK., PINAR, PINAR SK., POYRAZ, S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SARMAŞIK SK., SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELİMİYE CD., SELVI SK., SEYRAN SK., SEZEN, SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SOLMAZ SK., SULTAN SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TANK SK., TEKİN SK., TOPRAK, TUĞBA, TÜRKAN, TÜRKER SK., ULUS CD., UMUT SK., USLU SK., UZUN SK., YAKUT, YAŞAM SK., YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD., YUVAM SK., YÜCEL SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIVRITEPE, SİVRİTEPE mahallelerinde SIVRITEPE MERKEZ/11, SİVRİTEPE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, PINARLI, SARIDEDE, TURANLAR, YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 1159 SK., 1159. SK., 1161 SK., 1163 SK., 159. SK., 161. SK., 2254 SK., 2255, 2258 SK., 2262 SK., 3038. SK., 3041. SK., 3050, 3051, 3054, 3061, 3061. SK., 3074. SK., 3402, 3504 SK., 4057, 4058, 4064, 4066, 4067 SK., ABDURRAHMAN GÜRSES CD., MERKEZ /1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY, SIVRITEPE, SİVRİTEPE mahallelerinde 2 HAZİRAN, M.FEVZİ ÇAKMAK, SIVRITEPE MERKEZ, SIVRITEPE MERKEZ/14, SIVRITEPE MERKEZ/16, SIVRITEPE MERKEZ/2, SİVRİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1534 SK., 1534. SK., 2000, 2000 SK., 2002 SK., 2003, 2003 SK., 2004 SK., 2005, 2005 SK., 2006 SK., 2007 SK., 2012 SK., 2014 SK., 2015, 2015 SK., 2028, 2028 SK., 2038, 2038 SK., 2039 SK., 2041 SK., 2057, 2057 SK., 2058 SK., 2059, 2059 SK., 2060 SK., 2061 SK., 2066, 2068, 2069 SK., 2070, 2070 SK., 2084 SK., 2105, 2105 SK., 2106 SK., 2156, 2156 SK., 2157 SK., 2161 SK., 2163 SK., 2164 SK., 6523 SK., BESTEPELER, BESTEPELER CD., BEŞTEPELER CD., KUNDAKÇIOĞLU PARKI İÇİ YOLU, ORHAN GAZİ CD., SERVETIYE, SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 5020, 5024, 5034, ACARLAR, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALT, ALT SK., AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLYURT, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, TEPETARLA, YUVALIDERE mahallelerinde ABBAS HOCA, DEGIRMEN, HENDEN, HENDEN SK., NEHİRBOYU, SAKARBOYU, SAKARBOYU SK., SAZ, SAZ SK., TEPE, TEPE SK., TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ İÇ YOLU, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., VATAN CD., YAZLIK CD., YUKARI, YUKARI 9, YUKARI., YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 148/1 SK., 148/2 SK., 149 SK., PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 155, 155 SK., 155/1 SK., 270, 275 SK., 276 SK., 278, 300, 300 SK., 301/1, 301/1 SK., 372 SK., 372/1 SK., 383, 383 SK., 384, 388, 388 SK., 389 SK., 390, 390 SK., 627/1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAMAN mahallelerinde 13. SK., 1401 KÜME EVLER, 1402 KÜME EVLER, 1403 KÜME EVLER, 1404 KÜME EVLER, 1405 KÜME EVLER, 1406 KÜME EVLER, 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1409 KÜME EVLER, 1412 KÜME EVLER, 1414 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1424 KÜME EVLER, 1425 KÜME EVLER, 1426 KÜME EVLER, 1430 KÜME EVLER, 1432 KÜME EVLER, 1433-, 1435 KÜME EVLER, 1436 KÜME EVLER, 1438-, 1438 KÜME EVLER, 1440 KÜME EVLER, 1441 KÜME EVLER, 1442 KÜME EVLER, 1444 KÜME EVLER, 1445 KÜME EVLER, 1446 KÜME EVLER, 1447 KÜME EVLER, 1448 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1453 KÜME EVLER, 1455 KÜME EVLER, 1457 KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1459 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 1462 KÜME EVLER, 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 1466 KÜME EVLER, 1477 KÜME EVLER, 1478 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 1491 KÜME EVLER, 1492 KÜME EVLER, 1493 KÜME EVLER, 1494 KÜME EVLER, 1495 KÜME EVLER, 1496 KÜME EVLER, 17. SK., 1776 KÜME EVLER, 1777 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3010. SK., 3016 NOLU SK., 3027. SK., 3028. SK., 3037 NOLU SK., 3047 NOLU, 3047 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3051 NOLU SK., 3055 NOLU, 3056 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU, 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 3069 NOLU, 3069 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 308 NOLU CD., 318 NOLU CD., 319 CD., 32. SK., 35. SK., 36. SK., 44. SK., 5. SK., 8. SK., ADAPAZARI KAYNARCA, ASIR, ASIR CD., CANSU SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, IREM, IREM SK., İREM SK., KAHRAMAN CD., M.CAHIT KIRAÇ, M.CAHİT KIRAÇ CD., SAHRA, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., UÇAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1. SK., 1468 KÜME EVLER, 1469 KÜME EVLER, 1471 KÜME EVLER, 1472 KÜME EVLER, 1473 KÜME EVLER, 1474 KÜME EVLER, 1475 KÜME EVLER, 1476 KÜME EVLER, 1775 KÜME EVLER, 3. SK., 3002 NOLU SK., 311 NOLU CD., ADASU ARITMA TESİSİ İÇ YOLU, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TEPEKUM, YENİGÜN mahallelerinde 1132 NOLU SK., 1133 NOLU SK., 1134 NOLU SK., 1136 NOLU, 1136 NOLU SK., 1139 NOLU SK., 1144 NOLU SK., ARI SK., AYRIK, AYRIK SK., BELGIN, BEYHEKIM, BEYHEKİM SK., ÇAKMAK SK., MİMAR SİNAN SK., PAZAR SK., POSTAHANE SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TEPEKUM mahallelerinde 3002 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3016 SK., 3018 SK., MEÇ SK., SIRA SK., TIKIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1130 NOLU SK., 1131 NOLU SK., 1132 NOLU, 1137 NOLU SK., 1541 NOLU SK., 3003 SK., BAĞIŞLAR SK., BELGİN SK., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇAKMAK, EMİR SK., HAZER SK., İRFAN SK., KIR SK., SAKARYA, SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KEMALIYE, KEMALİYE, TEPE mahallelerinde 70. NOLU, 901, 901 KÜME EVLER, 912, AÇMA, DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DERE SK., EŞREF BİTLİS CD., HÜRRIYET, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KEMALIYE, KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ4, MERKEZ7, SONER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, BEYLER, ÇAKMAKLI, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KARALAR, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YEŞİLKÖY mahallelerinde ABAY, AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL, AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKÇAGÖL/8, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ALT/4, ALT/6, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AZAP, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, CAMI/1, ÇAKALDAGI-, ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, GÜL PEMBE SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI_7, KESTANE, KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/7, KESTANEPINARI/8, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KISA/1, KISA/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, MADEN 1, MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ 1, MERKEZ SK., MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/53, MERKEZ/57, MERKEZ/62, MERKEZ/63, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_10, MERKEZ_4, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_94, MOLLA, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA_1, SABAN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., Uavtede Yok, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENI, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI SK., YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 16. CD., 182. SK., 184., 223., 227. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 103. SK., 11. CD., 12., 12. CD., 126. SK., 128. SK., 13., 13. CD., 133. SK., 135. SK., 139. SK., 14. CD., 15., 15. CD., 150. SK., 152. SK., 154. SK., 156. SK., 158. SK., 162. SK., 164. SK., 166., 167. SK., 171., 171. SK., 172. SK., 173., 173. SK., 175., 177., 179. SK., 180. SK., 185., 185. SK., 186., 187 SK., 189., 189. SK., 190., 190. SK., 191. SK., 192., 194. SK., 197., 198., 198. SK., 200. SK., 202., 202. SK., 204., 208., 208. SK., 217., 218., 221. SK., 223. SK., 225., 233., 233. SK., 235. SK., 237., 239. SK., 249., 249. SK., 253. SK., 255. SK., 3040., 3040. SK., 3043. SK., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3061., 3079., 3081., 3082., 3084., 3084. SK., 3086., 3088., 3088. SK., 3089. SK., 3090. SK., 3092. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102., 3103., 3119., 3120., 3120. SK., 3121., 3122. SK., 3123., 3123. SK., 3124., 3124. SK., 3125., 3125. SK., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132., 3132. SK., 3134. SK., 3135., 3135. SK., 3139. SK., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145. SK., 3146. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3153. SK., 3156., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3159., 3159. SK., 3160. SK., 3161., 3161. SK., 3162., 3162. SK., 3163. SK., 3164., 3164. SK., 3165., 3165. SK., 3167. SK., 3168., 3168. SK., 3169., 3170. SK., 3171., 3171. SK., 3173. SK., 3193 SK., 521 NOLU, 524 NOLU SK., 525 NOLU, 528 NOLU SK., 529 NOLU, 530 NOLU SK., 531 NOLU SK., 533 NOLU, 548 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 6. CD., 7. CD., 865., 865. SK., ADİL SK., AKADEMİ YOLU SK., AKADEMİYOLU SK., ANIL SK., ARABACI, ARABACI SK., ARDA SK., ASIL, ASİL SK., ATALAY SK., AYIRAN SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, BAŞKENT SİTESİ 1 İÇİ YOLU, BATUR SK., BEŞKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEŞKÖPRÜ SK., BEYAZGÜL SK., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUSE SK., CEMAL KAMACI SK., CEMRE 2, CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CEREN SK., CİHAN SK., CİHAT SK., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, DILEK 2 SK., DİLEK 2 SK., DOST SK., ECE, EFE, EMRE, ERDEM SK., ESENTEPE CD., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, FABRİKA CD., FATİH SULTAN SK., FIRTINA SK., FİLİZ 2 SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GIZEM 2, GİRNE CD., GİZEM 2 SK., GÖKÇEN SK., GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜLAY, GÜNDÜZ 2 SK., HAZAN 2, HAZAN 2 SK., HOŞGÖR SK., KANARYA SK., KARABAYIR SK., KARABIYIK SK., KARDELEN 2, KARDELEN 2 SK., KARTEPE SK., KOCAMAN, KOCAMAN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUTUP, KUTUP SK., LEYLAK SK., MEVLANA 2 SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., OGUZ., ORMAN YOLU, ÖNDER SK., ÖNDEREVLERI, ÖNDEREVLERİ SK., ÖZCAN ÇIKMAZI SK., PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, RODOP SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SALKIM 2 SK., SARAY, SARAY SK., SAYIN SK., SERHAT 2 SK., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEHİT MESUT KAPLAN, TANER SK., TOYOTA CD., TOYOTA EVLERİ KAMELYA BLOKLARI, TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, UGURLU, UĞURLU SK., ULUDAĞ SK., ÜMİT SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE BINALARI 1-, ÜNİVERSİTE CD., YAĞMUR KENT İÇİ YOLU, YAMAÇ SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER, YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA, ZEYNEP, ZEYNEP SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.