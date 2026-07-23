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1. sınıflar ne zaman başlıyor? 2026-2027 uyum haftası tarihleri

1. sınıflar ne zaman başlıyor? 2026-2027 uyum haftası tarihleri

23.07.2026 11:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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1. sınıflar ne zaman başlıyor? 2026-2027 uyum haftası tarihleri

2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için MEB e-Kayıt süreci bekleniyor. Peki, 1. sınıflar ne zaman başlıyor? 2026-2027 uyum haftası tarihleri
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul birinci sınıf kayıt yaşlarına ilişkin ayrıntıları duyurdu. Peki, 1. sınıflar ne zaman başlıyor? 2026-2027 uyum haftası tarihleri

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni çalışma takvimine göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilkokul 1. sınıf ve anaokulu kayıtları Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Kayıt işlemlerinin başlamasının ardından süreç, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak ilerliyor.

1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge, 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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