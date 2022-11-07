1 kilo esrarı 'cips paketlerine' gizlemişler
Elazığ’da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde, cips paketlerine gizlenen 1 kilo toz esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin uyuşturucu madde kaçıracağı bilgisine ulaşıldı.
Şüpheliler M.P. ve Ü.Y.'nin bulundukları araç tespit edilerek, Elazığ- Diyarbakır yolunda durdurulup arandı.
TAM 1 KİLO...
Aramada, şüphelilerin çantalarındaki cips paketlerine gizlenmiş 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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