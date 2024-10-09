09 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:47

Güncelleme: 09.10.2024 - 09:47

MANİSA ilinde 09 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-09 2024-10-09 09:00:37.613-2024-10-09 15:00:43.083 saatleri arasında Adil; Adil Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-09 2024-10-09 09:00:47.089-2024-10-09 15:00:57.293 saatleri arasında Karakoca; İsimsiz4, , karakoca köy içi sk, SARIKAYA, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, SARIKAYA, İsimsiz9, Karakoca Köyü İç Yolu, Karakoca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 09:00:47.089-2024-10-09 15:00:57.293 saatleri arasında Gökçeler; , yayla 1, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, yayla 1, İsimsiz14, YAYLA, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, yayla_1, GÖKÇELER KÖYÜ İÇ YOLU, gökçeler sokak, gökçeler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 09:00:47.089-2024-10-09 15:00:57.293 saatleri arasında Kayapınar; , İsimsiz1, Yukarı Kayapınar Küme Evleri, y.kayapınar, Yukarı Kayapınar Küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-09 2024-10-09 09:30:00.122-2024-10-09 15:30:00.749 saatleri arasında Çullugörece; Çullugörece Köyü İç Yolu, Çullugörece Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz15, İsimsiz15, İsimsiz27, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-09 2024-10-09 10:00:10.986-2024-10-09 16:00:29.064 saatleri arasında Gelenbe; İsimsiz71, İsimsiz72, Kocaova Mvk., İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, Şht. Tahir Aymaz Cad., 7. Sk., İsimsiz80, İsimsiz81, VATAN CAD., İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz1201, 19. Sk., 19. Sk., Alacalar Cad., Harmanlık Mvk., VATAN CAD., VATAN CAD., 26 Sk., Atatürk, BALIKESİR YOLU, ŞHT.TAHİR AYMAZ Cad., VATAN CAD., 13. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 25. Sk., 6., 19., , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, 1-1 Sk., İsimsiz18, 3 Sk., İsimsiz20, 2. Sk., 2. Sk., 2. Sk., İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz57, İsimsiz58, Gelenbe Sk., İsimsiz32, İsimsiz69, İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 10:00:10.986-2024-10-09 16:00:29.064 saatleri arasında Kınık; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 10:00:10.986-2024-10-09 16:00:29.064 saatleri arasında Alacalar; Alacalar Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Yabacı; , İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz1, Yabacı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Karyağdı; KARYAĞDI MERKEZ, İç Yol, İsimsiz14, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Köy İç Yolu, Karyağdı Köyü İç Yolu, Karyağdı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Gökveliler; GÖKVELİLER, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, , Gökveliler Köyü Yolu, Gökveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Çayköy; ÇAYKÖY, İsimsiz1, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Borlu; GAÇAROĞLU, Şahin Sokak Tn.10, İç Yol, Sultan Sok., Patika, Nehir Sok., Mermer Sok., Kuyumcular Sokak, Kuyumcukar Sokak, Gürbüz Sokak, HOCA AHMET YESEVİ, KULALI, ÖZGÜR, İsimsiz1215, KAHRAMANLAR, YÜKSELİŞ, TEPE, KENAN EVREN, CAMİİ, Eczane, Eczane Sokak, Ezcane Sokak, Gizem Sok., İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz24, SAĞLIK, PINAR, SERCAN, BADEMLİ, ŞEFİKA, TEKEL, DEĞİRMEN, PTT, MİMAR SİNAN, SEYRANTEPE, ESENTEPE, YALÇIN, EMEL, MUTLU, GİRNE, ALKAN, AYVALI KUYU, ÇAVUŞ, ŞEN, ÇINAR, KARANFİL, ANAFARTALAR, IŞIK, İsimsiz3, İsimsiz2, ERCAN, İsimsiz1, , İsimsiz17, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, ŞHT.MEHMET AKIN, AKARÇAY, SİDAŞ, DEVECİ, CEYLAN, MENEKŞE, İZMİR, DERE, BÜLBÜL, ORMAN, İSMET İNÖNÜ, ŞİRİN, BAHÇEVAN, ATATÜRK, ÖRNEK, ELEKLER, ÖZLEM, DENİZ, MENDERES, YAREN, KAYA, KAYA ÇIKMAZI, ATA, BATTAL, DERİNDERE, CUMHURİYET 1, GÜRBÜZ, AÇTIN, ZAFER, İsimsiz25, 2.DOZER, ÇAĞLAYAN, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz60, YILDIZ, GÜNER, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Kulalı; , Kulalı Köyü İç Yolu, KULALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Armağan; ARMAĞAN, Armağan Köyü Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Tokmaklı; Tokmaklı Köyü İç Yolu, Köy Yolu, TOKMAKLI, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Selviler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Börtlüce; İsimsiz11, İsimsiz12, , Börtlüce Köyü Yolu, Börtlüce Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Encekler; , Encekler Koyu İç Yolu, Encekler Köyü Yolu, Encekler Köyü İç Yolu, küy yolu, ENCEKLER, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında Topuzdamları; , Patika, TOPUZDAMLARI, Topuzdamları Köyü İç Yolu, Topuzdamları Köyü İçyolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-09 2024-10-09 11:00:00.511-2024-10-09 13:00:39.702 saatleri arasında İcikler; , İSİMSİZ DEMİRCİ 121, İncekler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.