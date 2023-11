10. Kadın Direktörler Konferansı gerçekleşti

Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:59

Güncelleme: 30.11.2023 - 13:59

Bu yılki konusu “Yönetim Kurullarının Geleceği ve Kadınların Rolü” olan konferans kapsamında “2023 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Etkinlik kapsamında konuşan Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası Ülke Lideri Ahmet Dördüncü “2010 yılında bu işe İngiltere'de başladık ve 2023' te küresel bir misyona dönüştü. Üye sayımız şu an 79. Üye şirketlerdeki kadın yöneticilerimizin oranı ise yüzde 25” dedi.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR TABLO"

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melsa Ararat konuşmasında “Şu an da şirketlerdeki kadınlar, erkekler gibi davranarak o çevrelerde yer bulabildiler. Bu şirketlerdeki kadınlar ile değişim yaratacak kadınlar aynı değiller” dedi. “Women on the Board in Türkiye” raporunun sonuçlarını da değerlendiren Ararat “146 ülke arasından cinsiyet uçurumu kapsamında 118. sıradayız. Bu korkunç bir resim. Yeni halka açılan şirketlerdeki kadın oranı 2023' te yüzde 13,5 ve 45 şirket arasından şirket içinde hiç kadın üye olmayan şirket sayısı 21. Bu tablo çok üzücü gerçekten” değerlendirmesinde bulundu. Ararat son olarak 2026 yılında kadın yönetici oranının yüzde 30 olmasını hedeflediklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

"ŞİRKETLERİN BAŞARIYA ULAŞMASINDA KADINLAR ÖNEMLİ"

Konferansın ana konuşmacısı Oxford Üniversitesi Said Business School Öğretim Üyesi Profesör Colin Mayer, konuşmanın ana temasının “Şirketlerin Varoluş Amacı ve Yönetim Kurullarının Değişen Rolü” olduğunu hatırlattı ve kurumların değişen doğasını göstermek için yönetim kurullarının finansal hedeflerini sosyal amaçları da içselleştirerek planlaması gerektiğini ve bu dönüşümün içinde kadınların önemli bir rolü olduğunu ifade etti.

ŞİRKETLERDE KADIN OLMANIN ZORLUĞU

Ödül töreninin ardından yapılan konferans kapsamında Sibel Asna moderatörlüğünde “Cumhuriyetin 2. Yüzyılında Şirketlerin Yönetimindeki Kadınların Rölü” başlıklı bir panel yapıldı. Konuklar arasında Zeliha Ünaldı, Ebru Köksal, Şule Kılıç ve Ebru Dorman vardı. Konuklar çalıştığı şirketlerde kadın olmanın zorluğu ve bu zorluklara rağmen neler başardıklarını anlattılar. Moderatör Asna Yüzde 30 Kulübüne teşekkür ederek paneli sonlandırdı.