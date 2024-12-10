10 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:01

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:01

KOCAELİ ilinde 10 Aralık Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Aralık Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALINTERİ SK., ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., KADİFE SK., KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MESUT SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRCÜN, SARAYLI mahallelerinde 3302., 3328., 850. SK, BAĞLAR CD, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde 2003. SK., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2008. SK., 2009., 2009. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2062. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2072., 2073. SK., 2076. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2089. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122., 2131. SK., 2135., 2136. SK., 2138. SK., 2139., 2144., 2144. SK., 2145. SK., BAĞ YOLU SK., ÇESMEALTI, ÇEŞMEALTI CD., ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SOKULLU, TAŞÇI BURUN CD., UYURSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, YENI, YENİ mahallelerinde 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2004., 2007., 2007. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2061. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2071. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2086. SK., 2087., 2093. SK., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2133., 2135. SK., 2137. SK., 2145., 338., 344. SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ESKI KÖY, HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, KABAK KIRAN, KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., OKUL YOLU CD., PAZARLIDERE CD., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU CD., UYURSU, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde KARAKALDIRIM CD., LOZAN, LOZAN CD., MURGUL SK., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PETEK, PETEK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, TAS SK., TATAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde CONKBAYIRI CD., DOGAN, DOĞAN SK., KARINCA SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SARI, SARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAMURİYE mahallelerinde MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4335. SK., 4336., 4361. SK., 4362. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4395. SK., 4400., 4400. SK., 4402. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., SELVI, SELVİ SK., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI mahallelerinde 3133. SK., ATAK SK., BAYRAKTAR SK., ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇANAKKALE CD., DELİLOĞLU CD., DERE SK., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., HOROZOĞLU SK., HUZUR, KAYACAN SİTE SK., KAYMAZ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MUSTAFA ARMA SK., ÖRNEK SK., REŞAT NURİ CD., SANIYE ALTUNCU, SANİYE ALTUNCU CD., SIRIN, ŞİRİN SK., VATAN, YAYA ÜST GEÇİDİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, ÖRCÜN, YUKARI mahallelerinde 3033. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3101., 3102, 3102 SK., 3138. SK., 3143. SK., 3150. SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATATÜRK BULVAR, ATMACA SK., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, ÇAM SK., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEREBOYU SK., DİK SK., DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., GARİPLER SK., GAZI, HATİPOĞLU SK., İYİSOY SK., KARŞI SK., KESTANELİK SK., KİRAZ SK., KÖROĞLU CD., KUYU ÖNÜ SK., MESE, MOHAÇ, MOHAÇ CD., NECİP FAZIL CD., ORMAN YOLU SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZBAĞ SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SEKİ SK., SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, TURNA SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAZICI SK., YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUSUF DEDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 302. SK., 319. SK., 320., 325., 326. SK., 328. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 335., 335. SK., 338. SK., 346. SK, 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 2. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 25., 25. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., D-100 KARAYOLU CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ALPASLAN SK., ARKAN SK., AŞİKAR SK., BAKI, GEZİCİ SK., KUMLU SK., NEZİH SK., SONER SK., ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., TAVŞANTEPE CD., TURAN GÜNES sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde BEYAZIT SK., MEŞE SK., PLATİN SK., TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ÖMER TÜRKÇAKAL, ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ÇANCI SK., ÇAYIRLI SK., DERYA SK., DOGACAN, DOĞACAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, HISAR, MEVSİM SK., OVA, OVA SK., SÜMBÜL SK., YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde ÜRKÜTLÜ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde - SK., ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY mahallelerinde ADIL ATHAN, BAHADIR, BAHADIR SK., ÇAKMAKLI, DAMLA SK., HAMİT KAPTAN SK., HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU SK., KURTULUS, KURTULUŞ SK., NADAS SK., RIZA DOĞAN SK., ŞEBNEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde AKSU SK., ARIKAN SK., ÇAKMAKLI SK., IHLAMURLU, KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., TAYFUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde CEMAL YANILMAZ SK., CEYLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HÜDAVERDILER, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde ATATÜRK CD., BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYGIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ mahallelerinde KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., KAVAK, KOCAYEMİŞ SK., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 10 Aralık Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYAPINAR, ORHANGAZİ, ÖZGÜRLÜK, TURGUT ÖZAL mahallelerinde 218., 301. SK., 303., 303. SK., 304. SK., 304/1., 304/1. SK., 304/2. SK., 304/3., 304/3. SK., 305/1. SK., 305/2. SK., 306., 306. SK., 307. SK., 307/1., 307/1. SK., 307/2. SK., 307/3. SK., 309. SK., 309/1. SK., 310. SK., 312. SK., 312/1. SK., 313., 313. SK., 315. SK., 315/1., 315/1. SK., 315/2. SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BARIŞ CD., CANSU SK., CEVİZ SK., ÇATAL ÇEŞME CD., ÇELEBİ SK., ÇİTLENBİK SK., ESEN, ESEN SK., EYNERCE, EYNERCE CD., FARABİ CD., FERAH SK., GARIP, GARİP SK., GURBET SK., ISLAMBEY, İKRAM SK., İSLAMBEY CD., KÖKNAR, KÖKNAR SK., MEŞE CD., NAR, NAR SK., NAZAR SK., OZAN, ÖMÜR SK., SEDEF SK., SELVILER, SELVİLER CD., SEVAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.