1 Mayıs alanlarda kutlanıyor

01 Mayıs 2022 Pazar, 12:18

İstanbul'da buluşma adresi Maltepe 1 Mayıs İşçi Bayramı için Maltepe miting alanında toplanan sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler ve işçiler kortej yürüyüşlerini tamamladı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de içinde olduğu tekne Maltepe'ye yanaştırılmadı.CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, kıyıya yüzerek ulaştı.

Gazeteci Özlem Gürses ve oyuncu Bülent Parlak'ın sunumu ile başlayan 1 Mayıs programında Bandista grubunun ardından sahneye Ruhi Su Dostlar Korosu çıktı. Korodakiler şarkılarını söylerken ellerinde "Gezi Onurumuzdur" dövizleri tuttu.

Ardından DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Hayatta kalmak için, bu düzeni değiştirmek için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu meydanda zamları hayır diyenler var, açlık sınırının altına gerileyen asgari ücretin artırılması için mücadele verenler var. Bu meydanda her türlü eşitsiziliğe karşı eşitlik talebiyle mücadele eden, artan şiddete rağmen bir gece yarısı çıkarılan kararnameyle çıkılan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan kadınlar var." diyerek alandakilere seslendi.

Arzu Çerkezoğlu şöyle devam etti:

"Bu düzeni birlikte değiştireceğiz. Başka bir düzen, ayakların baş olmasıdır. Devlet tek adamın değil, üretenlerin yönetmesidir. Başka bir düzen Emeğin Türkiyesi’dir"