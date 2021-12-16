1 aylık Bilal bebek, beşiğinde ölü bulundu
Kayseri'de Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebekleri Bilal Hantuş, beşiğinde ölü bulundu.
Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi’nde oturan Hantuş ailesinin 1 ay önce dünyaya gelen bebekleri Bilal, ailesi tarafından beşiğinde hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Başında su toplanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra 10 gün önce taburcu edildiği belirtilen Bilal Hantuş’un cenazesi, otopsisi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, Bilal bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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