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1 öğrenci hayatını kaybetmişti... İstanbul Başakşehir'de ortaokula saldıran lise öğrencisi hakkında yeni ayrıntılar: 'Telegram' iddiası!

1 öğrenci hayatını kaybetmişti... İstanbul Başakşehir'de ortaokula saldıran lise öğrencisi hakkında yeni ayrıntılar: 'Telegram' iddiası!

7.10.2026 11:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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1 öğrenci hayatını kaybetmişti... İstanbul Başakşehir'de ortaokula saldıran lise öğrencisi hakkında yeni ayrıntılar: 'Telegram' iddiası!

İstanbul'da bir imam hatip ortaokuluna saldırıp 10 yaşındaki öğrencinin ölümüne yol açan saldırgan lise öğrencisi hakkında ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganın yaklaşık 2 haftadır Telegram gruplarında gezindiği öne sürüldü.
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İstanbul Başakşehir’deki Kayaşehir Şeyh İmam Hatip Ortaokulu’na girip rastgele öğrencileri bıçaklayarak 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut’un hayatını kaybetmesine neden olan lise öğrencisi F.M. hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

F.M.’nin bir süredir bu eylemi planladığı iddia edildi.

Gazeteci Seyhan Avşar’ın haberine göre F.M. fen lisesini kazanmasına rağmen uzak olması nedeniyle Anadolu lisesine gitmek zorunda kaldı. F.M.’nin ders ortalamasının ise 96 olduğu öğrenildi.

"TELEGRAM" İDDİASI

Saldırganın yaklaşık 2 haftadır Telegram gruplarına girmeye başladığı ve bu gruplarda okul saldırılarına ilişkin içerikler yer aldığı iddia edildi.

Akran zorbalığına maruz kaldığını düşündüğünü, dış görünüşü nedeniyle arkadaşları tarafından hedef alındığını, sürekli kendisini çirkin bulduğunu annesine anlattığı; Türkiye’nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğinden bahsettiği öne sürüldü.

ÜNİFORMA İLE GİTMİŞ

F.M.'nin, saldırıyı gerçekleştirdiği okula sırt çantası ve üniformayla gittiği, bıçağı da evinden alıp çantasına sakladığı öğrenildi.

F.M.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği okul, evine en yakın mesafedeki okul. F.M.'nin ne saldırdığı kişilerle ne de okuldaki herhangi biri ile bir temasının bulunduğu tespit edildi.

İlgili Konular: #İstanbul #Başakşehir #okul saldırısı

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