1'i çocuk 3 kişiyi silahla ağır yaraladı: Şüpheli yakalandı

Olay, saat 20.30 sıralarında Tuna Mahallesi 667. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, bir evde S.K.,, N.Y, (56) O.B. (35) ve E.T.Y. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahını çıkaran S.K. 3 kişiye ateş etti.

Şüpheli olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 1'i çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan S.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi saldırıda kullandığı silahla beraber aynı mahallede yakaladı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.