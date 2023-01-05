10 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Tekirdağ'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan İsa Öztürk, ikamet ettiği evde ölü bulundu. Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Öztürk’ün cenazesi, otopsi öncesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde üzerinde kiralık kaldığı evde tek başına yaşayan 40 yaşındaki İsa Öztürk’ten, komşuları ve yakınları 10 gündür haber alamadı.
Kaldığı evin kapısının çalınmasına rağmen Öztürk’ten cevap gelmemesi üzerine çilingir vasıtasıyla polis ve sağlık ekipleri tarafından içeri girildi. Sağlık ekipleri, İsa Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İki çocuk babası İsa Öztürk’ün, bir süre önce eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.
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