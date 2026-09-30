10 Eylül'den beri kayıp: Büşra bebek 20 gündür bulunamadı

Sivas'ta 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebek 20 gündür bulunamadı.

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesinde arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarında 53 personel, 8 araç, iz takip köpeği ve kadavra köpeği görev alıyor. AFAD, komando ve jandarma ekiplerince yürütülen arama çalışmalarında yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeklerinin de desteğiyle devam ettiriyor.

Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan başlayarak bölgede arama yapan sürdüren ekipler, henüz bebeğe ulaşamadı.

Bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

ANNE İKİ FARKLI İFADE VERDİ, BABA İDDİALARI REDDETTİ

Bu süreçte anne Elif Balıkçı jandarmada ve savcılıkta iki farklı ifade verdi.

Anne, jandarmadaki ifadesinde çocuğun babası tarafından para karşılığında satıldığını öne sürmüş, baba ise iddiaları reddetmişti.

Sivas Valiliği de açıklama yaparak Büşra bebeğin para karşılığı satıldığı dahil olmak üzere tüm ihitmallerin değerlendirdiği bilgisini paylaşmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde ise kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti.

Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

YAYIN YASAĞI VERİLDİ, DİĞER ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Ayrıca ailenin diğer 4 çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alınmıştı.