07 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:44

Güncelleme: 07.08.2024 - 09:44

İZMİR ilinde 07 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-07 2024-08-07 09:00:33.954-2024-08-07 16:00:39.771 saatleri arasında Tumbullar; İsimsiz9, İsimsiz61, DUTLARDERESİ, DUTLARDERESİ, İsimsiz46, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz44, AYLARBELENİ, AYLARBELENİ, İsimsiz42, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz38, AYLARBELENİ, İsimsiz99, AYLARBELENİ, İsimsiz33, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz20, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz19, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz10, İsimsiz99, Dutlarderesi, Dutlarderesi, Kaledibi, Kaledibi, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz97, İsimsiz92, İsimsiz92, İsimsiz89, İsimsiz89, İsimsiz62, İsimsiz62, İsimsiz61, , , İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz98, AYLARBELENİ, AYLARBELENİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-07 2024-08-07 09:00:35.521-2024-08-07 15:00:49.995 saatleri arasında Gödence; 4004. Sk., 4006. Sk., 4007, 4015. Sk., 4008. Sk., 4010. Küme Sk., 4010/1. Küme Sk., 4022. Sk., 4011. Küme Sk., 4023, 4013. Küme Sk., 4012. Küme Sk., , 4013, 4007, 4001. Sk., 4002. Küme Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-07 2024-08-07 09:00:35.521-2024-08-07 15:00:49.995 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-07 2024-08-07 09:30:56.843-2024-08-07 15:30:06.966 saatleri arasında Sarılar; Beyler Yolu, İsimsiz6, Turgutlu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-07 2024-08-07 09:30:56.843-2024-08-07 15:30:06.966 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; Arıkbaşı Sk., Asansör, Asansör Sk., Bahçivan Sk., Cami Kebir Sk., Durmuşça, Durmuşça Sk., Halil Furan Çk., Hulusi Öztansel Cd., Hüseyin Fadul Sk., Kadıoğlu Sk., Kaymakam Bey Sk., Koca Ahmetler, Koca Terzi, Koca Terzi Sk., Lise, Manavoğlu, Manavoğlu Sk., Mehmet Tokmak, Nebioğlu, Piknik Sk., Sakızlı Hoca Sk., Salim Ağa Sk., Turgutlu Cd., Uncular Sk., Zeytincik, Zeytincik Sk., Çerkez Yusuf Sk., Özdirik Sk., Özgün Sk., Şah İsmail Sk., GÖLET, Arıkbaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-07 2024-08-07 09:30:56.843-2024-08-07 15:30:06.966 saatleri arasında Bağyurdu Kazımpaşa; , Yaka Mevki Bent Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-07 2024-08-07 10:00:52.338-2024-08-07 16:00:38.449 saatleri arasında Atçılar; İsimsiz37, Atçılar Köyü, Atçılar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-07 2024-08-07 10:00:52.338-2024-08-07 16:00:38.449 saatleri arasında İsmailli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-07 2024-08-07 10:00:52.338-2024-08-07 16:00:38.449 saatleri arasında Seklik; , İsimsiz2, Seklik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.