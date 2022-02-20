1 ayda 6 marketi soyan çete üyeleri yakalandı

20 Şubat 2022 Pazar, 09:45

Bayrampaşa, Sultangazi ve Başakşehir'deki market ve benzincilerde birbiri ardına meydana gelen silahlı gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

Polis yaptığı çalışmalarda şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı soygunların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde şüphelilerin market çalışanlarını silah tehdidi ile etkisiz hale getirdikleri ve kasaları açtırarak paraları gasbettikleri görüldü. Bir olayda ise kasadan az para çıkması üzerine şüphelilerin 400 paket sigarayı aldıkları görüldü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışma sonucu olayları gerçekleştiren biri kadın 8 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler Sultangazi'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis baskınıyla gözaltına alınan şüpheliler Deniz A. (23), Hasan K.(25), Fatih Y.(22), Mustafa B.Ç.(19), Cihan Y. (27), Öznur K. (23), Kemal Ş.T. (23), Batuhan E.'nin (24) sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde yapıldı.

Şüphelilerden Deniz A.'nın motosikletli kurye olarak çalıştığı, Hasan K.'nın ise matbaa işçisi olduğu tespit edildi. Hasan K.'nın evinde yapılan aramada olaylarda kullanıldığı tespit edilen bir adet tabanca bulundu. Şüphelilerin daha önceden de çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

Şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildi.

Gasp Büro Amirliğinin yaptığı soruşturma sonucu şüphelilerin işledikleri suçların şunlar olduğu belirlendi.

18 Ocak 2022 tarihinde Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mah. Kosova caddesinde bir marketten 35.685 TL paranın çalınması,

1Şubat 2022 günü saat 09.10 sıralarında Bayrampaşa ilçesi, Murat Paşa Mahallesi Kosova caddesi üzerinde bir marketten 30.000 TL para cep telefonu ve tabletin gasp edilmesi,

14 Şubat 2022 günü saat.09.20 sıralarında Bayrampaşa ilçesi, Murat Paşa Mahallesi, Kamil Caddesi üzerinde bulunan markette silahlı soygun girişimi,

15 Şubat 2022 günü saat 09.25 Sultangazi İlçesi, Sultan Çiftliği Mahallesinde ki marketten 1500 TL. nakit para, 12 paket sigara,12 adet elektronik eşya ve kamera kayıt cihazının gasp edilmesi,

15 Şubat 2022 günü saat:10.15 sıralarında Sultangazi ilçesi, Esentepe Mah. 225: Sok. üzerinde bulunan bir markette silahlı soygun teşebbüsü,

16 Şubat 2022 günü saat 04.45 sıralarında Başakşehir ilçesi Başak mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde bulunan benzinciye ait markette silahlı soygun ve 7.500 TL para ve 400 Paket sigaranın gasbedilmesi.