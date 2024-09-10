10 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.09.2024 - 09:39

Güncelleme: 10.09.2024 - 09:39

İZMİR ilinde 10 Eylül Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.07-2024-09-10 14:00:00.867 saatleri arasında Karaburç; KARABOĞAZ, İsimsiz156, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz150, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz139, İsimsiz138, KARABOĞAZ, Çamgecidi, KARABOĞAZ, , Karaburç Koyu İç Yolu, Karaburc Koyu İç Yolu, ÇAMGEÇİDİ, İsimsiz307, İsimsiz306, ÇAMGEÇİDİ, İsimsiz304, İsimsiz303, İsimsiz302, SARIYER, İsimsiz149, İsimsiz300, İsimsiz148, İsimsiz299, İsimsiz298, İsimsiz297, İsimsiz295, İsimsiz294, SARIYER, İsimsiz291, İsimsiz147, SARIYER, İsimsiz289, AKÇAPINAR, SARIYER, AKÇAPINAR, AKÇAPINAR, AKÇAPINAR, İsimsiz280, İsimsiz279, ÇAMGEÇİDİ, İsimsiz276, ÇAMGEÇİDİ, ÇAMGEÇİDİ, İsimsiz118, İsimsiz271, İsimsiz269, İsimsiz241, KARABOĞAZ, İsimsiz234, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, İsimsiz231, İsimsiz229, İsimsiz226, KARABOĞAZ, İsimsiz218, İsimsiz217, İsimsiz216, SAKARYA, SAKARYA, İsimsiz213, SAKARYA, İsimsiz211, İsimsiz206, İsimsiz203, İsimsiz199, PALAMUT ARASI, İsimsiz137, İsimsiz136, KARABURÇ, SAKARYA, İsimsiz131, KARABOĞAZ, İsimsiz129, SAKARYA, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, KARABURÇ, İsimsiz121, KARABURÇ, İsimsiz119, İsimsiz117, İsimsiz116, İsimsiz115, İsimsiz114, KARABURÇ, İsimsiz112, KARABURÇ, İsimsiz110, İsimsiz108, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz102, İsimsiz101, KARABURÇ, SINIRBAŞI, SINIRBAŞI, BAĞARASI, BAĞARASI, İsimsiz48, İsimsiz16, BAĞARASI, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, BAĞARASI, İsimsiz3, İsimsiz2, ÇAMGEÇİDİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.07-2024-09-10 14:00:00.867 saatleri arasında Çayağzı; SAKARYA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.197-2024-09-10 16:00:00.081 saatleri arasında Doğancılar; İsimsiz233, , Gürgen, GÜRGEN, İsimsiz234, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz180, GÜRGEN, İsimsiz183, İsimsiz184, İsimsiz226, İsimsiz227, İsimsiz229, İsimsiz232 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 13:00:00.487-2024-09-10 17:30:00.898 saatleri arasında Karabağ; YÖRÜKLER, İsimsiz21, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz20, YÖRÜKLER, , , İsimsiz14, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz23, İsimsiz23, İsimsiz111, İsimsiz111 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 13:00:00.487-2024-09-10 17:30:00.898 saatleri arasında Ceritler; YÖRÜKLER, YÖRÜKLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 13:00:00.487-2024-09-10 17:30:00.898 saatleri arasında Veliler; İsimsiz37, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 13:00:00.487-2024-09-10 17:30:00.898 saatleri arasında Saçlı; SAÇLI, SAÇLI, İsimsiz3, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.092-2024-09-10 16:00:00.945 saatleri arasında Merdivenli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.166-2024-09-10 12:00:00.887 saatleri arasında Yenice; MEHTAP, PARK, SARIGÜL, , İsimsiz32, GÖKMEN, 12 Eylül Sk., Avni Erdoğan Cd., Hacı Memiş Sk., KAMANLI, Kapan Camii Sk., Kıvırcık, MEZBAHA, TOPALTI, Ugur Sk., İnceoğlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.166-2024-09-10 12:00:00.887 saatleri arasında Yelaltı; , Avni Erdoğan Cd., Goncagül Sk., MEZBAHA, PARK, Pembegül Sk., SARIGÜL, Tümer Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 14:00:00.009-2024-09-10 16:00:00.651 saatleri arasında Torasan; 527 Sk., 523. Sk., 521. Sk., Dostlar Sitesi İç Yol, Dostlar Sitesi, 554. Sk., 545. Sk., 544, 543. Sk., 542. Sk., 540. Sk., , 536. Sk., 534. Sk., 531. Sk., 529. Sk., 525. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.169-2024-09-10 15:00:00.154 saatleri arasında Yalı; 6486. Sk., 1671. Sk., 6434. Sk., 6436. Sk., 6474. Sk., 6485/2 SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.287-2024-09-10 15:00:00.372 saatleri arasında Şemikler; , 6204. Sk., 6200. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.384-2024-09-10 15:00:00.536 saatleri arasında Dedebaşı; 6051. Sk., 6051/2. Sk., 6054. Sk., 6054/1. Sk., 6055. Sk., Ali Alp Böke Cd., Girne Blv., Ordu Blv., 6051/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.762-2024-09-10 15:00:00.793 saatleri arasında Yalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.796-2024-09-10 15:00:00.152 saatleri arasında Dedebaşı; 6116/2, , , 6103. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6105. Sk., 6106. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6108. Sk., 6111. Sk., 6111. Sk., 6111/2. Sk., 6111/2. Sk., 6111/3. Sk., 6111/3. Sk., 6112. Sk., 6112. Sk., 6116/1. Sk., 6116/1. Sk., 6116/2, 6116/3. Sk., 6116/3. Sk., 6116/4. Sk., 6116/4. Sk., 6116/5. Sk., 6116/5. Sk., 6116, 6116, Ordu Blv., Ordu Blv., İsimsiz8, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.796-2024-09-10 15:00:00.152 saatleri arasında Fikri Altay; 6195. Sk., 6195. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.833-2024-09-10 15:00:00.272 saatleri arasında İmbatlı; 1777/9. Sk., 1777/10. Sk., , 6075. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., Ali Alp Böke Cd., Anadolu Cd., 6073. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:49.918-2024-09-10 11:00:56.932 saatleri arasında Mavişehir; 2042/1, 2041/3. Sk., Aziz Nesin Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 09:00:00.871-2024-09-10 10:00:00.534 saatleri arasında Siteler; , 441. Sk., EMEK, Necmettin Giritlioğlu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 11:00:00-2024-09-10 13:00:00.873 saatleri arasında Yeni; 852. Sk., , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz34, 975, 804, 842, 805, 797. Sk., 841. Sk., 844. Sk., 849. Sk., 841, 851, 864, 858, 850, Nene Hatun Cd., Kıbrıs Cd., GÜZELHİSAR, 856. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 09:00:01.486-2024-09-10 13:00:09.738 saatleri arasında Atatürk; 914. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 909/1. Sk., 913. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 09:00:48.68-2024-09-10 13:00:57.004 saatleri arasında Atatürk; Yavuz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 09:00:32.689-2024-09-10 12:30:41.612 saatleri arasında Ovacık; KABAÇELİK, , İsimsiz174 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 12:30:36.968-2024-09-10 13:30:44.593 saatleri arasında Altınyunus; 3453. Sk., Ege Çeşme Sitesi, 5000, 3471. Sk., 3470. Sk., 3469. Sk., 3468. Sk., 3467. Sk., 3466. Sk., 3465. Sk., 3464. Sk., 3463. Sk., 3462. Sk., 3461. Sk., 3458. Sk., 3457. Sk., 3456. Sk., 3455. Sk., 3452. Sk., 3450. Sk., 3449. Sk., 3448. Sk., 3447. Sk., 3446. Sk., 3445. Sk., 3444. Sk., 3443. Sk., 3442. Sk., 3441. Sk., 3440. Sk., 3439. Sk., 3438. Sk., 3437. Sk., 3436/1. Sk., 3436. Sk., 3435. Sk., 3434. Sk., 3433. Sk., 3432. Sk., 3430. Sk., 3428. Sk., 3427. Sk., 3215. Sk., İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 12:30:36.968-2024-09-10 13:30:44.593 saatleri arasında Ilıca; İsimsiz12, , 5092, Marina, 5253. Sk., 5151. Sk., 5143. Sk., 5139. Sk., 5137. Sk., 5136. Sk., 5135, 5133. Sk., 5131. Sk., 5129/1. Sk., 5129. Sk., 5123. Sk., 5122. Sk., 5103. Sk., 5102. Sk., 5101/2. Sk., 5101. Sk., 5100. Sk., 5099. Sk., 5098. Sk., 5097. Sk., 5096. Sk., 5094. Sk., 5093. Sk., 5091. Sk., 5090. Sk., 5089. Sk., 5087. Sk., 5086, 5085, 5083. Sk., 5082. Sk., 5081. Sk., 5078. Sk., 5077. Sk., 5076/1. Sk., 5076. Sk., 5075. Sk., 5074. Sk., 5073. Sk., 5072. Sk., 5071. Sk., 5070. Sk., 5069. Sk., 5068. Sk., 5067. Sk., 5066. Sk., 5065, 5064. Sk., 5063. Sk., 5062. Sk., 5061. Sk., 5060. Sk., 5059. Sk., 5058. Sk., 5057. Sk., 5000 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 12:30:36.968-2024-09-10 13:30:44.593 saatleri arasında Celal Bayar; 5225. Sk., 5172. Sk., 5169. Sk., 5166. Sk., 5165. Sk., 5163. Sk., 5162. Sk., 5160. Sk., 5159. Sk., 5158. Sk., 5157. Sk., 5156. Sk., 5155. Sk., 5154. Sk., 5153. Sk., 5152, 5065, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 12:30:36.968-2024-09-10 13:30:44.593 saatleri arasında Çakabey; 2010/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 12:30:36.968-2024-09-10 13:30:44.593 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 12:30:36.968-2024-09-10 13:30:44.593 saatleri arasında Ovacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.224-2024-09-10 17:00:00.797 saatleri arasında Sekiz Eylül; 79. Sk., 80/1. Sk., 81/1. Sk., 82. Sk., 83/1. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 88. Sk., 88/1. Sk., 88/2. Sk., 88/3. Sk., 89. Sk., Eşrefi Rumi, 99/1. Sk., 90/1. Sk., 99. Sk., 96. Sk., , Hoca Ahmet Yesevi Cd., 102. Sk., 103/1. Sk., 75. Sk., İzmir Cd., 76/1sk., 77/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.224-2024-09-10 17:00:00.797 saatleri arasında Çınarköy; Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sk., Eşrefi Rumi, Beypınarı Mevki Yolu, 8 Eylül Cd., 5009. Sk., 5004. Sk., 5003. Sk., 5002. Sk., 5001. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.595-2024-09-10 17:00:00.516 saatleri arasında Kızılüzüm; Kemalpaşa Kızılüzüm, 5010, kemalpaşa kızılüzüm kırovası kümeevler, KIZILÜZÜM KIROVASI KÜME EVLER, İsimsiz24, Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.595-2024-09-10 17:00:00.516 saatleri arasında Çınarköy; , Beypınarı Mevki Yolu, Kızılüzüm Çakırdere Mevkii, Madenaltı Mevki Yolu, Ulucak Kemalpaşa Cd., Çınarköy Kırovası, 5010 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.412-2024-09-10 10:30:00.526 saatleri arasında Sadıkpaşa; Remziye Biriz Sk., , ALBAY ALPAT, Aydınlık Sk., AĞUSTOSLU, MENDERES, MENEKŞE, Necatibey Cd., SOKULLU, YILDIRIM BEYAZIT, ZÜBEYDE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.412-2024-09-10 10:30:00.526 saatleri arasında Mithatpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.813-2024-09-10 16:00:00.682 saatleri arasında Mersin Alanı; 6021 Sk., 6112, Ürkmez Cd., Sınır Sk., Sahil Yolu Sk., MUSTAFA KEMAL PAŞA, Cumhuriyet Cd., 6246, 6134. Sk., 6132. Sk., 6130. Sk., 6126 Sk., 6124. Sk., 6122. Sk., 6122 Sk., 6120. Sk., 6118. Sk., 6116. Sk., 6110. Sk., 6108. Sk., 6107. Sk., 6107 Sk., 6106. Sk., 6105. Sk., 6104. Sk., 6103. Sk., 6102. Sk., 6101. Sk., 6100. Sk., 6099. Sk., 6096. Sk., 6095. Sk., 6094. Sk., 6094, 6093. Sk., 6092. Sk., 6091. Sk., 6090. Sk., 6090 Sk., 6089. Sk., 6087. Sk., 6086. Sk., 6085. Sk., 6084, 6083. Sk., 6081. Sk., 6080. Sk., 6079. Sk., 6078. Sk., 6077. Sk., 6076. Sk., 6075, 6074. Sk., 6073. Sk., 6072. Sk., 6071. Sk., 6070. Sk., 6069. Sk., 6068. Sk., 6067. Sk., 6067 Sk., 6066. Sk., 6065. Sk., 6064. Sk., 6062. Sk., 6060. Sk., 6058. Sk., 6056. Sk., 6054. Sk., 6052. Sk., 6050. Sk., 6048/1. Sk., 6048. Sk., 6044. Sk., 6042. Sk., 6040. Sk., 6039. Sk., 6036. Sk., 6034. Sk., 6033, 6032. Sk., 6031. Sk., 6030. Sk., 6029. Sk., 6028. Sk., 6027. Sk., 6027 Sk., 6026. Sk., 6024. Sk., 6022. Sk., 6021. Sk., 6021, 6020. Sk., 6019. Sk., 6018. Sk., 6017. Sk., 6016. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6012, 6011/1, 6011. Sk., 6010. Sk., 6009. Sk., 6008. Sk., 6007 Sk., 6007, 6006. Sk., 6005. Sk., 6004. Sk., 6003. Sk., 6002. Sk., 6001. Sk., 6073 SK, İsimsiz8, 6025, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.813-2024-09-10 16:00:00.682 saatleri arasında Payamlı; Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Nurettin Doğan, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdal Özmen, Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök, Şehit F.İbrahim Öztürk Cad., Yunus Emre Cd., S. Hasan Demirel Cd., Muhtar Süleyman Kara, Mimar Sinan Cd., Menderes Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cad., Koca Yusuf Cd., Karacaoğlan Cd., Ege Caddesi, DENİZ, Barış Cd., 5105. Sk., 5103. Sk., 5101. Sk., 5099. Sk., 5091. Sk., 5083. Sk., 5081. Sk., 5079. Sk., 5075, 5073. Sk., 5071. Sk., 5069. Sk., 5068. Sk., 5067. Sk., 5065. Sk., 5064. Sk., 5063. Sk., 5062. Sk., 5061. Sk., 5060. Sk., 5059. Sk., 5058, 5056. Sk., 5054. Sk., 5052. Sk., 5051. Sk., 5050. Sk., 5048. Sk., 5047. Sk., 5045. Sk., 5043. Sk., 5042. Sk., 5041. Sk., 5040. Sk., 5039. Sk., 5038. Sk., 5037. Sk., 5036. Sk., 5035. Sk., 5033. Sk., 5032. Sk., 5031. Sk., 5030, 5029. Sk., 5028. Sk., 5027. Sk., 5026. Sk., 5025. Sk., 5024. Sk., 5023. Sk., 5021. Sk., 5019. Sk., 5018. Sk., 5017. Sk., 5016. Sk., 5015. Sk., 5014. Sk., 5012. Sk., 5011, 5010. Sk., 5008. Sk., 5006. Sk., 5005. Sk., 5004. Sk., 5003. Sk., 5002. Sk., 5001. Sk., İsimsiz8, 5093, 5066, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.813-2024-09-10 16:00:00.682 saatleri arasında Cumhuriyet; 5216, 5360, 5423, 5425, 5301, 5421, 5228/1, 5417, 5418, 5420, 5287, 5400, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., KARAKOÇ, 5406. Sk., 5405. Sk., 5403. Sk., 5402. Sk., 5402, 5401. Sk., 5399, 5398. Sk., 5397. Sk., 5393, 5389 Sk., 5388, 5384. Sk., 5382. Sk., 5381. Sk., 5380. Sk., 5378. Sk., 5377. Sk., 5375 Sk., 5373. Sk., 5371. Sk., 5369 SOKAK, 5370, 5369. Sk., 5368. Sk., 5366. Sk., 5364/1. Sk., 5364. Sk., 5356, 5312. Sk., 5305. Sk., 5303. Sk., 5301. Sk., 5262. Sk., 5297. Sk., 5295. Sk., 5294, 5293. Sk., 5291. Sk., 5290. Sk., 5289. Sk., 5288. Sk., 5283. Sk., 5279. Sk., 5277. Sk., 5276. Sk., 5272. Sk., 5272, 5270 Sk., 5268. Sk., 5266. Sk., 5264. Sk., 5260 Sk., 5258. Sk., 5256. Sk., 5254. Sk., 5252. Sk., 5250. Sk., 5249. Sk., 5248. Sk., 5247. Sk., 5246, 5245. Sk., 5244. Sk., 5243. Sk., 5242 Sk., 5241. Sk., 5239. Sk., 5238. Sk., 5237. Sk., 5236. Sk., 5235. Sk., 5234. Sk., 5233, 5232. Sk., 5231. Sk., 5230. Sk., 5229. Sk., 5228. Sk., 5227. Sk., 5225. Sk., 5224. Sk., 5223. Sk., 5220. Sk., 5219. Sk., 5218. Sk., 5217. Sk., 5214. Sk., 5212. Sk., 5211/6. Sk., 5211/5. Sk., 5211/4. Sk., 5211/3. Sk., 5211/2. Sk., 5211, 5210, 5209. Sk., 5208. Sk., 5207. Sk., 5206. Sk., 5206, 5205. Sk., 5204. Sk., 5203. Sk., 5202. Sk., 5201. Sk., 5200. Sk., 5198. Sk., 5182. Sk., 5180. Sk., 5179. Sk., 5178. Sk., 5177. Sk., 5175. Sk., 5174. Sk., 5173. Sk., 5172. Sk., 5171. Sk., 5170. Sk., 5169. Sk., 5169, 5168. Sk., 5167. Sk., 5166. Sk., 5164. Sk., 5163. Sk., 5162. Sk., 5161. Sk., 5160. Sk., 5159. Sk., 5157. Sk., 5156. Sk., 5155. Sk., 5154. Sk., 5153. Sk., 5152. Sk., 5385, 5286, 5391, İsimsiz36, 5165, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, 5221, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.813-2024-09-10 16:00:00.682 saatleri arasında Bengiler; 6211, Ürkmez Cd., VATAN, İSTİKLAL, Ürkmez Köprüsü, Yürüyüş Yol, Vatan Cd., Site İçi Yol, Sahil Yolu Sk., MUSTAFA KEMAL PAŞA, Millet Cd., Cumhuriyet Cd., Baraj Sk., Baraj Cd., 6312. Sk., 6310. Sk., 6308. Sk., 6306. Sk., 6305, 6304. Sk., 6300. Sk., 6298. Sk., 6296. Sk., 6294. Sk., 6292. Sk., 6290. Sk., 6288. Sk., 6286. Sk., 6284. Sk., 6282. Sk., 6280. Sk., 6278, 6276. Sk., 6274. Sk., 6272. Sk., 6268. Sk., 6267. Sk., 6266. Sk., 6265. Sk., 6264. Sk., 6263. Sk., 6262. Sk., 6261. Sk., 6261, 6260. Sk., 6258. Sk., 6257. Sk., 6256. Sk., 6255. Sk., 6254. Sk., 6253. Sk., 6252. Sk., 6251. Sk., 6250. Sk., 6249. Sk., 6248. Sk., 6247. Sk., 6246, 6245. Sk., 6244. Sk., 6243. Sk., 6242. Sk., 6241. Sk., 6240. Sk., 6239. Sk., 6238. Sk., 6236. Sk., 6235. Sk., 6234. Sk., 6232. Sk., 6231. Sk., 6230. Sk., 6229. Sk., 6228. Sk., 6227. Sk., 6226. Sk., 6225. Sk., 6224/1. Sk., 6224. Sk., 6223. Sk., 6222. Sk., 6219. Sk., 6218. Sk., 6215. Sk., 6215 Sk., 6214. Sk., 6213. Sk., 6212. Sk., 6211 Sk., 6209 Sk., 6207. Sk., 6207 Sk., 6206. Sk., 6205. Sk., 6205 Sk., 6204. Sk., 6203. Sk., 6202. Sk., 6201. Sk., 6116. Sk., 6084, 6259 sk, 6208 SK, 6259, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.813-2024-09-10 16:00:00.682 saatleri arasında Atatürk; KARAKOÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.813-2024-09-10 16:00:00.682 saatleri arasında Gümüldür Cumhuriyet; TEMELPAŞA, 6423, 6407, FATİH CAD., Temelpaşa, Sınır Sk., Meryem Ana Cd., 6465, 6439. Sk., Temel Paşa Cd., Soydaşkent Cd., Sevgi Cd., Ovacık Cd., MERYEM ANA, Fatih Cd., 6435/1, 6461. Sk., 6459. Sk., 6457. Sk., 6455. Sk., 6453. Sk., 6451. Sk., 6445. Sk., 6437. Sk., 6435. Sk., 6433. Sk., 6427. Sk., 6421. Sk., 6419. Sk., 6415. Sk., 6414, 6413, 6411. Sk., 6409, 6405. Sk., 6404. Sk., 6403. Sk., 6449. Sk., 6447, 6443, 431. Sk., 406. Sk., 402. Sk., 6401. Sk., 6435, temel paşa cd, FATİH, İsimsiz78, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, sevgi cd, İsimsiz53, SEVGİ, İsimsiz38, 6406 sk, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz27, 6403, İsimsiz11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-10 2024-09-10 10:00:00.813-2024-09-10 16:00:00.682 saatleri arasında Gümüldür Atatürk; Yarentepe Denizkent Sitesi, Sevgi Cd., SAHİL, MERYEM ANA, Mehmet Akmeral Cd., Lebedos Cd., Klaros Cd., Hürriyet Cd., Abdi İpekci Cd., 6414, 6393. Sk., 6391. Sk., 6377. Sk., 6362. Sk., 6360. Sk., 6353. Sk., 6351. Sk., 6350. Sk., 6349. Sk., 6347. Sk., 6346. Sk., 6345. Sk., 6339. Sk., 6337. Sk., 6323. Sk., 6321. Sk., 6314. Sk., 6313. Sk., 6310. Sk., 6308. Sk., 6306. Sk., 6304. Sk., 379. Sk., 6359, 357. Sk., 6312. Sk., 311. Sk., sevgi cd, 6350, İsimsiz16, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-10 2024-09-10 13:00:17.847-2024-09-10 14:00:26.803 saatleri arasında Osmangazi; 578/2. Sk., Dumlupınar Cd., 578. Sk., İBRAHİM RACİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.