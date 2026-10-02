1 milyonu aşkın aday ter dökecek: KPSS Ön Lisans için sınava giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olan ve sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

Sınav, KKTC’nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 160 sınav merkezinde düzenlenecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00’ dan sonra binalara alınmayacak.

120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25’ te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, pazar günü açık tutulacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı. KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim’ de açıklanacak. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin, "2026 KPSS Ön Lisans’a 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu ve sınav merkezi sayısı 160’a çıkarıldı. Adayların sınava ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışma yapılmış, sınav merkezi sayısı 25 arttırılmıştır. Aday sayısındaki artış, sınav hazırlığında dikkate alınarak sınav merkezi, bina ve salon kapasiteleri ile görevli atamaları bu kapsamda yapıldı" bilgisini paylaştı.

"SINAVDA, TOPLAM 218 BİN 455 GÖREVLİ YER ALACAK"

Sınava başvuran kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olduğunu belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Adayların 989 bin 326’sı kadın, 603 bin 872’ si erkeklerden oluşuyor. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir’ den gelmiş durumda. KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da ise bin 249 aday sınava katılacak" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava 6 bin 59 engelli adayın katılacağını bildirerek, "Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 4 bin 293 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 488 aday sınava katılacak" açıklamasını yaptı.

Sınavın adaylar açısından güvenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi için hazırlıkların tamamlandığını kaydeden ÖSYM Başkanı Ersoy, "4 bin 443 binada toplam 83 bin 465 salonda gerçekleştirilecek sınavda, toplam 218 bin 455 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması için 17 bin 726 emniyet görevlisi sahada olacak. 312 ÖSYM Temsilcisi, sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi. Sınav süreci ilgili kamu kurumları ve kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde yürütülüyor. Alınması gereken tedbirler noktasında ilgili tüm yerel unsurlara her sınav öncesinde olduğu gibi bu sınavda da resmi yazılar yazıldı. Çeşitli sebeplerle yaşanabilecek trafik sıkışıklıklarına karşı adaylarımızın tedbir alması, daha erken yola çıkması olumsuzlukların önüne geçecek, adayların sınav binalarına erken gelmeleri faydalarına olacaktır. Tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.