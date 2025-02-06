06 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:06

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:06

BOLU ilinde 06 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETBEYLER, AŞAĞI, AŞAĞIKINIK, BÖLÜCEKOVA MERKEZ, ÇATAK, DEMİRHANLAR, ELMACILAR, FAKILAR, GÜRPINAR, GÜRPINAR MERKEZ, HALLAR, HASANLAR, HEBILLER, HEBİLLER, HIMMETOGLU MERKEZ, HİMMETOĞLU MERKEZ, KARAARDIÇ, KARAARDIÇ MERKEZ, KARISIKLAR, KAYABAŞI, KÖROGLU, KÜRNÜÇ, N KENDISI, PELİTCİK, SOĞUKÇAM, YESILOVA MAHALLESI, YUKARIKINIK, YUKARIKINIK MERKEZ mahallelerinde AHMETBEYLER KÖYÜ YOLU, AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖY YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, ÇATAK, ÇATAK MAHALLE YOLU, DEMIRHANLAR KÖY YOLU, DEMİRHANLAR KÖYÜ, DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU, FAKILAR MAHALLESI YOLU, GÜRPINAR KÖY YOLU, GÜRPINAR KÖYÜ YOLU, HABILLER MAHALLE YOLU, HASANLAR KÖY YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU, HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ KÖMÜR OCAĞI ME, HİMMETOĞLU KÖYÜ YENİ YERLEŞİM, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, KARAARDIÇ KÖYÜ HEBİLLER MAH, KARAARDIÇ KÖYÜ YOLU, KARAARDIÇ MERKEZ KÖY YOLU, KARISIKLAR MAHALLE YOLU, KAYABASI KÖY YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KÖROGLU MAHALLESI YOLU, KÜRNÜÇ KÖYÜ YOLU, PELITCIK KÖY YOLU, PELİTCİK KÖYÜ, PELİTÇİK KÖYÜ, SOGUKÇAM KÖY YOLU, SOĞUKÇAM KÖYÜ YOLU, YESILOVA MAHALLESI YOLU, YUKARIKINIK ELMACILAR YOLU, YUKARIKINIK KÖY YOLU, YUKARIKINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde AHMETBEYLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 06 Şubat Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde KIBRISCIK KARAŞAR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 06 Şubat Perşembe 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 06 Şubat Perşembe 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde BEKDEMIRLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.