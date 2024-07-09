09 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:46

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:46

DÜZCE ilinde 09 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, MERKEZ, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BEKİRLER, ÇORAK, MELEN KIYISI mahallelerinde BEKİRLER KÖYÜ YOLU, ÇORAK, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, MELEN KIYISI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MARESAL, MAREŞAL mahallelerinde AHMET YESEVI, İNCİRLER, İNCİRLER KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Temmuz Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, AYAZLI, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde ACARA, ASLI SK., BEYÖREN, DADALI, DOGANCILAR, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, EREĞLİ CD., FAKILLI, İsimsiz152, MELİH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTAĞA, DİLAVER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde KABASAKAL, KABASAKAL SK., KARMEN SK., KAYABAŞI CD., SALYANCI CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEPENÇ, N KENDISI, ORTANCA mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, ORTANCA, ORTANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER, KAZUKOGLU, NALBANTOGLU mahallelerinde 1.BAHÇELIEVLER, 1.BAHÇELİEVLER CD., 4116., 4116. SK., 4381. SK., 4382. SK., 4384., ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER mahallelerinde 1440. SK., 1441. SK., 1442. SK., 1497. SK., HAMİDİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1802. SK., 1803. SK., 1806., 1808., 1811., 1812. SK., 1813., 1816. SK., 1817., 1818., 1819., 1819. SK., 1824., 1827., 1827. SK., 1841., 1864., 1900. SK., 5252., AKGÜN SK., ALI GÜNAL, FERDA SEVEN SK., İSHAK GÜNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER mahallelerinde 1408., 1439., 1439. CD., 1448., 1450., 1450. SK., 1487., 1490. CD., 1493., 1493. CD., 1501. SK., 1502. SK., 1503. SK., 1505., 1507. SK., 1510., 1513. SK., 1514. SK., 1515. SK., 1516. SK., 1517. SK., 1519. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1892. SK., 1896. SK., 1898. SK., 5247. SK., 5290. SK., 5300. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI mahallelerinde DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, KONURALP 330., KONURALP 420., KONURALP 430., KONURALP 432. SK., KONURALP 446., KONURALP 447., KONURALP 504., KONURALP 521. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, ÇIMEN, ÇİMEN, MAMURE, MERGIÇ, MERGİÇ, MERKEZ, N KENDISI, OZANLAR, PAŞAKONAĞI, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16021., 16050., 16151., 16500., 16514., 16524., 16525., 18019., 18020., 18060., 18071., 18081., 18100., 18130., 18144., 18146., 18147., 18160., 18163., 18170., 18175., 18200., 18505. SK., 2130., 2130. CD., 893., 893. SK., ADAPAZARI BOLU YOLU, AKSOY ÇK., ANADOLU OTOYOLU, BAĞDAT SK., BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BILINMEYEN1, BİLGİN ÇK. SK., BOSTANLIK, CEYLAN SK., ÇEVRE SK., ÇİÇEK SK., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., DURSUNLAR ÇK. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, GÜRLER ÇK., HÜRRİYET CD., KILIÇLAR ÇK., MAMURE KÖYÜ İÇ YOLU, MAMURE KÖYÜ YOLU, MELEN SK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, MERKEZ MAMURE, OZANLAR KÖYÜ YOLU, ÖZTÜRK SK., PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU, ŞEHZADE ÇK., ŞEHZADE SK., Uavtede Yok, YAVUZLAR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 5600., 7100., 7330., 7350., 7550., 7565., 7580., 7700., D-100 KARAYOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2730. CD., 2741. SK., 2747., 2748., 2750., 2750. SK., 2780. SK., 2798., 2806., 2811., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2826., 2875., 2890. CD., 2895., 2897., 2900. SK., 2902., GÖKKUŞAĞI EVLERİ SİTESİ İÇİ YO, KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2675. CD., 2690. SK., 2703. SK., 2730., 2734. SK., 2741., 2907. SK., 2910. SK., 2948. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PAŞAKONAĞI mahallelerinde PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Temmuz Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI mahallelerinde KONURALP 432., KONURALP 550. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 09 Temmuz Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHVELERYANI, N KENDISI mahallelerinde KAHVELERYANI KÖYÜ YOLU, OSMANGAZİ CD., YUKARIKARAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YENİKÖY İÇ YOLU, YUKARIKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİVAKIF mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ARIF, DEDEDÜZÜ, DERE, FIRINYANI, GÜNEY, HATIPOGLU, KIZILÜZÜM, KÖYÜN KENDİSİ, KURU ALI, KUZ, N KENDISI, OKUL, ÖRENIÇI, ÜVEZBELİ, YANIKSAYVANT mahallelerinde ARIF, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DERE, FIRINYANI, GÜNEY, HATIPOGLU, KARATOPRAK, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KIZILÜZÜM SK., KÖY SOKAĞI, KURUALI, KURUALİ MEVKİ, KUZ, OKUL, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIYAKUP mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HACIYAKUP, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, CUMA, DEGIRMEN, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 09 Temmuz Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, DELI MEHMET, DELİ MEHMET, DEPO, HAMAMÜSTÜ, KARACA, N KENDISI mahallelerinde CEVIZLIK, DELI MEHMET, DEPO, GÜZELDERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU, HACIYAKUP KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU, KARACA, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.