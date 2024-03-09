09 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 09 Mart Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 09 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-09 2024-03-09 10:00:32.781-2024-03-09 16:00:43.294 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-09 2024-03-09 10:00:32.781-2024-03-09 16:00:43.294 saatleri arasında Büyüksümbüller; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-09 2024-03-09 10:00:32.781-2024-03-09 16:00:43.294 saatleri arasında Küçüksümbüller; İsimsiz1, İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-09 2024-03-09 10:00:39.866-2024-03-09 14:00:58.123 saatleri arasında Barış; isimsiz, 954. Sk., 949. Sk., 925. Sk., 921. Sk., 905., 1058. Sk., 1054. Sk., 1042. Sk., 1038. Sk., 1036. Sk., 1028. Sk., 988. Sk., 1050.sok, 953. Sk., 951. Sk., 923. Sk., İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, , 1024 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-09 2024-03-09 10:00:39.866-2024-03-09 14:00:58.123 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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