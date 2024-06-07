07 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:20

SAKARYA ilinde 07 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 809., 922 NOLU SK., AYDIN SK., BEŞKÖPRÜ CD., IHLAMUR SK., LALE, TAŞKIN SK., ZERAFET SK., ZIYAPASA, ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822. SK., 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 828., 830. SK., 838., 840., 842., 842. SK., 846. SK., 848. SK., 849. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861., 861. SK., 863., 863. SK., AKARSU, AKARSU SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BUĞDAY SK., FINDIK SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KENAN SOFUOGLU, KIR SK., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., SIRMA SK., UZAY, UZAY SK., YAHYA KEMAL SK., YAYLA, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 130. SK., 208. SK., 32., 32. SK., 335., 335. SK., 336., 338. SK., 34., 34. SK., 340 SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37. SK., 45. SK., 46., 48., 48. SK., 50. SK., 52. SK., 54, 54. SK., 57., 59., 60., 61., 62., 62. SK., 63. SK., 64., 65. SK., 66., 67., 67. SK., 69. SK., 72, 76 SK., 76., 83. SK., 84., 91. SK., 93. SK., ALI KOÇ, ALİ KOÇ SK., BAHÇE SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE, BELEDİYE CD., DİBEK SK., DOGRU, DOĞRU SK., ELMAS SK., ERGUN SK., ESENTEPE CD., FURKAN SK., GÜNDOĞAN SK., KANUNI SK., KEVSER SK., KIRANTEPE MEVKİİ, KISA SK., KISIKGEÇİT SK., MEDENIYET, MEDENİYET, MERCAN SK., ORKİDE SK., ORTA CD., PAŞA SK., SANCAK SK., SERDİVAN MEZARLIĞI, SIVRITEPE, SİVRİTEPE CD., TARABYA SK., ÜNİVERSİTE CD., YEMISLI, YEMİŞLİ SK., YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YEŞİL SK., YUVA SK., ZAKKUM, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Haziran Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 809. SK., 813. SK., 815. SK., 864., 864. SK., AKÇAY SK., AŞIK VEYSEL SK., BUGDAY, EMEK SK., GÖNÜL SK., KANAL SK., SAHİL SK., SUAT SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISIKLAR, IŞIKLAR, KARADERE, ÖRENTEPE, SALMANLI mahallelerinde ACILIK SK., ADAPAZARI KANDIRA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA/12, ADAPAZARI KAYNARCA/20, ATILGAN, ATILGAN SK., CAMILI, CAMILI/5, DEVA SK., DORUK, DORUK SK., DORUK/1, ELMALI, ELMALI SK., GÜNDÜZ SK., HASAT, HASAT SK., ILICA SK., IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA/3, KAYNARCA KANDIRA, KAYNARCA KANDIRA CD., KILIM, KİLİM SK., MISRA SK., OBA, OBA SK., ÖRENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, TUTKUN SK., VOLKAN SK., YENI SAKARYA, YENI SAKARYA SK., YENİ SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCILAR, DOĞANCILAR, KURTBEYLER mahallelerinde 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN_1, KURTDOGAN_1 CD., KURTDOĞAN CD., SET ÜSTÜ/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİCE mahallelerinde ÇARDAK SK., ESTERGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERTIL, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19018, ALABASLAR, ALABAŞLAR, ASARLI, ASARLI SK., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTİL SK., UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 7 NOLU, ORGANİZE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARDIÇBELI, CUMHURİYET, LIMANDERE, LİMANDERE, ORTAKÖY, SUBATAĞI, TEPETARLA, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENIDOGAN, YUVALIDERE mahallelerinde ASAGI_18, ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., DERE-, DERE SK., DEREKÖY İÇ YOLU, FATIH1, FATİH SK., FEVZİ PAŞA CD., GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., LİMANDERE YOLU, MERKEZ/13, MERKEZ/14, MERKEZ/15, MERKEZ/15 SK., MERKEZ/3, MERKEZ14, MEZARLIK SK., OKUL, SAZ SK., ŞAL SK., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELİM CD., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TASAGIL, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, DUTLAR, GÖKÇELER, HOROZLAR SK., MERKEZ SK., TASAGIL, TAŞAĞIL SK., TUZLA, TUZLA SK., YÖRÜKYERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, İsimsiz80 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Haziran Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERI mahallelerinde ÇAKIROĞLU SK., DEDELER SK., GÖKÇELER SK., GÜZLEK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOROZLAR, ILIMIYE, İLİMİYE SK., MENDERES CD., MERKEZ_4, SULUCA OVA YAYLASI, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, ÇINE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SEKIHARMAN, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 2353., 2452., 2454., 3501., 3506., 4204., 4208., 4708., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN SK., ARPASLAR, ÇINE SK., ÇİNE, ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DURAKLAR SK., GÜNDÜZLER, GÜNHOSLAR, HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HİSARLIK SK., MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4711., 4715., 4716., 4722., 4724., 4727., ALIPLAR KÖYÜ YOLU, İsimsiz102, UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Haziran Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, DEMIRLER, GÜNHOŞLAR, HISARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, TASOLUK, YAYLAK mahallelerinde 1558., 2153., 2157., 2451., 2453., 3006., 4202., 4214., 4356., AKDOĞAN, ALIPLAR, ALIPLAR SK., ANKARA CD., ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇİNE SK., DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HISARLIK, İsimsiz137, KARACAÖREN, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., TAŞOLUK SK., YAYLAK, YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Haziran Cuma 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2503., 2506., 3602., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4054., 4061., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK, SAÇLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Haziran Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDIYE, HALİDİYE, KARACAÖREN mahallelerinde 3153., 3157., GÖYNÜKSUYU, GÖYNÜKSUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGACIK, AĞACIK, BAKIRLI, CEYLANDERE, DUMLUPINAR, KANCALAR, KUSCA, NALKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 1303, 1454, 1455, 1502, 1503, 1504/1, 1509, 1702, 1752/1, 1753, 1755/1, AGACIK, AGACIK SK., AGACIK/10, AGACIK/6, AĞACIK, AĞACIK SK., ASAGI, ASAGI/1, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BAKIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKIRLI/16, CEYLANDERE KARADENIZ, CEYLANDERE KARADENIZ 1, CEYLANDERE KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLANDERE/2, IHLAMUR, İsimsiz123, İsimsiz132, İsimsiz135, KIBRIS, KUSCA, KUSCA SK., MERKEZ/6, MERKEZ/6 SK., MUHACIR, MUHACIR SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSIN YAZICIOGLU/12, NALKÖY, NALKÖY İÇ YOLU, NALKÖY SK., NECIP FAZIL, NECMETTIN ERBAKAN, NECMETTİN ERBAKAN, OSMANLI, SAZLIDERE, SAZLIDERE/1, TÜRKOGLU, TÜRKOGLU1, ULUS CD., YENI 3, YENI/1, YENİ, YENİ SK., YENİ SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/6, YESILOVA MERKEZ/9, YEŞİLOVA MERKEZ, YEŞİLOVA MERKEZ 15, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 07 Haziran Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKENT mahallelerinde BÜLBÜL SK., ESENTEPE, KIBRIS CD., ODACI SK., SELANİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 07 Haziran Cuma 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKENT mahallelerinde ÇEVRIK, ÇEVRİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.