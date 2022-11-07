1 kilo esrarı 'cips paketlerine' gizlemişler

Elazığ’da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde, cips paketlerine gizlenen 1 kilo toz esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:50
1 kilo esrarı 'cips paketlerine' gizlemişler
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin uyuşturucu madde kaçıracağı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliler M.P. ve Ü.Y.'nin bulundukları araç tespit edilerek, Elazığ- Diyarbakır yolunda durdurulup arandı.

TAM 1 KİLO...

Aramada, şüphelilerin çantalarındaki cips paketlerine gizlenmiş 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 


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