Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca yurttaşın gündemindeki yüzde 1,20 faizli İlk Evim konut kredisine ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İlk Evim konut kredisi şartları neler?

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi için henüz resmi başvuru tarihi açıklanmadı. Güncel gelişmelere göre kampanyanın başlama takviminin, ilgili kurumların teknik çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Başvuru süreci başladığında tarih ve başvuru kanallarının resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Dolayısıyla şu aşamada vatandaşların belirli bir tarihe göre başvuru hazırlığı yapması mümkün değil. Resmi açıklama gelmeden sosyal medyada veya farklı platformlarda paylaşılan başvuru tarihlerine itibar edilmemesi gerekiyor.

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi için kesin başvuru şartları henüz açıklanmış değil. Ancak kamuoyuna yansıyan çalışmalarda kredinin özellikle ilk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelirli yurttaşlara yönelik olması bekleniyor.

Kampanyanın kesinleşmesi halinde gündeme gelmesi beklenen kriterler arasında şunlar bulunuyor:

İlk kez konut sahibi olmak,

Belirlenecek gelir kriterlerini karşılamak,

Bankaların kredi değerlendirme şartlarını taşımak,

Kampanya kapsamında belirlenen konut kriterlerine uygun bir ev satın almak.

Bununla birlikte mevcut konut sahipliği, eşin üzerine kayıtlı ev bulunması, gelir sınırı, yaş kriteri ve hisseli taşınmazların kapsamı gibi ayrıntılar henüz kesinleşmiş değil. Bu nedenle yukarıdaki koşulların beklenen kriterler olduğu ve resmi başvuru şartları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI VE VADESİ NE KADAR OLACAK?

Kampanyayla ilgili haber ve değerlendirmelerde yüzde 1,20 faiz oranı öne çıkıyor. Bunun yanında 180 aya kadar, yani 15 yıla varan vade seçeneğinin gündeme geldiği belirtiliyor. Ancak faiz oranı ve vade konusunda da henüz resmi başvuru şartlarını ortaya koyan kesin bir düzenleme bulunmuyor.

Kredi limiti ve ödeme planı da kampanyanın resmi ayrıntılarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek.