07 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:35

KOCAELİ ilinde 07 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE mahallelerinde FERHADIYE MERKEZ MEVKII, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde ATILLA, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 07 Ocak Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., DENIZ DIBI, DENİZ DİBİ SK., EMEKTAR SK., ENİSE SK., İLKER SK., KABATAŞ SK., LATIFE HANIM, LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., MİRZA SK., MUNİS SK., OKUL CD., TANTAOĞLU CD., YAVUZ ÖZER CD., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANİYE, PAZARKÖY, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 1134., 1134. SK., 1137. SK., 202. CD, 2808., 2818., 3089, AKIN, AMIRAL, AMİRAL, ANAFARTALAR, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., I.BAYRAKTAR, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SARAYBOSNA, SELVI, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TOPRAK SK, YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, KARAPINAR, OSMANIYE, PAZARKÖY, SAFIYE mahallelerinde 101. CD., 109. CD., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1149. SK., 202. CD., 2105. SK., 2825., 2832., 2875., CENNET, CENNET SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENİZ SK., KARAPINAR, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SELVİ SK., SUNNU BABA MEVKII, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAYLAN SK., BAYRAK SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM, ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GÜR SK., GÜZ, GÜZ SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANARYA SK., KANBEL SK., KERVAN SK., KETEN, KINA, KINA SK., KIR SK., KORKMAZ SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., MEŞE SK., ORMAN. SK., PINAR SK., SEYREK, SEYREK CD., SÜLÜN, ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TURNA SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKII, FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BARAJ SK., BİBEROĞLU CD., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HASANOGLU MEVKII, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, MEZARLIK SK., ÖZBEK SK., SOFUOGLU MEVKII, SOLAKLAR MEVKII, SUATLAR SK., ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANIYE, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE, ZEYTINBURNU mahallelerinde 5101., 5101. SK., 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105., 5105. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114. SK., 5115., 5115. SK., 5116. SK., 5117., 5117. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131. SK., 5132. SK., 5133., 5133. SK., 5134. SK., 5135., 5136., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5146., 5146. SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, MENDERES, MENDERES CD., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD., ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BORA, HAMAMLI SK., İZMİT.. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ARPAÇAY SK., BESIK, BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., DAĞOĞLU, DÜZLER, DÜZLER SK., ELİT SK., EMRAH, EMRAH SK., GÖKSU SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HARMAN SK., INKILAP, ISTIKBAL, İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., KAVAKLI SK., KIRLANGIÇ, KURTBEY, KURTBEY SK., MARTI SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NEŞELİK SK., ÖNDER, ÖNDER SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SIMGE, SİMGE SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 120. SK., 121. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 13. SK., 130. SK., 131. SK., 132., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 18. SK., 19. SK., 2. SK., 20. SK., 21. SK., 22. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244. SK., 245. SK., 247., 25., 25. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 31. SK., 32., 35., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 4. SK., 40. SK., 41. SK., 9. SK., AHIEVRAN, D-100 KARAYOLU, IMAR, YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADI, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KAYALI SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK., YONCALIK, YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4335. SK., 4336. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4369., 4369. SK., 4370. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376., 4378. SK., 4382., 4384. SK., 4386., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400. SK., 4401. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4433., 4433. SK., BAGDAT, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013. SK., 2015., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2087., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4331. SK., 4336., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4368., 4368. SK., 4370., 4373., 4373. SK., 4380., 4380. SK., 4381. SK., 4382. SK., 4383. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4400., 4402. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., BAĞDAT CD., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., HAMIDIYE, KURT, OKYAR CD., PARK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, ADAÇAYI SK., ANSA, ANSA SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., HANIMELİ SK., MURGUL SK., NUSRET, OSMAN SENOL, PINAR CD., SÜLÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUTLUCA, OSMANLI, SEMSETTIN, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde DURANLI MEVKII, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde BURCU, FERDA, FERDA SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., SELVA SK., ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TEPE SK., UGURLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde AKYOL SK., ATAKAN SK., AVŞAR SK., AYTEPE SK., BAYRAM SK., DOĞA SK., EMİN SK., ENGIN, ENGİN CD., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EYLÜL SK., FURKAN SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., KADİFE, KARACA, KARACA SK., KIRAÇ SK., MELIK GAZI, MELİK GAZİ SK., OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ SK., ÖZLEM SK., PASA, PAŞA SK., SEMİH SK., SENAY, SERİN SK., ŞEYDA SK., TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., UĞURLU SK., ULUCAMI, ULUCAMİ SK., YALÇIN SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 07 Ocak Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ mahallelerinde CAVİT SK., CİHANGİR SK., ENSAR SK., ESENTEPE CD., GÜLSÜM SK., İZGİ SK., KÖŞK SK., NATO CD., SERIFE, ŞERİFE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.