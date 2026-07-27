1 Ağustos’ta yürürlüğe giriyor: Influencer ve yapay zekâ reklamlarına yeni kurallar

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklam ve ticari uygulamalara karşı daha etkin korunması amacıyla hazırlanan yeni düzenlemelerin 1 Ağustos 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Yönetmelik değişikliği; hedefli reklamcılık, sosyal medya tanıtımları, yapay zekâ ile oluşturulan reklamlar, indirim kampanyaları ve tüketici değerlendirmeleri dahil birçok alanı kapsıyor.

HEDEFLİ REKLAMLARDA BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU

Tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verileri analiz edilerek gösterilen hedefli reklamlara yeni kurallar getirildi.

Reklam verenler, reklamın tüketiciye hangi kriterler doğrultusunda gösterildiğini ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini doğrudan ve kolay ulaşılabilir biçimde açıklamak zorunda olacak.

Çocuklara kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması ise yasaklanacak.

INFLUENCER PAYLAŞIMLARINDA “REKLAM” İBARESİ ZORUNLU

Sosyal medya etkileyicilerinin kazanç, ücretsiz veya indirimli ürün ve hizmet ya da bir etkinliğe katılım karşılığında yaptığı paylaşımlarda reklam niteliğinin açıkça belirtilmesi gerekecek.

Bu kapsamdaki paylaşımlarda “reklam” veya “tanıtım” ifadelerinin kullanılması zorunlu olacak.

YAPAY ZEKÂYLA ÜRETİLEN KARAKTERLER AÇIKÇA BELİRTİLECEK

Reklamlarda yapay zekâ teknolojileriyle oluşturulan ve gerçek kişilerden ayırt edilemeyen dijital karakterlerin kullanılması halinde, bu durumun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi gerekecek.

Gerçek bir kişinin yapay zekâyla oluşturulmuş dijital kopyasının bir ürün veya hizmeti kullandığı ya da tavsiye ettiği izlenimini veren reklamlar ise yasaklanacak.

İNDİRİMLİ SATIŞLARDA SON 10 GÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATI ESAS ALINACAK

İndirimli satış reklamlarında, kampanyanın başlamasından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirim öncesi fiyat olarak gösterilebilecek.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bir indirimi veya avantajı belirli bir koşula bağlayan kampanyalar da indirimli satış reklamı kurallarına tabi olacak.

YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI REKLAMLARI DA YASAK KAPSAMINDA

Falcı, medyum ve astrologların hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik yasak genişletildi. Yasa dışı şans oyunlarının reklamları da yasak kapsamına alındı.

“ÇEVRE DOSTU” İFADESİ AÇIKLAMASIZ KULLANILAMAYACAK

Çevresel beyan içeren reklamlarda “çevre dostu” gibi genel ifadelerin açıklama yapılmadan kullanılması yasaklanacak.

Reklamda yer verilen çevresel iddianın ürün veya hizmetin yaşam döngüsünün hangi aşamasına ilişkin olduğu belirtilecek. Sertifika ve onayların da yetkili kurumlar, üniversiteler veya akredite ve bağımsız kuruluşlardan alınan belgelerle kanıtlanması gerekecek.

TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNDE YANIT SÜRESİ 48 SAATE İNDİ

Satıcı ve hizmet sağlayıcılara, tüketici şikâyetleri yayımlanmadan önce açıklama veya cevap verme hakkı için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü.

Bu süre içinde yanıt verilmemesi halinde tüketici değerlendirmeleri doğrudan yayımlanabilecek.

DOĞRULANAMAYAN TÜKETİCİ YORUMLARI YAYIMLANAMAYACAK

Satın alma işleminin doğrulanamadığı mecralardan alınan tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasına izin verilmeyecek.

Ürün, hizmet, teslimat ve satıcı gibi farklı başlıklarda yayımlanan değerlendirmelerin tamamına aynı alanda açık ve kolay ulaşılabilir biçimde yer verilmesi gerekecek.

TAKVİYE EDİCİ GIDA REKLAMLARINA SINIRLAMA

Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerini aldığı izlenimini uyandıracak reklamlar yasaklanacak.

Ayrıca reklamlarda akademik unvanların tüketicileri yanıltacak veya aldatacak biçimde kullanılmasının önüne geçilecek.