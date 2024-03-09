09 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 09 Mart Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:39
09 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

MANİSA ilinde 09 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-09 2024-03-09 10:00:32.781-2024-03-09 16:00:43.294 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:32.781-2024-03-09 16:00:43.294 saatleri arasında Büyüksümbüller; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:32.781-2024-03-09 16:00:43.294 saatleri arasında Küçüksümbüller; İsimsiz1, İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-09 2024-03-09 10:00:39.866-2024-03-09 14:00:58.123 saatleri arasında Barış; isimsiz, 954. Sk., 949. Sk., 925. Sk., 921. Sk., 905., 1058. Sk., 1054. Sk., 1042. Sk., 1038. Sk., 1036. Sk., 1028. Sk., 988. Sk., 1050.sok, 953. Sk., 951. Sk., 923. Sk., İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, , 1024 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-09 2024-03-09 10:00:39.866-2024-03-09 14:00:58.123 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark
Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı

Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası: 'Yapmayın, felaket olur dedim'

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası: 'Yapmayın, felaket olur dedim'
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
Oğuz Murat Acı'nın aile avukatından açıklama: 'Baba hakkında da suç duyurusunda bulunacağız'

Oğuz Murat Acı'nın aile avukatından açıklama: 'Baba hakkında da suç duyurusunda bulunacağız'
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!
Erdoğan: Benim için bu bir final. Son seçimim

Erdoğan: Benim için bu bir final. Son seçimim
Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!

Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!