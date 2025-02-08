08 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:33

Güncelleme: 08.02.2025 - 09:33

BOLU ilinde 08 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETBEYLER, AŞAĞI, AŞAĞIKINIK, BÖLÜCEKOVA MERKEZ, ÇATAK, DEMİRHANLAR, ELMACILAR, FAKILAR, GÜRPINAR MERKEZ, HASANLAR, HEBILLER, HEBİLLER, HIMMETOGLU MERKEZ, HİMMETOĞLU MERKEZ, KARAARDIÇ, KARAARDIÇ MERKEZ, KARISIKLAR, KAYABAŞI, KÖROGLU, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, PELİTCİK, SAFALAR, YESILOVA MAHALLESI, YUKARIKINIK, YUKARIKINIK MERKEZ mahallelerinde AHMETBEYLER KÖYÜ YOLU, AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖY YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, ÇATAK, DEMIRHANLAR KÖY YOLU, DEMİRHANLAR KÖYÜ, DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU, FAKILAR MAHALLESI YOLU, GÜRPINAR KÖY YOLU, HABILLER MAHALLE YOLU, HASANLAR KÖY YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU, HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ KÖMÜR OCAĞI ME, HİMMETOĞLU KÖYÜ YENİ YERLEŞİM, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, KARAARDIÇ KÖYÜ HEBİLLER MAH, KARAARDIÇ KÖYÜ YOLU, KARAARDIÇ MERKEZ KÖY YOLU, KARISIKLAR MAHALLE YOLU, KAYABASI KÖY YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KÖROGLU MAHALLESI YOLU, KÜRNÜÇ KÖYÜ YOLU, PELITCIK KÖY YOLU, PELİTCİK KÖYÜ, PELİTÇİK KÖYÜ, SOGUKÇAM KÖY YOLU, YESILOVA MAHALLESI YOLU, YUKARIKINIK ELMACILAR YOLU, YUKARIKINIK KÖY YOLU, YUKARIKINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde AHMETBEYLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FAKILAR, GÜRPINAR, SOĞUKÇAM mahallelerinde GÜRPINAR FAKILAR, GÜRPINAR KÖYÜ YOLU, SOĞUKÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATAK mahallelerinde ÇATAK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, MERKEZ, ÖMERLER, YEŞİLKÖY, YOLÇATI mahallelerinde ABANT GİRİŞİ-K21, ANADOLU OTOYOLU, ANADOLU OTOYOLU ABANT BAĞLANTI, BOLU DÜZCE YOLU, CAMI-4., CAMİ-4. SK., ÇUKUR SK., D 100 KARAYOLU, D-100 KENARI, D-100 KENARI KÜME EVLER, ELMALIK, ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ELMALIK MAHALLE YOLU, ELMALIK MEVKI, HASAN BEY, HAYREDDİN - İ TOKADI TÜRBESİ İ, HIGHWAY AVM YANI, KASAPLAR KÖYÜ YAYLASI, OTEL SK., ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI, ÖMERTEPE SOK, YENİ SK., YESILKÖY-1., YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY-1., YEŞİLKÖY-1. SK., YEŞİLKÖY-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, OĞULDURUK MERKEZ, SUSUZKINIKOSB mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, KÜME EVLER, OĞULDORUK YOLU, SUSUZKINIK KÖY SOKAGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 08 Şubat Cumartesi 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.