1 gün içerisinde 102 milyon 895 bin 702 TL'lik işlem hacmi... 12 ilde 'fon dolandırıcılığı' yapan çeteye operasyon: 20 gözaltı

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yatırım ve fon dolandırıcılığı' yaptığı tespit edilen çeteyi takibe aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler; Manisa merkezli İstanbul, Sakarya, Mersin, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Van, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

1 GÜN İÇERİSİNDE 102 MİLYON 895 BİN 702 TL'LİK İŞLEM HACMİ!

Soruşturmada yapılan incelemelerde; yakalanan şüpheliler ile şüphelilere ait paravan şirket hesaplarında 1 gün içerisinde 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacminin bulunduğu saptandı.

Şüphelilerin tamamı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.