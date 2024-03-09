09 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:39

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:39

İZMİR ilinde 09 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-09 2024-03-09 10:00:04.033-2024-03-09 16:00:17.722 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:04.033-2024-03-09 16:00:17.722 saatleri arasında Güvendik; GÜVENDİK, 261 Sk., 260. Sk., 257. Sk., 255, 247. Sk., 132/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 12:00:33.349-2024-03-09 15:00:41.414 saatleri arasında Birgi; KÖYİÇİ MEVKİİ, DOKTORLAR SİTESİ, 7507, 7506, , KÖYİÇİ, SAVRAN KULE, ÇETİN SİTESİ, 7501, 7516, 7505, 7504, 7501, PETUNYA, 7510 Sk., 7511, 7513 Sk., ÇİMEN, İzmir Çeşme Yolu, 7500 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 12:00:33.349-2024-03-09 15:00:41.414 saatleri arasında Uzunkuyu; İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz63, İsimsiz68, İsimsiz74, İsimsiz78, İsimsiz82, İsimsiz85, İsimsiz87, KIZIL ÇAM, 7650, 7520, ATATÜRK, Bağlar Sk., 7521, ARDIÇ, İSTİKLAL, Kuşalan, Ondört Eylül Cd., İnönü Cd., İzmir Çeşme Yolu, 7501, 7502, İsimsiz25, , İsimsiz225, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz26, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz46, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz222 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 12:00:33.349-2024-03-09 15:00:41.414 saatleri arasında Zeytineli; , CUMHURİYET, ŞAHİN BAYHAN, NARLIKUYU, SAHİL, İsimsiz160 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 12:00:33.349-2024-03-09 15:00:41.414 saatleri arasında Zeytinler; , 7602, İsimsiz144, İsimsiz147, İsimsiz149, İsimsiz150, 7605, İsimsiz154, İsimsiz159, İsimsiz161, İsimsiz168, İsimsiz172, İsimsiz174, İsimsiz175, İsimsiz176, İsimsiz177, İsimsiz182, İsimsiz184, 7604, İsimsiz225, İsimsiz227, İsimsiz231, ŞEHİT MEHMET CANER, 7600, 7601, Ali Caner Sk., GAZİ MUSTAFA KEMAL, Kenan Erdinç Sk., Mustafa Ercan Sk., Ondört Eylül Cd., KURTULUŞ, Öztürk Sk., Şehit Özkan Elçi Sk., 7615 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 12:00:33.349-2024-03-09 15:00:41.414 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 12:00:33.349-2024-03-09 15:00:41.414 saatleri arasında Barbaros; 7028 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-09 2024-03-09 10:00:07.573-2024-03-09 16:00:12.924 saatleri arasında Alaçatı; İsimsiz328, haydariye, 2028. Sk., 14017. Sk., 14016. Sk., 14015. Sk., 14014. Sk., 14013. Sk., 14012. Sk., 14009. Sk., 14008. Sk., 14007. Sk., 14006. Sk., 14003. Sk., 14002. Sk., 14001. Sk., 14000. Sk., 11500. Sk., 14009, İsimsiz353, 14004/1, İsimsiz338, İsimsiz337, İsimsiz336, İsimsiz333, İsimsiz332, İsimsiz331, İsimsiz329, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:07.573-2024-03-09 16:00:12.924 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:19.644-2024-03-09 16:00:26.128 saatleri arasında Alaçatı; 7152. Sk., İsimsiz384, İsimsiz376, İsimsiz375, 12113/1, , İsimsiz397, İsimsiz400, İsimsiz403, 2028. Sk., Serinler Çiftliği, 12113, Yol, 12113/7, İsimsiz389, İsimsiz386, İsimsiz396 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:19.644-2024-03-09 16:00:26.128 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:33.029-2024-03-09 16:00:38.708 saatleri arasında Alaçatı; Kemalpaşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-09 2024-03-09 10:00:14.913-2024-03-09 13:00:27.644 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:14.913-2024-03-09 13:00:27.644 saatleri arasında Bozköy; İzmir-Ayvalık Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:14.913-2024-03-09 13:00:27.644 saatleri arasında Fatih; İzmir-Ayvalık Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:14.913-2024-03-09 13:00:27.644 saatleri arasında Ovacık; , İzmir-Ayvalık Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-09 2024-03-09 10:00:42.429-2024-03-09 11:00:00.225 saatleri arasında Tuna; 5504. Sk., 5510. Sk., 5507. Sk., 5506. Sk., 5505. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:42.429-2024-03-09 11:00:00.225 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-09 2024-03-09 10:00:44.729-2024-03-09 12:00:51.734 saatleri arasında Yamanlar; , İsimsiz75, YAMANLAR, Karagöl Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:44.729-2024-03-09 12:00:51.734 saatleri arasında Sancaklı; SANCAKLI, İsimsiz83, SANCAKLI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:44.729-2024-03-09 12:00:51.734 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-09 2024-03-09 10:00:44.729-2024-03-09 12:00:51.734 saatleri arasında Doğançay; 7190/4. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:44.729-2024-03-09 12:00:51.734 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.