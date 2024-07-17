1 Mayıs tutuklularının duruşması görülüyor: Taksim'e, tutsaklara özgürlük

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:59

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:59

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik yapılan ilk operasyonda 25'i tutuklu bulunan 30 kişi hakim karşısına çıkıyor.

30 kişi hakkında değişik suçlamalarla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Kimlik tespitinin ardından savunmalar başladı.

'TAKSİM'E, TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK''

Duruşma öncesinde Adliye önünde İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından açıklama yapıldı. Eylemde “1 Mayıs’a, Taksim’e, tutsaklara özgürlük” yazan bir pankart açıldı.