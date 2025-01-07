07 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:35

SAKARYA ilinde 07 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 07 Ocak Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, LEKOŞA, SAPANCA YOLU CD., ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., EMİL SK., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NERGİZ SK., SARAY CD., SINAN, SİNAN SK., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, DENİZKÖY, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 4005, 4006, 4008, 4009, 6.CD., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 4, KÖRÜK SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, SASKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 15.CD., 16021, 3001, 4001, 4003, 4007, 4013, 4014, 7.CD., ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BİRLİK SK., İsimsiz106, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARPUZLAR, KEŞKEKLER, KIZILCIKLI BURUN 2, KÖRÜK, MERKEZ/4, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/46 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 19018, 34002, 34003, 34005, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34024, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, GÜVEN, HAYALLER SK., HAYELLER SK., HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KAYACIK/31, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KUZULUK, MANAV, MANAV SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 527 NOLU SK., 530 NOLU SK., 531 NOLU SK., 532 NOLU, 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 554 NOLU, AYIRAN SK., MÜRSEL, MÜRSEL SK., ÖNDEREVLERI SK., ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER, ÖNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 512 NOLU SK., 521 NOLU SK., 523 NOLU SK., 529 NOLU SK., 533 NOLU SK., 535 NOLU SK., 536 NOLU SK., 537 NOLU SK., 541 NOLU SK., 543 NOLU SK., 544 NOLU SK., BATUR SK., EFE, EFE SK., MALTEPE, MALTEPE CD., OĞUZ. SK., ORHANGAZİ CD., TANER SK., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1366 NOLU SK., 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU SK., 1370 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1372 NOLU SK., 1373 NOLU, 1373 NOLU SK., 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1379 NOLU SK., 1381 NOLU SK., 1382 NOLU, 1383 NOLU, 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1386 NOLU, 1386 NOLU SK., 1390 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., 5040 NOLU SK., 5048 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5076 NOLU SK., 5077 NOLU SK., 5078 NOLU, 5078 NOLU SK., ARAR SK., BANKALAR CD., BESLER SK., BURCU SK., ÇAĞDAŞ SK., DÜZGÜN SK., ERKAYA, ERKAYA CD., GAZELLER, GAZELLER CD., GONCA SK., GONCA_1, GÖL SK., GÜZELLER SK., KIBRIS SK., KUMKÖY SK., MIMOZA SK., SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAMAN, KARAPINAR mahallelerinde 1444 KÜME EVLER, 1672 KÜME EVLER, 2015 NOLU, 2016 NOLU, 2017 NOLU, 227, 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., KARAPINAR CD., KONURALP, KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM BLV., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde ACAR, ACAR SK., BAYGIN SK., BAYRAK, GÜMÜŞ SK., GÜRAY SK., HIZIR, KIRIK SK., UFUK SK., YANIK SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde AKDAL SK., AYRI SK., DOGRU, FIGEN SAKALLIOGLU, FIGEN SAKALLIOGLU CD., FİGEN SAKALLIOĞLU CD., GÖREN SK., KIZÇEŞME SK., YAŞMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde 384 NOLU SK., BIÇIMLI SK., BİÇİMLİ SK., EFELI SK., EFELİ SK., GÖREN, HIZIR SK., KIZÇESME, KIZÇESME SK., TRAFO SK., YASMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde BULUT, DALYAN SK., FATIH CD., KASIRGA SK., TÜKENMEZ SK., YAKA, YAKA SK., YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde 20. CD., 4600 SK., 4600., 4601. SK., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 4606., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, KURUÇEŞME mahallelerinde 2402. SK., ISLER, İŞLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Ocak Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2131., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2213, 2219., 2225., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4600. SK., 924., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESEN SK., ESENYAKA SK., EVREN, EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜVEN SK., HALDIZOGLU SK., HALDIZOĞLU SK., HASAN TAHSİN SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., KADI, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, STADYUM, STADYUM CD., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 902. SK., 911 SK., 926., 927., 929., 931. SK., 934., 936. SK., 937., 938., 940. SK., 941., 950., 957. SK., ÇESME SK., ÇEŞME SK., DILAN, GAZALI, GAZALİ SK., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SELIMIYE, SELİMİYE SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 954., 955., 958. SK., 959., 959. SK., İSTANBUL, MİNA SK., MUTLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DEDELER, GÖKSU, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 14300, 14305, 14313, 16600, ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_4, CAMİ SK., ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DÜZ, DÜZ SK., HACI HASAN, KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAZLIK, KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., ORTA YAYLA, SEREFLI, ŞEREFLİ, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST YURTLUK, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, DEDEDÜZÜ, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, ESKİBIÇKI, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, HACIMBEY, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, YEŞİLVADİ, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 12001, 12003, 14604, 158, 721 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, AŞAĞI BAYIR SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILINMEYENESENTEPE, CAMI, CAMİ, ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ SK., MERKEZ 100, MERKEZ SK., MERKEZ_10, MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_190, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_32, MERKEZ_34, MERKEZ_44, MERKEZ_59, MERKEZ_8, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA SK., ORTA_1, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_7, SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, ŞAHİN AĞA SK., ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, ÜST_2, YUKARI, YUKARI SK., YUKARI_1, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELİ, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, SOGUKSU, SOĞUKSU, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YESILYURT, YEŞİLYURT, YÖRÜKLER mahallelerinde 11501, 11516, 11523, 12313, 12318, 12325, 15424, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19.05.2001, 2 HAZİRAN, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_6, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AŞAĞI-14, BARAJ, BARAJ CD., BARAJ/1, CUMHURİYET MEYDAN, ÇAMLIK, DAR, DAR SK., DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY MERKEZ, DEREKÖY YENİ, ERENLER-, ERENLER CD., FATIH, FATIH_1, FATİH CD., HACIKIŞLA MERKEZ, HENDEK, HENDEK CD., HOCA AHMET YESEVİ CD., IÇMELER, İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCACEVIZ, KOCATÖNGEL, KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/1, LALE, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_227, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_292, MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, PREVEZE, REYHAN, REYHAN SK., SARIBAYIR, SIVRITEPE MERKEZ/16, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/4, SOGUKSU ASAGI/5, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, TEPE, TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_18, TEPE_22, TEPE_26, TEPE_9, UZUNÇARSI, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YENI_1, YENI_5, YENI_6, YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT SK., ALT/4, ALT/6, AZAP, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA SK., KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_4, MERKEZ_94, MOLLA, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALKÖPRÜ, OSMANBEY, SUKENARI, TUZAK, TÜRKORMANKÖY, YAGBASAN, YAĞBASAN, YENIDOGAN, YENIORMAN, YENİORMAN mahallelerinde 15003, 15003 SK., 15004, 15004 SK., 15005, 15005 SK., 15006, 15006 SK., 15007 SK., 15009, 15009 SK., 31001, 31008, 31013, 7015 SK., ADA, ADA CD., ÇATALKÖPRÜ, ÇATALKÖPRÜ SK., ÇATALKÖPRÜ YOLU, DİLSİZ DERESİ KÖPRÜSÜ, E-5 KARAYOLU, MERKEZ-, MERKEZ SUKENARI/10, MERKEZ_286, MERKEZ_320, OSMANBEY, SUKENARI, SUKENARI MERKEZ, SUKENARI MERKEZ SK., SUKENARI MERKEZ/1, SUKENARI MERKEZ/7, SUKENARI SK., TÜRKORMANKÖY, TÜRKORMANKÖY SK., YAGBASAN, YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİORMAN YOLU, YENİORMANKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARDIBI, ÇINARDİBİ, KISLAÇAY mahallelerinde 1102 SK., 1106 SK., 1107, ÇINARDİBİ CD., ÇINARDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, KISLAÇAY1, KISLAÇAY1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLAÇAY, KIŞLAÇAY mahallelerinde 1800, 1801, 1803, 1804, 1806, KISLAÇAY, KIŞLAÇAY, KIŞLAÇAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMBEY, İLİMBEY mahallelerinde 3408., 3409, 3409., ILIMBEY, ILIMBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMBEY, İLİMBEY mahallelerinde 3406., 3407., 3412., İLİMBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, KARAÇAM mahallelerinde 1520., 1560, 1562, ADLIYE-, ADLİYE SK., ESKİŞEHİR YOLU SK., KESTANELİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAM mahallelerinde 3565., 3567., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DEMİR SK., ESKISEHIR YOLU, KESTANELIK SK., KESTANELİK SK., PARSELLER, SEHIT RECEP DEMIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 07 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14/1, 15., 15/1, 329, 329 SK., 330, 330 SK., 376, 542, 543, 543 SK., 555, 555 SK., 556, 558, 560, 561, 561 SK., 562 SK., 564, 569, 570, 572, 573, 580, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN, ERGUVAN CD., SEHIT ATIF ÖDÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.