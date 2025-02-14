1 milyon 300 bin lira değerinde... Kocaeli'de 'akü hırsızlığı' iddiası: 1 kişi yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 5 adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #kocaeli
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