1 milyon 708 bin aday katılacak: KPSS maratonu 6 Eylül Pazar günü başlıyor

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS süreci 6 Eylül Pazar günü başlıyor.

Sınav, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve Türkiye'nin 81 ilinde toplam 145 sınav merkezinde düzenlenecek.

İlk oturum olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavında adaylara 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacak ve sınav saat 12.25’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave sürelerinden faydalanabilecek.

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinde erişime açıldı. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü açık tutulacak.

SONUÇLAR 7 EKİM'DE AÇIKLANACAK

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim tarihinde kamuoyuna duyurulacak ve açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları ise 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında; saat 14.45'te başlayacak ikinci oturum ise Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarında yapılacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan üçüncü oturum ise 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek.

Takvim kapsamında KPSS Ön Lisans 4 Ekim’de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim’de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım tarihinde uygulanacak.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY: "1 MİLYON 708 BİN 329 ADAY BAŞVURDU"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava başvuran aday sayıları ve organizasyon detayları hakkında şunları kaydetti:

"Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile KPSS maratonu başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Adayların 1 milyon 98 bin 705’ini kadınlar, 609 bin 627’sini erkekler oluşturuyor. Sınava 6 bin 197 engelli aday katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 5 bin 763 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 258 aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 89 bina, sınav binası olarak kullanılacak."