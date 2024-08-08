08 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:16

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:16

MANİSA ilinde 08 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Uzunlar; İsimsiz37, İsimsiz24, UZUNLAR, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, uzunlar, , İsimsiz31, İsimsiz32, uzunlar, ARAZİ, İsimsiz35, ARAZİ, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Süngüllü; Süngüllü Küme Evleri, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Sarıahmetli; Sarıahmetli Köyü İç Yolu, sarıahmetli, SARIAHMETLİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Sakallı; Sakallı Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Yuntdağıköseler; Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Yuntdağyenice; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, yuntdağyenice, Yuntdağyenice Köy Yolu, YUNTDAĞYENİCE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Asmacık; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, , İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Koruköy; , İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Örselli; İsimsiz1, İsimsiz2, Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Pınarköy; , İsimsiz1, ARAZİ, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, Pınarköy Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:11.393-2024-08-08 08:00:00.993 saatleri arasında Recepli; , İsimsiz3, recepli , Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:12.002-2024-08-08 13:00:21.814 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:12.002-2024-08-08 13:00:21.814 saatleri arasında Sarıahmetli; , SARIAHMETLİ, sarıahmetli, Sarıahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:12.002-2024-08-08 13:00:21.814 saatleri arasında Yuntdağyenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 07:00:12.002-2024-08-08 13:00:21.814 saatleri arasında Yuntdağıköseler; Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 09:00:00.334-2024-08-08 15:00:26.865 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; 6264. Sk., 6257. Sk., 6255. Sk., 6263. Sk., 6277. Sk., 6278. Sk., 6279. Sk., 6281. Sk., 6243. Sk., 6242, 6240, 6235, 6236, 6230. Sk., 6283 Sk., , 6276. Sk., 6275. Sk., 6274. Sk., 6272. Sk., 6269, 6266. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 09:00:48.892-2024-08-08 10:00:56.641 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; 6229. Sk., , şehit, şehitt, İsimsiz6, Doğan Küme Evleri, İsimsiz13, DOĞAN , 6256, efe kümeevler, efe sokak, KUÇULAR KÜMEEVLER, şehitkümeevler, Şehit Hasan KUZU, akçay küme evleri, 6283 Sk., ŞEHİT, AKÇAY, AKÇAy, EFE, KUŞÇULAR , 6101, 6249, 5961. Sk., 6217. Sk., 6223, 6225. Sk., 6228, 6230. Sk., 6231, 6233, 6235, 6236, 6237, 6238. Sk., 6239, 6240, 6241. Sk., 6242, 6243. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247, 6248. Sk., 6249. Sk., 6251, 6263. Sk., 6254, 6255. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259, 6261, 6262. Sk., 6263. Sk., 6264. Sk., 6265. Sk., 6266. Sk., 6267. Sk., 6268. Sk., 6269, 6270. Sk., 6271. Sk., 6272. Sk., 6273. Sk., 6274. Sk., 6275. Sk., 6276. Sk., 6277. Sk., 6278. Sk., 6279. Sk., 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6287. Sk., Efe Küme Evleri Sk., Evliya Küme Evleri Sk., şehit sk, doğan Küme Evleri Sk., 6230, EVLİYA KÜMEEVLER, efe kümeveler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 09:00:48.892-2024-08-08 10:00:56.641 saatleri arasında 50. Yıl; , 6211. Sk., 6213, 6215. Sk., 6218, 6222. Sk., 6224. Sk., 6228, Şehit Hasan KUZU, 6101 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 09:00:48.892-2024-08-08 10:00:56.641 saatleri arasında Güzelyurt; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 09:00:49.418-2024-08-08 15:00:08.566 saatleri arasında Muradiye; MUHASEBE, muhasebe sk, MUHASEBE, , kasranfil, 409, 401, Saygın Sk., CUMHURİYET, NERGİS, MUHASEBE, LEYLAK, GÜLER, GÖNÜL, DİLA HANIM, 412, KARANFİL, MUHASEBE, 402 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 09:00:52.417-2024-08-08 15:00:59.723 saatleri arasında Muradiye; ZÜMRÜT, , 89, 93, AYVALI, BAHÇE, BAYINDIR, DÜZYOL, ERBİL, GÖKSU, Gül Sk., zümrüt, yağhane, Manisa Cd., UYUMAZ, Şahane Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 09:00:55.585-2024-08-08 15:00:11.609 saatleri arasında Muradiye; CUMHURİYET, GÜMÜŞ, NABİ, AKASYA, 202. Sk., 201. Sk., çeltik, çeltik, İŞLEK, 411, 413, Yaver Sk., Yakar Sk., Sağlık Sk., SAĞLIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 12:00:25.454-2024-08-08 18:00:31.834 saatleri arasında Muradiye; 93, 62. Sk., 60. Sk., 208, 204, 201. Sk., YAĞMUR, evranos, , SIHHIYE, Sağlık Sk., Manisa Cd., KAZIM KARABEKİR, Karataş Sk., KARADAĞ, GÜMÜŞ, BAYINDIR, BAHÇE, EVRENOS, ÜRGEN, ÖZTÜRK, ÇETİN, Yakar Sk., UYUMAZ, ULU, TURAN. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 15:00:39.475-2024-08-08 16:00:11.164 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; AKÇAy, ŞEHİT, 6283 Sk., akçay küme evleri, Şehit Hasan KUZU, şehitkümeevler, KUÇULAR KÜMEEVLER, efe sokak, efe kümeevler, 6256, DOĞAN , İsimsiz13, , şehit, şehitt, İsimsiz6, Doğan Küme Evleri, Evliya Küme Evleri Sk., Efe Küme Evleri Sk., 6287. Sk., 6285. Sk., 6284. Sk., 6283. Sk., 6282. Sk., 6281. Sk., 6280. Sk., 6279. Sk., 6278. Sk., 6277. Sk., 6276. Sk., 6275. Sk., 6274. Sk., 6273. Sk., 6272. Sk., 6271. Sk., 6270. Sk., 6269, 6268. Sk., 6267. Sk., 6266. Sk., 6265. Sk., 6264. Sk., 6263. Sk., 6262. Sk., 6261, 6259, 6258. Sk., 6257. Sk., 6255. Sk., 6254, 6263. Sk., 6251, 6249. Sk., 6248. Sk., 6247, 6246. Sk., 6245. Sk., 6243. Sk., 6242, 6241. Sk., 6240, 6239, 6238. Sk., 6237, 6236, 6235, 6233, 6231, 6230. Sk., 6229. Sk., 6228, 6225. Sk., 6223, 6217. Sk., 5961. Sk., 6249, 6101, KUŞÇULAR , EFE, AKÇAY, efe kümeveler, EVLİYA KÜMEEVLER, 6230, doğan Küme Evleri Sk., şehit sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 15:00:39.475-2024-08-08 16:00:11.164 saatleri arasında 50. Yıl; Şehit Hasan KUZU, 6101, , 6211. Sk., 6213, 6215. Sk., 6218, 6222. Sk., 6224. Sk., 6228 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 15:00:39.475-2024-08-08 16:00:11.164 saatleri arasında Güzelyurt; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-08 2024-08-08 09:00:38.166-2024-08-08 12:00:47.756 saatleri arasında Hürriyet; KAYI, Maden Şehitleri Cad., Maden Şehitleri Cad., İsimsiz49, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz47, MUZAFFER TEZCAN, MUZAFFER TEZCAN, KAYI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-08 2024-08-08 09:00:38.807-2024-08-08 15:00:51.011 saatleri arasında Hacıyusuf; İsimsiz20, , Hacıyusuf Köyü İç Yolu, Hacıyusuf Sk., İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-08 2024-08-08 11:00:33.109-2024-08-08 17:00:41.604 saatleri arasında Horzumembelli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.