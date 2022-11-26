10 gündür aranıyordu: Sulama kanalında cansız bedeni bulundu
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 10 gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Ali Demir'in, sulama kanalında cesedi bulundu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde oturan Demir ailesinin oğlu Ali Demir, 15 Kasım günü iş çıkışı eve gelip, cep telefonu kılıfını aldıktan sonra dışarı çıktı.
Ali Demir'in gece eve gelmemesi üzerine baba Cuma Demir, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ali Demir, 10 gündür aranırken, bugün saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde yurttaşlar sulama kanalı içinde bir erkek cesedi olduğunu farketti.
Yurttaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Ali Demir'e ait olabileceği ihtimali üzerine baba Cuma Demir'e haber verildi. Olay yerine gelen Cuma Demir, cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Demir'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
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