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1 ay önce taşınmışlardı: Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

1 ay önce taşınmışlardı: Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

21.09.2026 18:08:00
Güncellenme:
DHA
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1 ay önce taşınmışlardı: Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Bursa’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı S.Y. (80) ile İ.B. (81) çifti, 1 ay önce taşındıkları mahalledeki evlerinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Sokak’ta meydana geldi.

Bir süredir S.Y. ve İ.B. çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan eve giren ekipler, S.Y. ile İ.B.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.Y. ile İ.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin 1 ay önce mahalleye taşındıkları belirtildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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