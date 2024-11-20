1 milyon lira değerinde... TIR'da 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:25

Güncelleme: 20.11.2024 - 12:27

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile gümrük kaçakçılık ve istihbarat ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nda şüphe üzerine bir TIR’da arama yaptı.

Aramada TIR’ın kupasına gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 kaçak cep telefonu ve çok sayıda telefon kılıfı ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.