1 hafta önce evden ayrılmıştı: Haber alınamıyor!

Gediz ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Asiye Günay 1 hafta önce evden ayrıldı. Tüm aramalara rağmen bir haftadır Günay'dan haber alınamıyor.

1 hafta önce evden ayrılmıştı: Haber alınamıyor!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:19

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde, 18 Ekim tarihinde evinden ayrılan Asiye Günay'dan (52) bir daha haber alınamadı. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama- kurtarma ekipleri Günay'ın bulunması için arama çalışmalarına devam ederken, henüz hiçbir iz bulunamadı.

Akkaya Mahallesi çevresi başta olmak üzere, Akçaalan- Eskigediz arasındaki yol ile Akyokuş ve Kurt Deresi bölgelerinde hem havadan hem de karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan da kayıp Asiye Günay’ın Akkaya Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Kaymakam Alkan, Asiye Günay’ın eşi Nurettin Günay ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. 


Etiketler: #arama #kayıp #Kütahya #Jandarma

İlgili Haberler

Kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından sevindirici haber

Kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından sevindirici haber
Konya'da kayıp şahıs kanalda ölü bulundu

Konya'da kayıp şahıs kanalda ölü bulundu
26 gündür kayıp... 24 yaşındaki Fatmanur’dan haber alınamıyor

26 gündür kayıp... 24 yaşındaki Fatmanur’dan haber alınamıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler