1 milyon 300 bin lira değerinde... Kocaeli'de 'akü hırsızlığı' iddiası: 1 kişi yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

1 milyon 300 bin lira değerinde... Kocaeli'de 'akü hırsızlığı' iddiası: 1 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:12

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 5 adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


Etiketler: #kocaeli

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