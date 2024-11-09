09 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:54

Güncelleme: 09.11.2024 - 09:54

MANİSA ilinde 09 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-09 2024-11-09 09:00:00.494-2024-11-09 15:00:06.437 saatleri arasında Müslih; İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, muslih, İsimsiz6, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 09:00:00.494-2024-11-09 15:00:06.437 saatleri arasında Örencik; örencik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 09:00:03.038-2024-11-09 15:00:10.062 saatleri arasında Yağcılar; kostak, FATİH, parlayan, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, atsızata sk, İ.CERAN, İsimsiz49, PAŞA, BİLGİLİ, ÖNDER, YUSUF GÖK, İsimsiz20, İsimsiz21, yozgatlı sokak, yagcılar, yağcılar, Çayırlar Sk., Çiftlik Sk., İ. Ceran Sk., İsmetpaşa Cd., sancaklı, İsimsiz60, ARINÇ, parlayan, adnan menderes, çetin, BALABAN, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz73, çiftlik, arslan, atlıata, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, uyanık sokak, uyanık, , BURSALI, çiftlik, bursalı, YENEN, uyanık, Uyanık Cd., i.ceran, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 09:00:03.038-2024-11-09 15:00:10.062 saatleri arasında Muradiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 09:00:03.038-2024-11-09 15:00:10.062 saatleri arasında Bağyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 09:00:03.038-2024-11-09 15:00:10.062 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 09:00:03.038-2024-11-09 15:00:10.062 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-09 2024-11-09 09:00:22.223-2024-11-09 15:00:29.354 saatleri arasında Evciler; , Evciler Köyü İç Yolu, Evciler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-09 2024-11-09 10:00:09.118-2024-11-09 16:00:14.897 saatleri arasında Kınık; İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz39, İsimsiz1, , Kınık Köyü İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-09 2024-11-09 10:00:36.735-2024-11-09 13:00:55.885 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz4, Akar Sk., Dr. Recai Ülker Sk., Ender Sk., G.OSMAN PAŞA, Gürbüz İpek Sk., Hükümet Cd., Pls. Salim Köksal Sk., Türkcan Sk., Yüce Sk., Zafer Sk., Zorlu Sk., , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 10:00:36.735-2024-11-09 13:00:55.885 saatleri arasında Saruhan; CUMHURİYET, Hükümet Cd., Ara Sk., ATATÜRK, Cengiz Topel Cd., EŞREF OZAN, Kanarya Sk., Manolya Sk., Yaralılar Sk., Özge Sk., Ünal Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 11:00:37.997-2024-11-09 15:00:24.024 saatleri arasında Apak; İsimsiz8, Apak Köyü İç Yolu, Apak Köyü Yolu, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 11:00:37.997-2024-11-09 15:00:24.024 saatleri arasında Azimli; Azimli Köyü Yolu, azimli köyü iç yolu, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , azimli iç yol, iç yol, azimli yolu, Azimli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 11:00:37.997-2024-11-09 15:00:24.024 saatleri arasında Gözlet; , Gözlet Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, iç yol, Gözlet Köyü Yolu, İsimsiz11, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 11:00:37.997-2024-11-09 15:00:24.024 saatleri arasında Hacımusa; Hacımusa Köyü Yolu, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz2, , Hacımusa Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 11:00:37.997-2024-11-09 15:00:24.024 saatleri arasında İshakçelebi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 11:00:37.997-2024-11-09 15:00:24.024 saatleri arasında Tirkeş; İsimsiz1, , TİRKEŞ, Tirkeş Köyü İç Yolu, Tirkeş Köyü Yolu, Köy Icı Yolu, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 11:00:37.997-2024-11-09 15:00:24.024 saatleri arasında Taşdibi; taşdibi yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 11:00:37.997-2024-11-09 15:00:24.024 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 11:00:37.997-2024-11-09 15:00:24.024 saatleri arasında Nuriye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-09 2024-11-09 11:00:37.997-2024-11-09 15:00:24.024 saatleri arasında Koyuncu; Koyuncu Köyü İç Yolu, Koyuncu Köyü Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-09 2024-11-09 10:00:58.994-2024-11-09 16:00:05.874 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; İsimsiz6, , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilki süleymaniye elektrik kesintisi yaşanacaktır.