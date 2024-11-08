08 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:55

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:55

MANİSA ilinde 08 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:30.166-2024-11-08 15:00:40.191 saatleri arasında Köseler; KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, İsimsiz105, KÖSELER DAMDOR, Köseler, , Köseler Köyü Yolu, Köseler Köyü İç Yolu, arazi yolu, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:30.166-2024-11-08 15:00:40.191 saatleri arasında Beğenler; Beğenler, Beğenler, , Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler İç Yol, Patika, MERKEZ, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:30.166-2024-11-08 15:00:40.191 saatleri arasında Deliçoban; Deliçoban elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:30.166-2024-11-08 15:00:40.191 saatleri arasında Doğanpınar; , Doganpınar Köyü İçi Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:30.166-2024-11-08 15:00:40.191 saatleri arasında Ulgar; Ulgar Köyü İç Yolu, ULGAR KÖSELER, Ulgar, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:30.166-2024-11-08 15:00:40.191 saatleri arasında Güneşli; Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:30.166-2024-11-08 15:00:40.191 saatleri arasında Bardakçı; , köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:30.166-2024-11-08 15:00:40.191 saatleri arasında Kulalar; MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:30.166-2024-11-08 15:00:40.191 saatleri arasında Ulacık; , İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:39.824-2024-11-08 15:00:50.703 saatleri arasında Evciler; , Evciler Köyü İç Yolu, Evciler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:44.426-2024-11-08 15:00:52.637 saatleri arasında Keli; İsimsiz36, 794. Sk., İsimsiz45, 709. Sk., 725. Sk., 729. Sk., 788. Sk., 731. Sk., 799. Sk., İsimsiz35, 735. Sk., 755 Sk., 770. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:44.426-2024-11-08 15:00:52.637 saatleri arasında Zafer; 756., 641. Sk., 788. Sk., 643. Sk., 770. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:51.368-2024-11-08 15:00:02.513 saatleri arasında Karayenice; , karayenice, karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:51.368-2024-11-08 15:00:02.513 saatleri arasında Belenyenice; kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:51.368-2024-11-08 15:00:02.513 saatleri arasında Kalemli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:00:54.161-2024-11-08 15:00:00.994 saatleri arasında Avdal; Avdal Köyü İç Yolu, , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:55.649-2024-11-08 15:00:03.179 saatleri arasında Kozaklar; KOZAKLAR, , Kozaklar Köyü İç Yolu, AKÇAKÖY KOZAKLAR, kozaklar yolu, ARAZİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:55.649-2024-11-08 15:00:03.179 saatleri arasında İlyasçılar; İlyasçılar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:55.649-2024-11-08 15:00:03.179 saatleri arasında Akçaköy; AKÇAKÖY KOZAKLAR, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:55.649-2024-11-08 15:00:03.179 saatleri arasında Maldan; MALDAN, Maldan Köyü İç Yolu, ARAZİ, MALDAN, Maldan Köyü İç Yolu, MALDAN, MALDAN, Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:55.649-2024-11-08 15:00:03.179 saatleri arasında Küçükbelen; İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz6, , küçükbelen iç yolu, KÜÇÜKBELEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:55.649-2024-11-08 15:00:03.179 saatleri arasında Karakılıçlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:00:55.649-2024-11-08 15:00:03.179 saatleri arasında Osmancalı; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:00:06.675-2024-11-08 15:00:26.937 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; karacaahmet, karacaahmet, şehit küme evleri, EFE, Doğan Küme evleri, karaca ahmet küme evleri, karacaahmet , karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, İsimsiz49, karaca ahmet küm.ev., efe kümeevler, karacaahmet küme evleri, İsimsiz36, İsimsiz1, karacaahmet.., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:00:06.675-2024-11-08 15:00:26.937 saatleri arasında Üçpınar; büyükarpaçay, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:00:06.675-2024-11-08 15:00:26.937 saatleri arasında Evrenos; evrenos__, evrenos_, evrenos, evrenos, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:00:06.675-2024-11-08 15:00:26.937 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:00:06.675-2024-11-08 15:00:26.937 saatleri arasında Muradiye; Çullu Cd., göksu kümeevler, gökdu kümeevler, 1, karahayıt kümeevler, MUHASEBE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 09:30:40.14-2024-11-08 15:30:05.266 saatleri arasında Yardere; , İsimsiz5, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 09:30:40.14-2024-11-08 15:30:05.266 saatleri arasında Akçaalan; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 10:00:01.091-2024-11-08 16:00:00.695 saatleri arasında Hacıtufan; İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz3, Hacıtufan Köyü İç Yolu, Hacıtufan Köyü Yolu, , köyiçi, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz79, İsimsiz74, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:00:01.091-2024-11-08 16:00:00.695 saatleri arasında Çarıkmahmutlu; cinler yolu, İsimsiz65, İsimsiz5, İsimsiz1, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz2, cinler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:00:01.091-2024-11-08 16:00:00.695 saatleri arasında Başıbüyük; İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz77, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz110, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz104, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz78, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:00:01.091-2024-11-08 16:00:00.695 saatleri arasında Balıbey; HACITUFAN SK., İsimsiz75 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-08 2024-11-08 10:00:01.091-2024-11-08 16:00:00.695 saatleri arasında Yeşilyayla; İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz92, İsimsiz54, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz64, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz32, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-08 2024-11-08 10:00:01.091-2024-11-08 16:00:00.695 saatleri arasında Çarıktekke; İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, Çarıktekke Köyü İç Yolu, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.