1 milyon 300 bin lira değerinde... Kocaeli'de 'akü hırsızlığı' iddiası: 1 kişi yakalandı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:12

Güncelleme: 14.02.2025 - 09:14

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 5 adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.