08 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:07

Güncelleme: 08.06.2024 - 10:07

SAKARYA ilinde 08 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36005, ASARLI, DURAKLI KÖYÜ YOLU, KISTAFAN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 7 NOLU, ORGANİZE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AYDINLAR, CAMILI, CAMİLİ SK., KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., ORMAN YOLU, ÖNDER SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELTIKLER, INCIKSUYU mahallelerinde SOGANLIK, SOĞANLIK, SOĞANLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., AĞAÇDELEN SK., AYDIN SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., ERZURUM, ERZURUM SK., FARABİ SK., HACI BAYRAM VELI, İBNİ HALDUN SK., KAYA, KAYA SK., KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., MEZBAHANE SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SELÇUK, SOMUNCU BABA, SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL, YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR, BAYIR/1, CAMI, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE/1, FEVZIYE/7, FEVZİYE, MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MKS, ORTA/1, ORTA/12, YEŞİLTEPE, YILMAZER 1, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE mahallelerinde 1530. SK., CAMİ, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/8, FEVZİYE SK., MERKEZ, ORTA, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/4, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TURGUT ÖZAL CD., YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNKUM mahallelerinde ESKI ADAPAZARI YOLU, GAZI, HUZUR RESTAURANT İÇİ YOLU, İL ORMAN MESİRE YERİ, KADER SK., KÖYDISI/1, KÖYIÇI 1, KÖYIÇI 1/3, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., SAKARYA CD., SAKARYA/2, SAKARYA/4, SAKARYA/6, SAKARYA/7, SAKARYA/9, SAKARYACD.SI, TEM OTOYOLU SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKENT mahallelerinde BAYRAKTAR ÇIKMAZI SK., ÇESME SK., ÇEŞME SK., ESENTEPE CD., GÖLKEN BELEDİYESİ AÇIK PAZARI, GÖLKENT KÖYÜ YOLU, INÖNÜ, ISTIKLAL, İNÖNÜ CD., KIRIM, ÖZGÜR SK., SAKARYA/GÖLKENT/1, SHT.REMZI YILMAZ, ŞEHİT REMZİ YILMAZ CD., VATAN KOYUNAGILI/2, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKENT mahallelerinde BÜLBÜL SK., KALEBAYIRI CD., KIBRIS CD., SELANİK CD., TAŞYAR ÇK. SK., TEKİN SK., ULUS, VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI) sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK, DOGANCI, DOĞANCI, HOCAOĞLU, KIZILCAALI, KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA, SARIAHMETLER, TOKAT mahallelerinde 1., 1351/1, 1354, ABDÜRREZZAK 1, ÇİFTLİK, DIRILIS, HOCAOĞLU SK., KIZILCAALI MERKEZ/1, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, KONUKLU, KONUKLU 14, KONUKLU CD., KONUKLU SK., KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/40, ORHANGAZI, SARIAHMETLER, SARIAHMETLER SK., SARIAHMETLER/2, SEBILLER, SEBILLER SK., SEBILLER/18, SEBİLLER SK., TAHIRAGA, TOKAT, TOKAT SK., YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTBEYLER, SOLAKLAR mahallelerinde 5481. SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/2, KURTDOGAN/3, KURTDOĞAN CD., ORTA CD., SARIKAMIŞ CD., SOLAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 4140 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde ADAPINAR, ADAPINAR SK., BARÇIN, BARÇIN SK., BERAT SK., ÖBEK SK., TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, ARİFİYE FİDANCILIK, DURU, EMEK, EMEK SK., FIRAT SK., GÖLBAŞI, KUDÜS CD., MIDYAT, MİDYAT SK., SEHER SK., TAS, TAŞ, ZAMBAK SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 10:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2., 337. SK., 379. SK., 383., 383. SK., 389., 389. SK., 409., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAGLAR, BAĞLAR CD., BAHAR SK., BAS, BAŞ SK., BİRLEŞİK SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK, FILIZ, FİLİZ SK., KERVAN SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR 2 SİTESİ İÇİ YOLU, SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2131., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2213, 2219., 2225., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4600. SK., 924., ALANDÜZÜ, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DIK, DİK, DİLAN, DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESEN SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, EVREN, EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOGLU SK., HALDIZOĞLU SK., HASAN TAHSİN SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISTIKLAL CD., İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KADI, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, STADYUM, STADYUM CD., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, TÜRBE, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, SELAHIYE, YAZLIK mahallelerinde 20. CD., 4600., 4601. SK., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ATLAS, ERİŞ SK., FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., ISMET OCAKLI, İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT M KARABAŞOĞLU CD., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK mahallelerinde 1 NOLU_11, ADA SANAYI, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL CD., NEHİR, SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., 40 SK., 5 NOLU_1, 6 NOLU CD., 62 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ALACUMA CD., BELEDIYE, D-100 YAN YOL, D-100 YANYOL, İsimsiz158, KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHİR CD., PIRAHMETLER, SÖĞÜT CD., TASLIK, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 13. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., AKHISAR, AYDINLIK, BALABAN SK., BEREKET SK., BOZÖREN SK., BUHARA, BUHARA SK., CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CIHADIYE, CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, CIHADIYE/7, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DUMLUPINAR SK., DURAK SK., ERGENEKON, ERGENEKON CD., ESTERGON SK., ETİ SK., FATIH, FATIH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK, FATMACIK SK., FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/4, GEDİZ SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, GÜNER SK., HATİP SK., HÜR SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET SK., HÜRRİYET SK., IRMAK/1, ISTASYON, İsimsiz139, İSTASYON CD., KAAN SK., KANTAR SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KOSOVA SK., KOZAN SK., LOJMANLAR SK., MENEKŞE SK., MERİÇ SK., MORU, MOTEL SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, NEHİR SK., NIGBOLU SK., NİĞBOLU SK., NUR SK., ORHUN SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZBEK/8, ÖZLEM SK., PETEK SK., PLEVNE SK., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, RAY SK., REİS SK., SAKARYA SK., SALIH SK., SALİH SK., SANTRAL SK., SELANIK SK., SELANİK SK., SELÇUK SK., SEMA SK., SÜMER SK., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., TUNA SK., TURGUTLU SK., UZUN, UZUN SK., VARNA SK., YESIL, YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, ESENTEPE mahallelerinde AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ_152, MERKEZ_252, MERKEZ_8, ÜST_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.