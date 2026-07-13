Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) bünyesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren iki yıl süreyle verilecek 10. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi kapsamında, polis memurları arasından 360 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplam 400 öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Peki, 10. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi başvurusu ne zaman? PAEM başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte ayrıntılar...

10. DÖNEM PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

10. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için ön başvurular, 13-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak. Başvuru sistemi, 13 Temmuz saat 09.00'da açılacak ve 20 Temmuz saat 23.59'da kapanacak.

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

10. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne başvuracak adayların, en az dört yıllık lisans programından veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen en az iki yıl görev yapmış, son iki performans değerlendirme puanı "iyi" veya "çok iyi" olan adaylar başvuruda bulunabilecek. Bunun yanı sıra adayların, devam eden kısa veya uzun süreli durdurma cezasının bulunmaması ve meslekten ya da memuriyetten çıkarılmayı gerektirecek suçlar nedeniyle haklarında adli kovuşturma veya idari soruşturma yürütülmüyor olması şartı aranıyor.

PAEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Merkez Teşkilatında görev yapan adaylar başvurularını Polis Akademisi Başkanlığına, 81 İl Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görev yapan adaylar ise bağlı bulundukları Eğitim Şube Müdürlüklerine 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacak. Başvuru sırasında adayların, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınan sınav başvuru dilekçesi ile sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu teslim etmeleri gerekiyor. Eksik belgeyle, posta yoluyla veya başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıca başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Alım sürecine ilişkin tüm duyuru ve gelişmeler yalnızca Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, adayların resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar etmemeleri istendi.

PAEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön başvurusunu tamamlayan adaylar, 6 bin TL tutarındaki sınav başvuru ücretini 16 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 24 Temmuz 2026 saat 17.00 arasında yatırabilecek. Ödemeler yalnızca Halkbank şubeleri, Halkbank ATM'leri ve Halkbank İnternet Bankacılığı üzerinden, Halkbank Gölbaşı/Ankara Şubesi'ndeki 2026PAEM10 hesabına yapılacak. Diğer bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen ödemeler kabul edilmeyecek.

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları ile gazi unvanına sahip emniyet mensupları sınav ücretinden muaf tutulacak. Ayrıca ödeme dekontunun açıklama bölümünde adayın T.C. kimlik numarasının yer alması zorunlu olacak. Başvuru yapmayan, sınava katılmayan veya herhangi bir nedenle başarısız olan adaylara yatırılan sınav ücreti ise hiçbir koşulda iade edilmeyecek.