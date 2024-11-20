1 milyon lira değerinde... TIR'da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir TIR’da piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 kaçak cep telefonu ve çok sayıda telefon kılıfı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile gümrük kaçakçılık ve istihbarat ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nda şüphe üzerine bir TIR’da arama yaptı.
Aramada TIR’ın kupasına gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 kaçak cep telefonu ve çok sayıda telefon kılıfı ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: #EDirne
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