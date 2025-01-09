09 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:56

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:56

KOCAELİ ilinde 09 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1., 1. SK., 16., 17., 23. SK., 26., 8., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON, KANYON SK., KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR SK., ORUÇ SK., ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADİYE mahallelerinde KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde HAMZADAG, HAMZADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., DENIZ DIBI, DENİZ DİBİ SK., EMEKTAR SK., ENİSE SK., İLKER SK., KABATAŞ SK., LATIFE HANIM, LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., MİRZA SK., MUNİS SK., OKUL, OKUL CD., TANTAOĞLU CD., YAVUZ ÖZER CD., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK mahallelerinde AKER SK., FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., GÜNDOĞAN SK., HACI ALİ SK., HOCAEFENDI, KURAN SK., ÖZKANLI, RAUF ORBAY SK., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., ŞAHİNTEPE SK., YAKACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BABAYİĞİT SK., BEYAZ, BUKET SK., CENNET KUSU, ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE SK., DAMLA SK, DIYAR, DİYAR SK., ELÇİ SK., GÖK SK., HABER SK., HAZERAN SK., HÜDA, İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KELEBEK SK., LADEN SK., MEHMET KASIM, MEHMET KASIM SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MUHABBET, SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SEVECEN SK., SÖNMEZ SK., SÜSEN SK., ŞAL SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., UĞUR SK., YAĞMUR SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SELIMKÖY, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRİYET CD., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, KOCAKAYMAS LALE, SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER, TAMER SK., TOPLUCA SOFULAR MEVKII, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY, BALLAR, CEBECI, CEBECİ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ mahallelerinde 11. SK., 12. SK., 19. SK., 19018, 2. SK., 20. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., ABANT YOLU, ACAR, AKASYA SK., AKAY SK., ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ARI SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASIM AMCA, AŞIR SK., ATA CD., ATA SK., ATATÜRK CD., ATIL SK., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYDIN SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., AZRA SK., BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYIR, BAYRAM SK., BEREN SK., BERK SK., BESTE SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DAR, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MARTI, CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLIK CD., ÇAMLIK SK., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇUKURDERE CD., DAMLA, DAMLA SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEĞİRMEN SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., ECEM SK., EKŞİ SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., ENGIN, ENGIN SK., ENGİN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., EZGİ SK., FAHRI, FAHRİ SK., FIRAT SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GAFFAR OKKAN CD., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GİZEM SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜL SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HAKAN SK., HAKKI ORUÇ SK., HARMAN SK., HIZLI, HIZLI SK., HOCAOĞLU SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA SK., İLBEY SK., İNCE SK., KAGAN, KANAL, KANAL SK., KANALBOYU SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KAPTAN CD., KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KARTAL SK., KAYA SK., KAYALIK SK., KEFKEN ATA, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DEMIR, KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE, KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN KISLA, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MUTLU, KEFKEN ORKIDE, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KELES, KELES SK., KELEŞ SK., KENT, KENT SK., KERPE AZRA, KERPE BERIL, KERPE BERIL SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KONAK, KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KİBAR SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KONAK SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTYERI AYDIN, KURTYERI ENGIN, KURTYERI KARTAL, KURTYERI KIR, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YIGIT, KUŞÇU SK., KUTLU SK., KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MANOLYA SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MENEKŞE SK., MERAL SK., MERDİVEN SK., MERKEZ, MERKEZ CD., MERT SK., MESE, MESUT, MESUT SK., MEŞE SK., METEHAN, MIÇO CD., MINE SK., MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MOTEL, MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., NEHİR SK., NUR SK., OKAN, OKAN SK., ORHAN, ORHAN SK., ORKİDE SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖNDER, ÖZCAN, ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK., ÖZGÜR SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, SADİ SINAY SK., SAHİL SK., SAKARYA, SAKARYA SK., SARISU CD., SARP SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEN SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEVİL SK., SEYİT SK., SINEM, SINEM SK., SIRINEVLER, SITELER, SİNEM SK., SİTELER SK., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞENOL SK., ŞİMŞEK SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., TEK SK., UGUR, UYGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YELKENCİOĞLU SK., YILMAZ, YILMAZ SK., YİĞİT SK., YONCA SK., YUNUS, YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BORA, HAMAMLI SK., İZMİT.. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ARPAÇAY SK., BESIK, BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEVİZ SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., DAĞOĞLU, DÜZLER SK., EMRAH, EMRAH SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., INKILAP, ISTIKBAL, İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., KAVAKLI SK., KIRLANGIÇ, KURTBEY, KURTBEY SK., MARTI SK., MELTEM, MEVSİM SK., MINE, MÜDERRİS SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NEŞELİK SK., ÖNDER SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SIMGE, SİMGE SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, AKÇAKESE SK., ALABORA SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., FATİH CD., GÜNBATIMI SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., INCESU, KESTANE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MARUL SK., MAZLUM SK., MEYAN SK., MUSTAFA KEMAL CD., NARLIBAHÇE SK., PAPATYA SK., SEDA SK., SEVENLER, SEVENLER SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., TERCAN, TERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde KARAPINAR MEVKII, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMİRAL SK., CAMİLİ SK., GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI, KALAYLI SK., KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE LALE SK., KÖKENLI, KÖKLÜK, KÖKLÜK SK., MANDIRA SK., MERA SK., ÖZDEMİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADI, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK., YONCALIK, YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/12, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, ÜST MEVKII, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 106. SK., 107. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 118. SK., 121., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130. SK., 131. SK., 132., 132. SK., 133. SK., 134., 138. SK., 140. SK., 15. SK., 16. SK., 21. SK., 22., 22. SK., 234. SK, 244. SK., 25., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29. SK., 32., 34. SK., 35., 36., 38., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013. SK., 2015., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2083. SK., 2086. SK., 2087., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2122. SK., 2125. SK., 2135. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BALABAN SK., DENIZ, KARTOPU SK., KÜRE, MALKOÇOGLU, MALKOÇOĞLU SK., TAŞIL SK., TENA, YELLICE, YESILYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde 3038. SK., 3039. SK., 3044. SK., 3045. SK., 3046. SK., 3138. SK., 3150., 3150. SK., AK, AK SK., ATATÜRK BULVAR, BAYER SK., BEDESTENLİ SK., CONKBAYIRI, KÖROĞLU CD., MERCAN SK., MOHAÇ, ÖMER ÇAVUS SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SEKİ SK., SERÇE SK., SOLAKOĞLU SK., YALI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde 2077., 2078. SK., 2084. SK., 2124., 2129. SK., 2131. SK., 2133., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde AKYOL SK., ATAKAN SK., AVŞAR SK., AYTEPE SK., EMİN SK., ENGİN CD., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EYLÜL SK., FERDA, GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., KADİFE, KARACA, KARACA SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, MELIK GAZI, MELİK GAZİ SK., OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ SK., ÖZGE SK., ÖZLEM SK., PASA, PAŞA SK., SELVA SK., SEMİH SK., SENAY, SERİN SK., ŞENAY SK., ŞEYDA SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPE SK., ULUCAMI, ULUCAMİ SK., YALÇIN SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ mahallelerinde CAVİT SK., DİK SK., EMIR, ENSAR SK., ESENTEPE CD., GÜLSÜM SK., İZGİ SK., KÖŞK SK., NATO CD., SERIFE, ŞERİFE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IBNISINA, İBNİSİNA, KUZEY mahallelerinde ABDÜLHAMİT HAN CD., AVCI SK., BADEM SK., CEVİZLİBAĞ SK., ÇAGLAYAN, GÜLAY, GÜLAY SK., GÜVENLİK CD., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KANDEMIR, KEMALİYE SK., LEYLA SK., LODOS SK., LOKMAN SK., SELİM SK., SİNAN SK., VEYSELAGA, VEYSELAĞA SK., YILDIRIM BEYAZIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMEŞE ATATÜRK mahallelerinde 5125. SK., 5127. SK., 5131., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5147., 5148, 5150., 5151., 5152., 5153., 5154., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU mahallelerinde 27.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, AKTOP, AKTOP SK., DİLRUBA, ERSOYLU. CD., GÜNEŞ SK., KAYIN AĞACI, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., NERGİS SK., OSMAN, ÖMER SK., PINAR SK., YASEMİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., İĞDE SK., NAR SK., PLAJ CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., GÜRUF, GÜVERCIN, IGDE, IHLAMUR, IHLAMUR SK., KİRAZ SK., KUĞU SK., KUMRU SK., MEHTAP CD., MUZ SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELIKAN, PELİN CD., PLAJ, SÜLÜN SK., TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3252., BERİL SK., ÇİÇEK SK., GONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3215., 3217, 3217., 3217. SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3216., 3278., DERE SK., MANDRA CD., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYI SITESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.