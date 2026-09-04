10 Ekim firarileri de listede: Irak’taki IŞİD’liler Türkiye’ye iade ediliyor

Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde yıllarca tutulduktan sonra 2026 yılının başında ABD operasyonuyla Irak’a nakledilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD üyelerinin Türkiye’ye iade süreci başladı.

T24’ten Hale Gönültaş’ın haberine göre, Bağdat’taki Karh Merkez Cezaevi’nde tutulan IŞİD'lilerden oluşan ilk grup Ankara’ya getirildi. Suriye’den Irak’a sevk edilen Türkiye vatandaşlarına ait 184 kişilik listenin detayları da netleşti. Listede, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’ndan Adıyaman’daki Dokumacılar grubuna kadar Türkiye’deki kritik IŞİD soruşturmalarından tanınan kilit isimler yer alıyor.

10 EKİM DOSYASINDAKİ FİRARİ SANIKLAR LİSTEDE

104 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı davasının yıllardır firari olan sanığı Savaş Yıldız, Irak’tan nakledilen 184 kişilik listenin 80’inci sırasında bulunuyor. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde HDP’nin Adana ve Mersin binalarına düzenlenen bombalı saldırıların da faili olan Yıldız’ın baba adı Kasım, anne adı Fatma, doğum yeri Adana ve doğum yılı 1983 olarak kayıtlarda yer alıyor. Tüm bu bilgilerin Türkiye’deki resmi kayıtlarla birebir örtüşmesi, Yıldız’ın Suriye’deki cezaevlerinin ardından Irak’a nakledildiğini kesinleştirdi.

10 Ekim davasının bir diğer firari sanığı Ömer Deniz Dündar’ın ise geçtiğimiz mayıs ayında Suriye’den Türkiye’ye getirildiği ortaya çıktı. "Ammar" kod adını kullanan Dündar, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede Mustafa Dokumacı, Yunus Durmaz, İlhami Balı, Ahmet Güneş ve İlyas Aydın’ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticilerini deşifre etti. Dündar ifadesinde, Mustafa Dokumacı’nın 2020’de öldürülmesinin ardından IŞİD’in "Uzaktan Vilayetler İdaresi" tarafından 40 bin dolar gönderildiğini ve bu paranın yarısının ayrıldığı "Faruk Ofisi"nin başına yeni bir isim atanana kadar kendisinin getirildiğini anlattı. Dündar ayrıca, örgütün Avrupa’nın farklı noktalarına önceden silah bırakılarak eylem yapılması planlarını ve Gürcistan’da eğitici kampı kurulması projelerini detaylarıyla aktardı.

ADIYAMAN GRUBU VE "İSTANBUL EMİRİ" DE LİSTEDE

Listenin 132’nci sırasında yer alan Mahmut Gazi Tatar’ın adı ise Adıyaman’da Mustafa Dokumacı çevresinde kurulan hücreyle gündeme gelmişti. Suruç katliamını gerçekleştiren canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz ile 10 Ekim katliamını düzenleyen canlı bomba Yunus Emre Alagöz’ün bağlı olduğu bu grupta yer alan Tatar, Suruç saldırısının ardından yayımlanan muhtemel canlı bombalar listesine girmiş ve mavi kategoride aranmıştı.

Listenin 32’nci sırasında IŞİD’in "İstanbul Emiri" olduğu belirtilen ve "Ebu Ubeyde" kod adını kullanan İlyas Aydın yer alıyor. 2019’da Deyrizor’da yakalanan ve Suruç ile 10 Ekim katliamlarına dair önemli iddialarda bulunan Aydın’ın şubat ayından bu yana Irak’ta olduğu biliniyordu.

Listenin 47’nci sırasında ise Adana’daki "Sanayi Grubu" soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve 2014’te Suriye’ye geçen Burak Hazar bulunuyor.

SEVK SEBEBİ KAÇIŞ RİSKİ

Sevkiyatın arka planında ise Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinden kaçış riski yer alıyor. Ocak 2026'da bölgede çatışmaların şiddetlenmesi ve Şeddadi Cezaevi'nden kaçışların yaşanması üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD tutuklularını Irak'a nakletmek üzere operasyon başlattı. 23 gün süren sevkiyatta, aralarında Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu 67 farklı ülkeden 5 bin 700'ü aşkın tutuklu Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki Karh Merkez Cezaevi'ne taşındı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Suriye’den nakledilen IŞİD tutukluları hakkındaki soruşturmanın 1 Eylül itibarıyla tamamlandığını ve dosyaların mahkemelere gönderileceğini duyurdu. Karh Cezaevi çevresine mart ayında düşen roket ve İHA saldırıları nedeniyle yaşanan güvenlik endişelerinin ardından; Ankara, Bağdat, Şam ve Washington hattında yürütülen müzakerelerle Türkiye vatandaşı IŞİD’lilerin ilk grubu Ankara’ya getirildi. Listede yer alan diğer isimlerin ise hangi takvimle iade edileceği henüz netleşmedi.